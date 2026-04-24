Leonardo DiCaprio e la battuta sui gusti "molto italiani": la risposta è un regalo inatteso

L'attuale conduttrice dei Goplden Globes Nikki Glaser ha rivelato al Tonight Show che Leonardo DiCaprio le ha mandato dei cesti pieni di pasta dopo i Golden Globe del 2026.

Il monologo esilarante di Glaser alla cerimonia è diventato virale per aver preso in giro la storia di DiCaprio di uscire con donne sotto i 30 anni, che è l'unica cosa che la maggior parte delle persone sa di lui dato che non rivela alcuna informazione sulla sua vita privata.

Una battaglia dopo l'altra: un'immagine di Leonardo Di Caprio

L'ironia di Nikki Glaser e il curioso regalo di DiCaprio

Glaser ha ammesso a Jimmy Fallon che stava "facendo fatica" a trovare una battuta divertente su DiCaprio, dato che ormai da tempo la gente prende in giro la sua storia sentimentale. Ha persino scherzato dicendo: "Quella battuta va in giro da più tempo di quanto la sua attuale fidanzata sia in vita. È in giro da sempre".

Riconoscendo la battuta poco originale, Glaser ha aggiunto: "Leo, mi dispiace di aver fatto quella battuta. È di cattivo gusto. Ho cercato di non farlo, ma, insomma, non sappiamo nient'altro di te. Non c'è nient'altro. Apriti! Dico sul serio! Ho cercato! L'intervista più approfondita che tu abbia mai rilasciato è stata per la rivista Teen Beat nel 1991. Il tuo cibo preferito è ancora 'Pasta, pasta e ancora pasta?'".

"Dopo averlo fatto, mando sempre dei fiori a tutti quelli che ho preso in giro e che l'hanno presa bene - ovvero tutti - solo per dire grazie, perché è in parte per questo che ci riesco così bene", ha spiegato Glaser in trasmissione. "L'unica persona che mi ha mandato qualcosa in cambio è stato Leonardo DiCaprio. Mi ha mandato tre cesti di pasta come ringraziamento", ha aggiunto. "Davvero divertente. Davvero buono. E una parte di me pensava: 'Ma Leo vuole fare sesso con me?'".

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L'attore, candidato come protagonista per Una battaglia dopo l'altra è apparso sullo schermo durante la cerimonia con sovrimpressione una didascalia che recitava: "TFW [quella sensazione quando] non avevi acconsentito a tutto questo". L'attore ha assunto un'espressione perplessa per stare al gioco.

Ovviamente, nelle ore immediatamente successive, il popolo di internet si è sbizzarrito con la sua consueta creatività per fabbricare nuovi meme con al centro l'immagine di DiCaprio perplesso che guarda verso la telecamera.