La Mummia 4 e Miami Vice '85 cambiano data di uscita nelle sale

Il nuovo capitolo delle avventure iniziate nel film La Mummia, con star Brendan Fraser e Rachel Weisz, arriverà nelle sale di tutto il mondo prima del previsto. Universal Pictures ha infatti annunciato la nuova data prevista per il debutto del film: il 15 ottobre 2027, giorno in cui, per ora, avrà solo la concorrenza di un progetto targato Paramount di cui non è stato annunciato il titolo.

I primi dettagli del ritorno di Fraser e Weisz

Il film del franchise La mummia sarà diretto dal collettivo Radio Silence (ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) e, inizialmente, avrebbe dovuto debuttare il 19 maggio 2028. Il progetto potrà contare sul ritorno nel cast del premio Oscar Brendan Fraser e di Rachel Weisz, interpreti di Rick ed Evie O'Connell.

I registi del nuovo lungometraggio, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, avevano dichiarato che il sequel è "davvero, davvero bello, spaventoso e travolgente, è fantastico".

La sceneggiatura firmata da Dave Coggeshall è infatti talmente ben scritta da aver convinto le due star a riprendere i rispettivi ruoli e tornare sul set.

Brendan Fraser in una scena de La mummia

L'attesa per il ritorno di Miami Vice

Universal, inoltre, ha modificato la data di uscita di Miami Vice '85, con star Michael B. Jordan e Austin Butler nei ruoli di Ricardo Tubbs e Sonny Crockett. Il progetto slitterà dal 6 agosto 2027 al 19 maggio 2028, giorno in cui, attualmente, non è prevista la distribuzione di altri titoli.

Il film, di cui sono stati confermati alcuni dettagli, sarà diretto da Joseph Kosinski, regista di F1 e Top Gun: Maverick, e la sceneggiatura è stata scritta da Dan Gilroy basandosi sui personaggi creati da Anthony Yerkovich nella serie TV di cui Yerkovich e Michael Mann sono stati produttori esecutivi.

Lo studio ha inoltre 'prenotato' uno slot il 6 agosto 2027 per un 'film evento' ancora senza un titolo ufficiale.