Marvel: il capo del team di sviluppo visivo lascia dopo 16 anni, come cambieranno i film MCU?

L'ondata di licenziamenti di massa voluti da Disney che ha colpito Marvel continua ad avere ripercussioni sull'assetto dello studio. Andy Park, direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ha detto addio alla compagnia dopo 16 anni.

Il gruppo di artisti interni alla compagnia era responsabile della definizione dell'aspetto visivo dei film e delle serie TV Marvel. Dopo la scure calata da Disney per tagliare i costi, è rimasto solo un piccolo team centrale il cui ruolo sarà principalmente quello di coordinare gli artisti freelance ingaggiati progetto per progetto. Ma adesso il team ha perso il suo leader, spingendo i fan a chiedersi cosa cambierà nel look dei nuovi progetti anche in vista di uscite di peso come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Una scena di Avengers: Doomsday

Le dimissioni del capo dello sviluppo visivo pesano sul futuro di Marvel

Andy Park ha annunciato la sua uscita di scena sui social media scrivendo: "Marvel Studios Sviluppo Visivo: 2010-2026. Fine di un'era. Sono stato presente fin dalla nascita di un team che ha rotto gli schemi. 16 anni, oltre 40 film e 15 film guidati come Direttore dello Sviluppo Visivo, non potrei essere più orgoglioso della storia che abbiamo scritto."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Park è entrato a far parte dello studio nel 2010 e ha iniziato lavorando a Captain America: Il primo Vendicatore. Da allora ha creato concept art per film come Deadpool e Wolverine e i costumi per Captain Marvel in The Marvels.

L'artista visivo ha concluso il suo post con tono ottimistico scrivendo: "Il mio viaggio continua". Nessuna nota polemica, apparentemente, anche se la sua uscita di scena è collegata ai tagli voluti da Disney che hanno visto il licenziamento di oltre 1.000 dipendenti. Secondo fonti vicine a Variety, l'addio di Andy Park "rientra in questo piano di riduzione del personale". I licenziamenti hanno interessato sia il personale dei Marvel Studios di Los Angeles che quello di New York, nell'ambito della riduzione delle produzioni dello studio.

Ryan Meinerding, character designer, direttore creativo e responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, rimane al suo posto e il team di sviluppo visivo continuerà a lavorare sotto la sua guida.

Come cambierà l'aspetto dei film MCU? La preoccupazione dei fan

Alcuni ex artisti dei Marvel Studios avrebbero dichiarato a Polygon che i cambiamenti nell'assetto della compagnia potrebbero influenzare significativamente l'aspetto e l'atmosfera dei film Marvel in futuro. Storicamente, la Marvel ha mantenuto i concept artist come interni, il che ha contribuito a mantenere la coerenza visiva in tutto l'MCU. Il passaggio a collaboratori esterni potrebbe portare a un'identità visiva meno "unificata" tra i progetti.

Groot in una scena di Guardiani della Galassia Vol. 3

Nel complesso, i tagli rappresentano il segnale di un cambiamento strutturale nel modo in cui la Marvel svilupperà il suo stile visivo d'ora in poi, e questo sconvolgimento potrebbe in definitiva essere positivo se aiutasse la compagnia a liberarsi di una delle critiche che vengono mosse più di frequente ai film dell'MCU, colpevoli di avere sempre lo "stesso look". Artisti con stili distinti potrebbero potenzialmente portare a un'estetica più variegata. Al tempo stesso, gran parte del tessuto connettivo visivo potrebbe andare perduto, rendendo i progetti più separati che mai. Al momento, però, la preoccupazione principale rimane l'enorme perdita di posti di lavoro, segnale di una crisi sistemica a cui Disney sta cercando di porre riparo con una rigorosa spending review.