Avengers: Endgame, le paghe da capogiro di Robert Downey Jr. e delle altre star

L'esperienza nell'MCU ha fruttato paghe da capogiro alla star di Avengers: Endgame Robert Downey Jr. e ai suoi colleghi. Dopo 22 film e dieci anni, Avengers: Endgame ha messo la parola fine sulla Infinity Saga. Il Marvel Cinematic Universe e il pubblico sarà costretto a dire addio ad alcuni degli eroi più amati. Eroi che però non se ne vanno a mani vuote.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Prendiamo Scarlett Johansson, alias Black Widow. Il suo arco narrativo si conclude con Avengers: Endgame, ma sappiamo che la spia più amata farà ritorno nel 2020 con una pellicola standalone che frutterà alla Johansson una paga di 20 milioni di dollari. Chris Hemsworth, interprete di Thor, ha firmato l'accordo con Marvel per 5 film nel 2010, accordo poi rinegoziato nel 2017 per Avengers: Infinity War e Endgame che gli ha permesso di incassare da 15 a 20 milioni, l'attore è inoltre pronto per comparire nella nuova fase dei progetti dello studio. Captain America Chris Evans, anche lui legato a Marvel con un accordo per cinque film, ha rinegoziato ottenendo la stessa cifra di Chris Hemsworth.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello spot del Super Bowl

Parlando di Robert Downey Jr., le cifre si impennano. Il divo è il volto del franchise fin dal 2008, anno di uscita del primo Iron Man e ha negoziato un accordo esclusivo con Kevin Feige che gli ha permesso di incassare cifre enormi. Downey riceverebbe le percentuali degli incassi dei film sugli Avengers, nel 2018 Avengers: Infinity War, che ha superato i 2 miliardi di incasso, gli avrebbe permesso di guadagnare 75 milioni di dollari. Nel 2017 Downey ha guadagnato 5 milioni per tre giorni di lavoro sul set di Spider-Man: Homecoming.

Adesso, con il lancio di Disney+, per le star dell'MCU si aprirà una nuova fase. Molti degli attori visti nelle pellicole di questo decennio confluiranno nelle serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming. Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier) e Jeremy Renner (Hawkeye) hanno negoziato accordi separati dai film per i sei episodi degli show in arrivo. Questi contratti non negano la possibilità di rivederli sul grande schermo nei futuri film Marvel, naturalmente. Chadwick Boseman (Black Panther) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) hanno ancora un film a testa previsto da contratto, che secondo i rumors dovrebbe concretizzarsi in Black Panther 2 e Doctor Strange 2.

Poi ci sono i nuovi film della Fase 4 in preparazione, The Eternals, che vedrà l'arrivo della diva Angelina Jolie nell'MCU, e Shang-Chi, incentrato sul primo eroe asiatico. E Guardians of the Galaxy Vol. 3, che dovrebbe essere girato nel 2020 e vede il ritorno di James Gunn alla regia. Per tirare le somme dell'MCU c'è ancora tempo.

