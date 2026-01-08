Cime Tempestose: svelata la durata, il rating conferma l'alto tasso erotico

Manca un mese all'arrivo della nuova versione di Cime tempestose, al cinema dal 12 febbraio con Warner Bros. Oggi sono state diffuse le informazioni sulla durata e sul rating, che conferma l'alto tasso erotico della versione di Emerald Fennell.

Secondo quanto anticipato da World of Reel il film sarebbe ufficialmente pronto: ieri ha ottenuto la classificazione "R" dalla MPA per "contenuti sessuali". Niente di sorprendente per chi attende l'uscita della pellicola, che fin dal trailer si preannuncia ricca di immagini iper-sessualizzate, molto più esplicite di qualsiasi precedente adattamento.

Per quanto riguarda la durata, il film interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordi dovrebbe durare 135 minuti. Giusto per fare un paragone, l'adattamento del romanzo di Andrea Arnold del 2011 durava 129 minuti. Il romanzo, che si svolge in un arco di tempo piuttosto lungo, è ricco di materiale e ciò giustifica la durata corposa anche se, a quanto pare, Emerald Fennell si prenderà notevoli libertà con la storia originale.

Margot Robbie in abito da sposa sul set di Cime tempestose

La passione bollente di Margot Robbie e Jacob Elordi

Cime tempestose torna a raccontare l'amore travagliato tra la ricca Catherine 'Cathy' Earnshaw (interpretata da Margot Robbie) e il suo legame con l'orfano Heathcliff (Jacob Elordi). Cresciuto dalla famiglia di Catherine, Heathcliff si allontana da lei perché consapevole di non poterle offrire la vita che merita. Al suo ritorno, quando ha a disposizione i soldi e la posizione sociale che potrebbero permettergli di coronare il suo sogno d'amore, la donna è però già sposata, nonostante il suo cuore appartenga a Heatchliff.

Costato circa 80 milioni, Cime tempestose si è trasformato nelle mani dell'anticonformista Emerald Fennell, nota per Saltburn e Una donna promettente. La regista ha affermato che il il classico gotico di Emili Brontë le ha "aperto gli occhi" quando l'ha letto a 14 anni. " Ne sono ossessionata. Sono impazzita per questo libro" ha commentato difendendo anche le sue scelte di casting inusuali dalle critiche dei puristi.