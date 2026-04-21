Michael: Janet Jackson è l'unica sorella a non apparire nel film, ecco perché

Grande è la curiosità su Michael, biopic sul re del pop Michael Jackson in uscita il 23 aprile. Sia per l'enorme seguito che ha avuto il cantante, che ha avuto un impatto eccezionale sulla storia della musica contemporanea, sia per le controversie legato al suo privato, che avrebbero visto la famiglia impegnata a "tamponare" accuse e dicerie supportando la realizzazione di un film sostanzialmente innocuo, che evita gli aspetti più problematici della sua personalità.

Durante la visione non passa, però, inosservata un'assenza molto importante. Janet Jackson, la minore dei fratelli Jackson e anche la più vicina a Michael, non ha voluto essere presente nel film.

I Jackson Five in una scena di Michael

Perché il personaggio di Janet Jackson non compare nel biopic sul fratello Michael?

Diretto da Antoine Fuqua, in poco più di due ore Michael si concentra sulla fulminea conquista dalla fama di Michael Jackson alla fine degli anni '80 passando da membro della boy band composta dai fratelli a solista. Il film ha sofferto numerosi ritardi nella tabella di marcia e problemi di varia natura occorsi durante la lavorazione, come rivelato da Usa Today.

Jafaar Jackson in una scena di Michael

Secondo quanto riportato da TMZ, dopo una proiezione riservata alla famiglia tenutasi a marzo, Janet Jackson avrebbe avuto un'accesa discussione telefonica con il fratello Jermaine Jackson. La cantante avrebbe espresso pesanti critiche nei confronti del progetto che vede protagonista il figlio di Jermaine, Jaafar Jackson, la cui performance nei panni del Re del Pop è stata unanimemente lodata nelle prime reazioni a Michael apparse nelle ultime ore sui social media.

Un altro motivo per cui Janet Jackson ha deciso di prendere le distanze dalla produzione potrebbe derivare dalla sua controversa storia con gli eredi di Michael Jackson, incluso un episodio del 2012 in cui lei e alcuni fratelli accusarono gli esecutori testamentari di frode e maltrattamenti nei confronti della madre, Katherine Jackson, come riportato da The Root.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pur non avendo dichiarato pubblicamente i motivi del suo rifiuto del biopic in arrivo in sala, il personaggio di Janet Jackson è l'unico tra i sette fratelli Jackson a non comparire nel film. Ricordiamo che Janet è la più piccola dei fratelli, pià giovane di otto anni di Michael, scomparso il 25 giugno 2009. La cantante non è apparsa né alla premiere di Berlino del 10 aprile né a quella tenutasi a Los Angeles ieri sera. Considerando quando Michael e Janet fossero legati, la sua assenza in biopic sul fratello rischia di far sembrare il film incompleto e quasi inaccurato.

Anche la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, boccia Michael

Un altro membro della famiglia Jackson che ha espresso la propria disapprovazione per il film è la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, che in un video online ha spiegato di aver trovato le prime bozze della sceneggiatura disoneste e di non aver avuto alcun coinvolgimento nella produzione, come riportato da USA TODAY.

"Il film si rivolge a una parte molto specifica dei fan di mio padre che vivono ancora nella fantasia. E ne saranno contenti", ha detto Paris in un post su X. "Il problema di questi film biografici è che... è Hollywood. È un mondo fantastico, non è reale. Ma ti viene venduto come reale."

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Nonostante le sue obiezioni alla sceneggiatura, Paris Jackson ha affermato che i fan potrebbero comunque apprezzare il film.

"Ci sono molte inesattezze e molte bugie, e alla fine questo non mi va giù. Non sopporto la disonestà. Ho detto la mia, non sono stata ascoltata, fottetevi, fine della storia. Vi piacerà questo film, quindi andate a vederlo, godetevelo, fate quello che volete, ma lasciatemi fuori."

Paris Jackson avrebbe un rapporto molto stretto con la zia Janet e le due condividerebbero lo stesso pensiero sul biopic in arrivo. Paris ha espresso apertamente il suo disprezzo per il film fin da quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni, nonostante suo fratello maggiore, Prince figuri in veste di produttore esecutivo della pellicola, abbia partecipato attivamente alla lavorazione del film e abbia calcato il red carpet della premiere. Famiglia divisa nei giudizi anche se, secondo indiscrezioni, Janet sarebbe "orgogliosa della performance del nipote Jafaar".