La Mummia 4 e Miami Vice '85 cambiano data di uscita nelle sale

Il nuovo capitolo delle avventure iniziate nel film La Mummia, con star Brendan Fraser e Rachel Weisz, arriverà nelle sale di tutto il mondo prima del previsto. Universal Pictures ha infatti annunciato la nuova data prevista per il debutto del film: il 15 ottobre 2027, giorno in cui, per ora, avrà solo la concorrenza di un progetto targato Paramount di cui non è stato annunciato il titolo.
I primi dettagli del ritorno di Fraser e Weisz
Il film del franchise La mummia sarà diretto dal collettivo Radio Silence (ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) e, inizialmente, avrebbe dovuto debuttare il 19 maggio 2028. Il progetto potrà contare sul ritorno nel cast del premio Oscar Brendan Fraser e di Rachel Weisz, interpreti di Rick ed Evie O'Connell.
I registi del nuovo lungometraggio, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, avevano dichiarato che il sequel è "davvero, davvero bello, spaventoso e travolgente, è fantastico".
La sceneggiatura firmata da Dave Coggeshall è infatti talmente ben scritta da aver convinto le due star a riprendere i rispettivi ruoli e tornare sul set.
L'attesa per il ritorno di Miami Vice
Universal, inoltre, ha modificato la data di uscita di Miami Vice '85, con star Michael B. Jordan e Austin Butler nei ruoli di Ricardo Tubbs e Sonny Crockett. Il progetto slitterà dal 6 agosto 2027 al 19 maggio 2028, giorno in cui, attualmente, non è prevista la distribuzione di altri titoli.
Il film, di cui sono stati confermati alcuni dettagli, sarà diretto da Joseph Kosinski, regista di F1 e Top Gun: Maverick, e la sceneggiatura è stata scritta da Dan Gilroy basandosi sui personaggi creati da Anthony Yerkovich nella serie TV di cui Yerkovich e Michael Mann sono stati produttori esecutivi.
Lo studio ha inoltre 'prenotato' uno slot il 6 agosto 2027 per un 'film evento' ancora senza un titolo ufficiale.