Steven Spielberg torna con Disclosure Day: nel trailer si scopre che non siamo soli nell'universo

Il film con star Emily Blunt e Josh O'Connor arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2026 e il video svela le prime anticipazioni.

L'11 giugno arriverà nei cinema di tutto il mondo Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, e il teaser trailer anticipa gli eventi al centro della trama del progetto.

I protagonisti sono gli attori Emily Blunt e Josh O'Connor e il progetto parte da una domanda: "Se scoprissi che non siamo soli nell'universo, se qualcuno te lo mostrasse, te lo dimostrasse, cosa ti spaventerebbe?".

Cosa mostra il trailer di Disclosure Day

Il primo video promozionale di Disclosure Day si apre con dei misteriosi eventi che coinvolgono anche una giornalista televisiva, interpretata da Emily Blunt, impegnata a parlare del meteo in diretta tv. Il personaggio affidato a Josh O'Connor è invece determinato a rivelare la verità al mondo intero.

Le reazioni alle rivelazioni che riguardano l'intero universo sembrano poi molto diverse tra le fila della società, tra chi ha fede, chi sembra pronto a entrare in azione anche in modo violento, e chi accoglie la nuova situazione in modo inatteso.

Ecco il teaser trailer:

I primi dettagli di Disclosure Day

Il film è stato creato e diretto da Steven Spielberg, mentre la sceneggiatura è firmata da David Koepp che ha sviluppato l'idea del filmmaker con cui ha collaborato in precedenza in occasione di Jurassic Park, La guerra dei mondi, e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Nel cast, oltre a Emily Blunt e Josh O'Connor, ci sono anche Colin Firth, Eve Hewson, e Colman Domingo.

Disclosure Day: il poster che ritrae Emily Blunt

Nel team della produzione ci sono poi Kristie Macosko Krieger (West Side Story) e Spielberg tramite Amblin Entertainment, Adam Somner e Chris Brigham.

Il regista torna quindi a parlare di una storia che riguarda i misteri dell'universo e la possibile esistenza di alieni dopo capolavori come E.T. L'Extraterrestre e La guerra dei mondi. Steven, recentemente, aveva portato nelle sale il progetto semi autobiografico The Fabelmans, che aveva conquistato ben sette nomination agli Oscar, di cui potete leggere la nostra recensione.