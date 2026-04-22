Michael Jackson, il biopic avrà un sequel? Il produttore non lascia dubbi

Michael, biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, è appena uscito nelle sale, ma attori e produttori stanno già accennando a un possibile sequel.

Nel film i fan potranno seguire il percorso dell'icona del pop, dai suoi esordi a Gary, nell'Indiana, fino alla celebrità nel mondo della musica. Il cast include Jaafar Jackson, Colman Domingo e Nia Long. Jaafar, che nel film interpreta Michael, è il figlio di Jermaine Jackson, il che lo rende il nipote dell'icona del pop.

Michael: una foto del film

Michael, un sequel del biopic è possibile?

In un'intervista di ScreenRant, al produttore cinematografico Graham King è stato chiesto se ci fosse la possibilità di raccontare altre storie su Jackson in futuro. King ha lasciato intendere di aver preso in considerazione alcune possibilità, ma che non c'è ancora nulla di definitivo in cantiere.

"Ci ho sicuramente riflettuto un po'. Vedremo. Vedremo cosa succederà", ha risposto il produttore, già artefice del successo di Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen e Freddie Mercury. A King ha fatto eco anche il giovane Jaafar Jackson, che si è detto "assolutamente" disposto a tornare nel ruolo di Michael Jackson in eventuali progetti futuri.

Michael: Jaafar Jackson in un frame

Ritardi e problemi durante la lavorazione del film

La lavorazione del biopic Michael è stata segnata da diversi rallentamenti, dovuti a una combinazione di fattori produttivi, legali e creativi. Fin dalle prime fasi, il film ha subito slittamenti nella data di uscita, anche a causa dello sciopero degli attori che ha inciso sull'organizzazione delle riprese.

A questo si sono aggiunte difficoltà legate alla sceneggiatura: alcune parti della storia, soprattutto quelle più controverse, hanno richiesto revisioni e adattamenti per motivi legali, costringendo la produzione a rimettere mano più volte alla struttura narrativa.

Anche dopo la fine delle riprese principali, il progetto ha continuato a evolversi, con sessioni aggiuntive di girato e un lungo lavoro di montaggio per trovare un equilibrio tra il racconto artistico e gli aspetti più delicati della vita di Jackson. Tagli, modifiche e reshoot hanno allungato ulteriormente i tempi, contribuendo a rendere la produzione più complessa del previsto.

Le prime reazioni al film su Michael Jackson

Mentre potete già leggere la nostra recensione di Michael, la critica internazionale ha reagito in maniera piuttosto mista: da un lato, molti hanno elogiato la ricostruzione delle performance e l'interpretazione di Jaafar Jackson, ritenuta convincente soprattutto sul piano fisico e scenico; dall'altro, hanno anche segnalato una mancanza di equilibrio nel racconto, con una narrazione che appare troppo edulcorata, soprattutto nella gestione degli aspetti più controversi della vita di Jackson.