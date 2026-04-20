Avengers: Endgame torna nei cinema: scene inedite spiegheranno il legame con Doomsday

Il ritorno al cinema di Avengers: Endgame in vista dell'uscita di Avengers: Doosmday è stato ufficializzato dai fratelli Russo. Uno dei maggiori successi dei Marvel Studios farà ritorno a settembre e conterrà scene aggiuntive che fungeranno 'da ponte' col plot di Doomsday.

Si prevede, dunque, la realizzazione di nuove riprese che verranno probabilmente effettuate durante le riprese aggiuntive di Doomsday, previste per l'estate, per creare una coerenza narrativa anticipata dalla volontà dei registi, i fratelli Russo, di creare un plot coeso e interconnesso.

Robert Downey Jr. in una scena di Avengers: Endgame

Cosa conterranno le scene aggiuntive di Avengers: Endgame?

Ospite del Sands Film Festival di St Andrews, in Scozia, il regista Joe Russo ha dichiarato a Deadline: "È di fondamentale importanza far uscire di nuovo Avengers: Endgame e, infatti, lo faremo con delle sequenze ambientate nella saga di Doomsday che abbiamo aggiunto".

il cineasta ha aggiunto: _"È un'opportunità per creare un ponte tra Endgame e Doomsday in un modo davvero unico, e visto il successo del film, abbiamo la possibilità di riproporlo. Non capita spesso di poter riproporre un film perché ha un costo, quindi il fatto di poter arricchire la storia di Doomsday collegandola a Endgame e a questi personaggi con cui abbiamo lavorato per anni e che amiamo così tanto è un'opportunità davvero unica."

Russo ha poi descritto la riedizione di Avengers: Endgame come una storia complementare fondamentale e un "preludio a ciò che vedrete a dicembre con Avengers: Doomsday".

Gli Avengers si preparano all'azione

Come verranno unite le trame di Avengers: Endgame e Doomsday?

La descrizione del trailer di Avengers: Doomsday svelata al CinemaCon ha alimentato ulteriormente l'hype (come se servisse) sul ritorno degli Avengers.

Come ha spiegato Joe Russo, sia Avengers: Doomsday che Secret Wars seguiranno una struttura simile a quella dei fumetti a cui si ispirano.

"L'obiettivo è la narrazione seriale" ha chiarito. "È questo il bello, è questa la missione, insieme alla realizzazione di film che uniscano le persone. Oserei dire che sono pochissime le case di produzione cinematografica nella storia in grado di unire le persone come hanno fatto i film Marvel, promuovendo un senso di comunità in sala. La ricompensa più grande è proprio quella di favorire la comunità in un momento in cui la comunità viene meno".

Come anticipato, Avengers: Doomsday vedrà il ritorno degli eroi Marvel più amati, dagli Avengers ai Fantastici 4, dagli X-Men ai Wakandiani. Tre distinti universi entreranno in collisione e dovranno affrontare una minaccia mortale superiore a qualsiasi altro nemico.

I fratelli Russo tornano alla regia di Avengers: Doomsday, in arrivo nei cinema il 18 dicembre 2026, e del sequel Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per il dicembre 2027, basandosi su una sceneggiatura di Stephen McFeely, con cui avevano già collaborato per i franchise di Avengers e Captain America. Il film è prodotto da Kevin Feige, Louis D'Esposito e Jonathan Schwartz, con Callum McDougall in veste di produttore esecutivo.