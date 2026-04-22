Avengers, Jon Favreau: "Non volevo uccidessero Iron Man in Endgame, mi sbagliavo"

Il filmmaker ha spiegato di aver discusso a lungo con i fratelli Russo perché non era convinto che l'uscita di scena di Tony Stark fosse una buona idea.

Jon Favreau ha rivelato di aver discusso a lungo con i fratelli Russo per la loro decisione di uccidere Tony Stark nel film Avengers: Endgame.

Il regista è stato particolarmente importante per la storia di Iron Man, avendo firmato il primo film che ha introdotto il personaggio nel Marvel Cinematic Universe nel 2008.

I dubbi di Favreau sulla trama di Avengers: Endgame

Il filmmaker, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha ricordato come avesse pensato fin da subito che Robert Downey Jr. sarebbe stato perfetto per il ruolo dell'eroe della Marvel.

Jon Favreau ha quindi ricordato che non era d'accordo con l'idea dei suoi colleghi per Avengers: Endgame: "Ho parlato con i fratelli Russo e ho detto loro: 'Non so se piacerà al pubblico... Non so, avrà un forte impatto sulle persone perché sono cresciuti con quel personaggio'".

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Jon ha sottolineato: "Ma devo dire che l'hanno gestita benissimo. E Gwyneth [Paltrow] e Robert hanno recitato in modo meraviglioso, e penso che abbiano aggiunto un tocco di intensità emotiva. Credo che abbiano fatto un lavoro fantastico. Mi sbagliavo".

Il regista, quando ha visto il film, ha avuto una forte reazione emotiva: "Mi sono commosso. Anche se è un film, quelle persone, quei personaggi, fanno parte della mia vita da così tanto tempo".

Favreau ha quindi svelato che è entusiasta all'idea di vedere Robert nel ruolo di Doom nel prossimo film del MCU.

Il timore nei confronti dei fan di Star Wars

Il regista di The Mandalorian and Grogu, di cui potete vedere il final trailer, ha inoltre ammesso che i fan di Star Wars sono più 'spaventosi' da affrontare rispetto alla Marvel, ma solo perché molte persone sono cresciute con la saga e per tutta la loro vita hanno avuto modo di seguire i vari tasselli di quell'universo cinematografico e televisivo.

Jon ha poi raccontato in che modo ha coinvolto Martin Scorsese nel lungometraggio per dare voce a uno dei personaggi del film, che è stato animato dopo il lavoro compiuto nella sala di doppiaggio, che proseguirà la storia della serie targata Disney+.