Le 50 serie tv da vedere del 2019

Il 2019 è stato un anno davvero intenso per quanto riguarda il mondo delle serie tv: ci sono state, infatti, tantissime nuove uscite, considerando sia le ultime stagioni di show di grande successo sia i prodotti inediti (in alcuni casi attesissimi). Ma tra la miriade di piattaforme per lo streaming e pay tv, è davvero difficile destreggiarsi nell'infinito universo seriale.

Per evitare che vi perdiate per strada qualche serie interessante, abbiamo deciso di venirvi incontro: da The Crow s3 a Watchmen, da Chernobyl a Stranger Things s3, scopriamo insieme quali sono le serie tv 2019 da vedere, le più belle da non lasciarsi sfuggire.

1. Sex Education (Netflix)

Sex Education: Asa Butterfield con Emma Mackey in una scena della serie

Iniziamo la nostra lista delle serie del 2019 da guardare con una delle più belle e fresche novità dell'anno: Sex Education. Serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron, Sex Education segue le vicissitudini di Otis (Asa Butterfield), adolescente figlio di una terapista sessuale e, per questo, incline a dispensare consigli in materia ai suoi compagni di liceo. Appena dopo tre settimane dalla sua pubblicazione sulla piattaforma Netflix, lo show è stato confermato per una seconda stagione.

2. Russian Doll (Netflix)

Russian Doll: Natasha Lyonne in una scena

Ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, Russian Doll è una serie TV statunitense di genere noir che racconta di una donna, Nadia, intrappolata in un loop temporale che la costringe a rivivere in continuazione il giorno del suo trentaseiesimo compleanno. Uno show pieno di sorprese nel quale, la protagonista, è obbligata a confrontarsi con la propria morte ancora e ancora, ogni volta in modo differente.

3. Hanna (Prime Video)

Hanna: Joel Kinnaman con Esme Creed-Miles in una scena

Hanna (Esme Creed-Miles) è un'adolescente che vive in una foresta insieme a Erik (Joel Kinnaman), l'uomo che le fa da padre e che da anni la addestra per diventare un'infallibile assassina; quando, però, la ragazza inizierà a esplorare il mondo circostante, scoprirà di essere il bersaglio di un'agente della CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos). Basata sull'omonimo film datato 2011 e ideata da David Farr, Hanna è già stata confermata per una seconda stagione.

4. The Umbrella Academy (Netflix)

The Umbrella Academy: una scena con Colm Feore

Il 1° ottobre 1989, 43 donne partoriscono nello stesso preciso istante, sebbene nessuna di loro fosse incinta. Sette di questi bambini, dotati di poteri sovraumani, vengono adottati dal miliardario Sir Reginald Hargreaves (Colm Feore) che li addestra per combattere il crimine: nasce, così, la squadra dei supereroi dell'Umbrella Academy. Lo show, ispirato alla prima miniserie dell'omonimo fumetto di Gerard Way, è distrubuita da Netflix.

5. After Life (Netflix)

After Life: Ricky Gervais in una scena

Serie televisiva britannica diretta, prodotta e interpretata da Ricky Gervais, After Life segue le avventure di Tony, un uomo che soffre di una grave depressione causata dalla morte della moglie. Per uscire da questo stato e combattere il suo istinto suicida, Tony inizia ad assecondare tutti i suoi impulsi senza alcuna inibizione, finendo, ovviamente, in grossi guai. Tutti i sei episodi della prima stagione della serie sono disponibili sulla piattaforma streaming di Netflix.

6. Love, Death & Robots (Netflix)

Love, Death & Robots: una scena dell'episodio Tre Robot

Firmata da Tim Miller e David Fincher e già rinnovata per una seconda stagione, Love, Death & Robots è una serie animata antologica per adulti che, nel corso dei suoi 18 brevi episodi, abbraccia generi differenti: dalla commedia al fantasy, dall'horror alla fantascienza. Lo show ha il merito di trattare temi di attualità come quello del destino del genere umano, mixando sapientemente l'animazione con la live-action.

7. Gomorra 4 (Sky Atlantic e Cinema)

Gomorra: Salvatore Esposito in una scena della quarta stagione

Siamo arrivati alla quarta stagione per la serie televisiva Gomorra, ambientata nella periferia di Napoli e liberamente ispirata all'omonimo best seller di Roberto Saviano. Sempre fedele al crudo realismo al quale ci ha abituati, in questa nuova stagione, Gomorra, ci pone davanti a un nuovo scenario: l'intreccio degli eventi, infatti, viene spostato nella città di Londra, dove Genny Savastano (Salvatore Esposito) si trasferisce per provare a cambiare vita. Ma la guerra a Scampia non è certo terminata.

8. Le terrificanti avventure di Sabrina - Parte 2 (Netflix)

Le terrificanti avventure di Sabrina: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Chance Perdomo e Lucy Davis in una scena della seconda stagione

Le terrificanti avventure di Sabrina torna, nel 2019, con la seconda parte degli eventi interrotti in precedenza. In questo secondo capitolo della serie statunitense, adattamento dell'omonimo fumetto della Archie Comics, Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) dovrà impegnarsi molto per mantenere l'equilibrio tra il suo nuovo e attraente lato oscuro e la vita da mortale, tra un nuovo amore stregonesco e la vecchia fiamma del liceo.

9. Killing Eve 2 (TIMvision)

Killing Eve: Sandra Oh nell'episodio Do You Know How to Dispose of a Body?, seconda stagione

Basata sulla saga letteraria di Luke Jennings, Killing Eve è una serie tv britannica con Sandra Oh (Eve Polastri), Jodie Comer (Villanelle/Oksana Astankova) e Fiona Shaw (Carolyn Martens). Questa seconda stagione, fruibile su TIMvision, continua a seguire il morboso rapporto tra Eve, funzionaria dell'MI-5, e Villanelle, assassina sociopatica, riprendendo il clima di tensione spezzato da momenti di umorismo tipico degli episodi precedenti.

10. Fosse/Verdon (Fox Life)

Fosse/Verdon: una scena della serie con Michelle Williams

Grande novità tra le serie 2019 assolutamente da guardare, Fosse/Verdon racconta del rapporto professionale e personale tra il coreografo Bob Fosse (Sam Rockwell) e la celebre ballerina di Broadway Gwen Verdon (Michelle Williams), mettendo in scena la grande alchimia ma anche le grandi contraddizioni del loro matrimonio. Basata sul romanzo Fosse di Sam Wasson, gli otto episodi della miniserie Fosse/Verdon sono disponibili su Fox Life.

11. Il Trono di Spade 8 (Sky Atlantic)

Il trono di spade: Emilia Clarke durane il finale di serie

Il 2019 vede concludersi l'epica e fortunata saga de Il Trono di Spade, con la messa in onda della sua ottava e ultima stagione composta da 6 episodi. Dopo averci accompagnati, dal 2011, attraverso alleanze e lotte per la conquista del Trono di Spade dei Sette Regni, dobbiamo salutare Daenerys (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams) e tutti i personaggi nati dalla penna di George R.R. Martin. È arrivato finalmente il momento di scoprire chi si siederà sul tanto ambito trono.

12. Fleabag 2 (Prime Video)

Fleabag: Phoebe Waller-Bridge in una scena della seconda stagione

Fleabag è una serie televisiva incentrata sulla caotica vita di una trentenne londinese, con una famiglia disfunzionale, una caffetteria da mandare avanti da sola e una vita sessuale frenetica. In questa seconda e ultima stagione, la serie prodotta, scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, si conferma un grande show femminile, capace di rappresentare, in modo ironico e mai pesante, l'esistenza di tante trentenni di oggi.

13. Knightfall 2 (History)

Knightfall: una sequenza della serie, seconda stagione

Landry (Tom Cullen), condottiero dei Templari, intraprende una pericolosissima missione che ha l'obiettivo di trovare e recuperare la reliquia più ambita di sempre: il Santo Graal. La seconda stagione di Knightfall, serie televisiva storica ambientata dopo la caduta della città di Acri, ultima roccaforte dei Templari in Terra Santa, è stata ideata da Don Handfield e Richard Rayner e i suoi 8 episodi sono fruibili sul canale History.

14. Good Omens (Netflix)

Good Omens: una scena della serie con Michael Sheen e David Tennant

Miniserie TV britannico-statunitense del 2019 diretta da Douglas Mackinnon e ispirata al romanzo del 1990 Buona Apocalisse a tutti!, Good Omens segue le vicende del demone Crowley (David Tennant) e dell'angelo Aziraphale (Michael Sheen), rispettivamente rappresentanti sulla terra dell'Inferno e del Paradiso. Soddisfatti della loro vita in mezzo agli umani, tenteranno in tutti i modi di evitare la venuta dell'anticristo e, con esso, quella dell'Apocalisse.

15. When they see us (Prime Video)

When They See Us: un'immagine della miniserie

When They See Us è una miniserie televisiva statunitense che racconta la vera storia di una jogger aggredita a Central Park nel 1989; la serie, rifacendosi ai fatti realmente accaduti, descrive le vite dei cinque ragazzi sospettati del reato che, però, saranno scagionati nel 2002 grazie alla confessione del vero assalitore, Matias Reyes. I quattro episodi di questo dramma scritto e diretto da Ava DuVernay, sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

16. Come vendere droga online in fretta (Netflix)

Come vendere droga online (in fretta): una scena con Maximilian Mundt e Danilo Kamperidis

Serie televisiva del 2019 dramedy tedesca da vedere, basata su fatti realmente accaduti, Come vendere droga online in fretta ha come protagonista Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt), un liceale che decide di avviare un pericoloso business solo per far colpo su una ragazza. Grazie all'aiuto del suo migliore amico Lenny (Danilo Kamperidis), inizia a vendere droga nel dark web, raggiungendo in pochissimo tempo un successo insperato e fuori controllo.

17. Black Mirror 5 (Netflix)

Black Mirror 5: una foto di Striking Vipers

Serie tv antologica di genere distopico e thriller, Black Mirror torna nel 2019 con la sua quinta stagione, composta da tre episodi: Striking Vipers, Smithereens e Rachel, Jack e Ashley too con protagonista Miley Cyrus. Come per le stagioni precedenti, il filo conduttore di questa nuova antologia di Charlie Brooker è quello degli effetti collaterali del progredire della tecnologia; in questo caso, però, assistiamo a tre storie che raccontano un presente a noi molto vicino e non società futuristiche e ipertecnologiche.

18. Nos4A2 (Prime Video)

NOS4A2: un irriconoscibile Zachary Quinto in un scena

Si scrive NOS4A2 ma si legge Nosferatu: è la nuova serie tv horror 2019 statunitense basata sul romanzo omonimo di Joe Hill e ideata da Jami O'Brien, che consigliamo di vedere. Lo show racconta la storia di Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una giovane scrittrice con un'abilità molto particolare: riuscire a trovare tutto ciò che è stato perso. Questa sua speciale caratteristica, però, la porterà sulla strada di Charlie Manx (Zachary Quinto), un demone immortale che attira i bambini con l'inganno per nutrirsi della loro anima.

19. Chernobyl (Sky Atlantic)

Chernobyl: una scena della serie

Il 26 aprile 1986, la centrale di Chernobyl (Ucraina settentrionale) diventa lo scenario di uno dei peggiori disastri nucleari di sempre. La miniserie omonima, ideata da Craig Mazin e diretta da Johan Renck, racconta gli eventi e le vite di chi si è sacrificato per la salvezza di tutti, basandosi sui resoconti degli abitanti di Pry"pjat' raccolti nel libro Preghiera per Cernobyl. Una narrazione senza filtri che si propone di indagare le cause di questo terribile disastro grazie a un cast d'eccezione: Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson.

20. Dark 2 (Netflix)

Louis Hofmann interpreta Jonas nella serie televisiva Dark

Dopo una chiusura di stagione che ci aveva lasciati con più domande che risposte, torna nel 2019 su Netflix la serie tv tedesca creata da Baran bo Odar e Jantje Friese: Dark. Tra misteriose sparizioni, viaggi nel tempo e oscuri segreti che la cittadina di Widen nasconde, nella seconda stagione la nebbia inizia a dipanarsi, portando alla luce due fazioni in contrasto l'una con l'altra: quella di Adam e i suoi seguaci (la setta del Sic Mundus) cha ha come obiettivo la distruzione del tempo, e quella di Claudia Tiedemann (Il Diavolo Bianco) che tenta in tutti i modi di scongiurare questo proposito.

21. Legion 3 (Fox)

Legion: un'immagine della serie targata FX

Serie televisiva statunitense ideata da Noah Hawley, Legion si ispira all'omonimo personaggio dei Marvel Comics ma rappresenta un approccio del tutto nuovo al genere supereroi. Il protagonista è David Haller (Dan Stevens), un ragazzo al quale viene diagnosticata la schizofrenia ma che scopre, in realtà, di avere poteri paranormali. La terza stagione (e ultima) dello show, torna, più folle e sorprendente che mai, cedendo le luci della ribalta a un nuovo personaggio: la mutante capace di viaggiare nel tempo Switch.

22. Stranger Things 3 (Netflix)

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Dopo una seconda stagione che non ha regalato grandi entusiasmi, torna, con un'incredibile verve, la serie tv ideata da Matt Duffer e Ross Duffer: Stranger Things. Con questa terza stagione, assistiamo a una vera e propria evoluzione della serie, che esce da un contesto narrativo prettamente adolescenziale per scontrarsi con qualcosa di più grande, con un nemico reale e non più confinato in un'altra dimensione: la minaccia sovietica. Resta, comunque, tutto ciò che abbiamo sempre amato della serie, dalla genuinità dei personaggi al citazionismo nostalgico.

23. La Casa di Carta - Parte 3 (Netflix)

La casa di carta: un momento della nuova stagione

Nemmeno il tempo di godersi il risultato della rapina alla Zecca di Stato di Madrid che la banda di rapinatori è costretta a tornare all'azione a causa della cattura di Rio (Miguel Herrán). Capeggiati sempre dal mitico Professore (Álvaro Morte), con l'aiuto dell'ex ispettrice Raquel Mutillo (Itziar Ituño) e l'aggiunta di nuovi membri come l'ex ostaggio Monica (Esther Acebo), la banda dovrà tentare un colpo ancora più difficoltoso: quello alla Banca di Spagna. I nuovi episodi della Parte 3 de La Casa di Carta sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

24. Trapped 2 (TIMvision)

Ólafur Darri Ólafsson in una scena dell seconda stagione di Trapped

Se la prima stagione di Trapped era incentrata su una serie di omicidi a catena, la seconda stagione vede Andri (Ólafur Darri Ólafsson), Asgeir (Ingvar Eggert Sigurðsson) e Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) di nuovo insieme per indagare su un gruppo terroristico nazionalistico. Questi nuovi episodi, al contrario dei precedenti, forniscono un'analisi approfondita dell'interiorità dei personaggi, facendo emergere oscuri segreti del loro passato.

25. Orange is the new black 7 (Netflix)

Orange Is the New Black: Taryn Manning, Uzo Aduba in una scena della settima stagione

Si conclude, dopo sei anni, una serie che ha il merito di aver rappresentato l'inizio delle produzioni originali Netflix, nonché di essere stata una delle prime produzioni completamente al femminile della piattaforma; stiamo ovviamente parlando di Orange is the New Black di Jenji Kohan, arrivata, nel 2019, alla sua settima stagione.

In questi ultimi 13 episodi, vengono tirate le fila delle storie che abbiamo visto nascere e svilupparsi in questi anni all'interno del carcere di Litchfield, oltre ad aggiungere nuovi temi sensazionali.

26. The boys (Prime Video)

The Boys: Jack Quaid e Karl Urban in un momento della prima stagione

Basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è una serie televisiva statunitense che mixa il genere supereroi e quello della dark comedy. L'avvento delle moderne tecnologie e dei nuovi media fa sì che, l'immagine pubblica dei supereroi, debba essere gestita da speciali multinazionali. Ma questi paladini, spesso, non sono super come sembrano: hanno vizi, difetti e commettono errori che devono essere nascosti agli occhi del mondo per poter ottenere più incarichi possibili. In questo scenario, prenderà vita una squadra di ex-agenti, capitanati da Billy Butcher (Karl Urban), che ha l'obiettivo di punire i supereroi per i loro crimini: i Boys.

27. Derry Girls 2 (Netflix)

Derry Girls: un momento della serie

Sitcom britannica e irlandese ideata da Lisa McGee, Derry Girls è ambientata nell'omonima città di Derry (Irlanda del Nord) durante i disordini della prima metà degli anni '90. La serie è incentrata sulle vicende quotidiane di un gruppo di ragazze, Erin, Orla, Clare e Michelle che affrontano le dure sfide dell'adolescenza mentre frequentano una scuola cattolica femminile. La seconda stagione riprende, con la consueta ironia e irriverenza che ha caratterizzato gli episodi precedenti, il racconto della vita delle ragazze, rendendo ancor più presente il difficile contesto storico sullo sfondo.

28. Veep - Vicepresidente incompetente 7 (Sky Atlantic)

Veep: Julia Louis-Dreyfus nell'episodio Chung, della prima stagione

Settimo anno e settima stagione per Veep - Vicepresidente incompetente, serie tv ideata da Armando Iannucci che segue l'immaginaria vicepresidente degli Stati Uniti, Selina Meyer, e il suo fallimentare staff. I sette episodi finali dello show seguiranno la campagna presidenziale della Meyer che, come al solito, metterà in atto una politica sgangherata e irresistibilmente divertente. Non a caso, l'attrice protagonista Julia Louis-Dreyfus, ha guadagnato sei Emmy Awards per la sua esilarante interpretazione, diventando, così, la miglior attrice in una serie comedy.

29. GLOW 3 (Netflix)

GLOW: un'immagine della terza stagione della serie

Serie televisiva Netflix creata da Liz Flahive e Carly Mensch, GLOW segue la vita di Ruth Wilder (Alison Brie), un'aspirante attrice che, nel 1985, riceve un invito per partecipare al Gorgeous Ladies of Wresling, un programma TV sul wrestling. Da qui, inizia la carriera di Ruth nel mondo del wrestling, collante delle diverse sottotrame che, però, viene un po' messo da parte in questa terza stagione, per lasciare spazio all'evoluzione dei personaggi e alla loro battaglia per l'affermazione personale.

30. Mindhunter 2 (Netflix)

Mindhunter 2: Charles Manson è uno dei personaggi della seconda stagione

La prima stagione di Mindhunter ci ha mostrato l'inizio della collaborazione tra Holden Ford (Jonathan Groff), negoziatore dell'FBI, Bill Tench (Holt McCallany), agente del reparto di scienze comportamentali e la professoressa Wendy Carr (Anna Torv), alleati nell'intento di dar vita a un nuovo metodo di identificazione del colpevole chiamato profilazione. Nella seconda stagione della serie di Joe Penhall, vedremo i tre impegnati a scoprire il colpevole di una serie di inquietanti omicidi avvenuti tra il 1979 e il 1981 ad Atlanta.

31. The terror: Infamy (Prime Video)

The Terror: una scena corale della stagione 2

Seconda stagione della serie televisiva The Terror, ambientata durante un'esplorazione artica, The Terror: Infamy cambia completamente panorama: siamo, infatti, nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, quando, una serie di morti misteriose, inizia a colpire la comunità Nippo-Americana. In questo scenario angosciante, un ragazzo cercherà di capire quale entità demoniaca ne è responsabile. I 10 episodi di questa serie tv horror antologica sono fruibili sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

32. Carnival Row (Prime Video)

Carnival Row: Cara Delevingne e Orlando Bloom in una scena della serie

Creata da Renè Echevarria e Travis Beacham e interpretata da Orlando Bloom e Cara Delevingne, Carnival Row è una serie tv statunitense di genere noir-fantasy e dalle suggestive atmosfere steam-punk. Lo show si concentra su una serie di omicidi irrisolti, mentre, sullo sfondo, la città è turbata dall'improvisa immigrazione di massa delle creature mitiche, in fuga dalla loro patria devastata dalla guerra.

33. Unbelievable (Netflix)

Unbelievable: una foto della protagonista Kaitlyn Dever

Una bella sorpresa tra le serie tv 2019 da vedere su Netflix si è rivelata, sicuramente, Unbelievable, miniserie drammatica diretta, prodotta e sceneggiata da Susannah Grant. Ispirata a fatti realmente accaduti nello stato di Washington e in Colorado, Unbelievable racconta la storia di Marie Adler (Kaitlyn Dever), un'adolescente accusata di aver mentito riguardo a uno stupro subito da uno sconosciuto introddotosi in casa sua. L'intervento di due detective appartenenti a diversi distretti, Grace Rasmussen (Toni Collette) e Karen Duvall (Merritt Wever), sarà decisivo per far luce sulla verità e trovare il colpevole di una serie di abusi.

34. Euphoria (Sky Atlantic)

Euphoria: un momento della serie HBO

È un viaggio alla scoperta della propria dell'identità quello portato in scena dal teen drama statunitense Euphoria, un viaggio tortuoso che passa attraverso il sesso, la droga, l'amore e l'amicizia. La serie, adattamento dell'omonima versione israeliana, ha come protagonista Rue (Zendaya Coleman), appena tornata da tre mesi di riabilitazione a causa di attacchi di panico e un possibile bipolarismo. Accanto a lei, Nate, Cassie, McKay, Maddy, Ethan e Jules, un gruppo di adolescenti alla continua ricerca di una sensazione di euforia impossibile da raggiungere senza l'abuso di sostanze stupefacenti.

35. The Politician (Netflix)

The Politician: Gwyneth Paltrow e Ben Platt in una scena della serie

Dark comedy Netflix creata da Ryan Murphy e con Gwyneth Paltrow, The Politician segue l'ascesa al successo di Payton Hobart (Ben Platt), ambizioso adolescente che vuole farsi eleggere Presidente del Corpo Studentesco del suo liceo, in modo da assicurarsi l'entrata ad Harvard e, in seguito, puntare alla presidenza degli Stati Uniti. A ostacolare i suoi progetti di grandezza, però, saranno i suoi compagni di classe, anche loro desiderosi di ricoprire la medesima carica; sarà una vera e propria guerra di astuzia per conquistare gli elettori.

36. Peaky Blinders 5 (Netflix)

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto della serie

Serie televisiva britannica ambientata a Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale, Peaky Blinders torna, quest'anno, con la sua quinta stagione e non ci fa certo mancare grandi sorprese. Lo show, riprende la sua narrazione dall'anno della crisi economica di Wall Street del 1929, crisi che anticipa lo scoppio del secondo conflitto mondiale. In questo scenario di crescente tensione politica, Tommy Shelby (Cillian Murphy), è costretto a fare i conti con i suoi nuovi doveri politici, i problemi di salute e familiari e la gestione di alcuni pericolosi affari; nel frattempo, un nuovo rivale pare delinearsi all'orizzonte.

37. Big Mouth 3 (Netflix)

Big Mouth 3: una immagine della terza stagione della serie

Serie animata statunitense famosa per la sua comicità oscena, Big Mouth racconta le vicissitudini quotidiane di un gruppo di amici alla scoperta delle gioie e dei dolori dell'adolescenza. Dopo aver lasciato Andrew, Nick, Jessi e gli altri in procinto di grandi cambiamenti fisici ed emotivi, la terza stagione sfodera nuovi importanti temi come quello dell'orientamento sessuale, del femminismo e della dipendenza dei giovani dalla tecnologia. Tutto questo, sotto l'ormai nota superficie di leggerezza fatta di nonsense, irriverenza e sfacciate battute sul sesso.

38. Succession 2 (Sky Atlantic)

Succession: una foto della seconda stagione

La serie statunitense ideata da Jesse Armstrong, Succession, segue le vicende dei Roy, potente famiglia che controlla uno dei maggiori conglomerati mediatici al mondo. La seconda stagione della serie riprende la narrazione a due giorni dall'avvenuto matrimonio tra Siobhan (Sarah Snook) e Tom (Matthew MacFayden), dopo che Kendall (Jeremy Strong) aveva tentato in tutti i modi di prendere il controllo dell'azienda di famiglia; in questa intricata rete di affari, l'impero dei Roy dovrà iniziare a confrontarsi con l'avvento delle nuove tecnologie e dei rapidi cambiamenti nel mondo dell'informazione.

39. Mr. Robot 4 (Prime Video)

Mr. Robot: Rami Malek e Carly Chaikin nell'episodio 4x01

Rami Malek è Elliot Alderson nella serie Mr. Robot, un tecnico informatico schizofrenico di New York che, ispirato dal misterioso personaggio Mr. Robot, decide di intraprendere una lotta contro la prevaricazione delle corporazioni finanziarie. La quarta e ultima stagione della serie riprende laddove la terza era terminata: nel 2015, quando Elliot decide di criptare i dati dell'E-Corp per cancellare l'attacco hacker previsto per il 9 maggio. Gli episodi di questa stagione, appaiono come un unico lungo special che ci accompagna verso la conclusione della storia; le vicende, infatti, si svolgono tutte nell'arco di una settimana.

40. Baby 2 (Netflix)

Baby: Alice Pagani con Benedetta Porcaroli in una scena della serie

Ispirato allo scandalo delle baby squillo dei Parioli, BABY è una serie tv italiana che segue le vicende di due adolescenti della Roma bene, capaci di alternarsi tra vita quotidiana e mondo della prostituzione. Nella seconda stagione dello show prodotto da Fabula Pictures, Chiara (Benedetta Porcaroli) tenta in tutti i modi di prendere le distanze dalla brutte frequentazioni mentre, la vita di Ludovica (Alice Pagani), sembra in preda al caos più totale; ci si addentra, quindi, in quelle che sono le conseguenze delle scelte sbagliate compiute dai protagonisti negli episodi precedenti, analizzando il background di incomprensione e bisogno d'amore che sta dietro all'intreccio della storia.

41. Living with yourself (Netflix)

Living With Yourself: un'immagine della prima stagione della serie

Serie tv 2019 statunitense ideata da Timothy Greenberg e interpretata da Paul Rudd, Living With Yourself vede protagonista Miles Elliot, un pubblicitario che, per sopperire all'insoddisfazione della sua esistenza, finisce per sottoporsi a un esperimento illegale di clonazione. Le conseguenze, però, saranno catastrofiche: Miles si ritroverà a dover convivere con una versione miglior di se stesso che, ben presto, inizierà a prendere il sopravvento sull'originale. Una bella prova d'attore per Paul Rudd, bravissimo a calarsi in questa doppia veste e a caratterizzare in maniera significativa entrambi i personaggi.

42. Bojack Horseman 6 (Netflix)

Bojack Horseman 6: un momento della prima parte della stagione finale

Torna su Netflix la serie animata satirica nella quale, esseri umani e animali antropomorfi convivono tranquillamente a Hollywwod: BoJack Horseman. BoJack, star di una celebre sitcom anni '90, si ritrova intrappolato in una parabola discendente di depressione e tossicodipendenza a causa della chiusura della serie; decide, così, di affidare le sue memorie a una ghostwriter che scriva la sua autobiografia. In questa sesta stagione, troviamo il cavallo antropomorfo in un centro di riabilitazione mentre cerca di combattere contro i suoi demoni.

43. Il metodo Kominsky 2 (Netflix)

Il metodo Kominsky: una scena della stagione 2

Sandy Kominsky (Michael Douglas) è un attore che, dopo una breve carriera di successo giovanile, viene venerato dal pubblico come un maestro della recitazione; nonostante l'età che avanza, Sandy non ha intenzione di rinunciare al proprio lavoro e decide, così, di trovare una propria collocazione nel panorama hollywoodiano, grazie all'aiuto del suo agente Norman Newlander (Alan Arkin). Arrivata alla sua seconda stagione, la serie tv statunitense Il metodo Kominsky, riesce a suscitare ancora più emozioni della precedente, concentrandosi sul mantra del Non è mai troppo tardi.

44. Watchmen (Sky Atlantic)

Watchmen: una scena della serie HBO

Una delle serie tv del 2019 con le più alte aspettative è, sicuramente, Watchmen. Ispirata all'omonima saga di fumetti di Alan Moore (1986/1987), gli eventi della serie firmata Damon Lindelof sono, in realtà, collocati trentaquattro anni dopo le vicende della graphic novel; la trama è, inoltre, costellata di vecchie conoscenze ma anche arricchita da nuovi personaggi. Non un sequel, quindi, ma un universo inedito e in espansione nel quale i supereroi sono considerati fuorilegge e il Dottor Manhattan opera come agente governativo.

45. Pose 2 (Netflix)

Pose: una scena della serie

Serie tv ideata e prodotta da Ryan Murphy, Pose segue l'ascesa dell'universo yuppie e la diffusione della spudorata e colorata ball culture, sottocultura del mondo LGBT, nella New York del 1987. In questo background sociale, la Ball è il luogo dove, tra paillettes e make up sgargianti, tutto è possibile, anche per persone come Blanca Evangelista e Elektra Abundance (Dominique Jackson), regine degli outsiders. La seconda stagione della serie, ambientata tre anni dopo la precedente, approfondirà tematiche già trattate come la questione dell'aids, soprattutto a livello politico.

46. What we do in the shadow (Fox)

What We Do in the Shadows: Dave Bautista in un'immagine della serie

What We Do in the Shadow è un mockumentary di genere horror e commedia che si concentra sulle vite di tre vampiri (Nandor, Laszlo e Nadja) che convivono, insieme al famiglio Guillermo, a Staten Island. Nel corso della giornata, una troupe televisiva riprende le loro abitudine quotidiane per realizzare un documentario. La serie, secondo spin-off dell'omonimo film del 2014, si rivela uno show divertente che dissacra gli stereotipi classici del genere vampiresco.

47. Atypical 3 (Netflix)

Una scena dalla terza stagione di Atypical

Giunto alla soglia dei diciotto anni, Sam (Keir Gilchrist), un ragazzo affetto dalla Sindrome di Asperger, decide che è arrivato per lui il momento di realizzare la propria indipendenza, soprattutto a livello sentimentale. Con l'aiuto della famiglia, del miglior amico Zahid e della terapeuta Julia, il ragazzo intreprende un viaggio alla scoperta di se stesso che lo porterà non solo a trovare l'amore ma anche ad andare al college. Atypical, arrivata nel 2019 alla sua terza stagione, è una serie tv ricca di ironia e sensibilità, che non si perde in banali stereotipi ma ci mostra cosa significhi convivere con l'autismo.

48. The End of the F***ing World 2 (Netflix)

The End of the F***ing World: una scena della seconda stagione della serie

L'ultimo episodio della prima stagione aveva visto la fine della fuga di James (Alex Lawther) e Alyssa (Jessica Barden) per il Regno Unito e ci aveva lasciato con il dubbio che il ragazzo fosse morto per mano della polizia. Due anni dopo, ritroviamo Alyssa divisa tra la sua nuova vita, costituita dal lavoro in una caffetteria e da un matrimonio imminente e il tormento per il ricordo di James; nel frattempo, un nuovo personaggio all'orizzonte minaccia di sconvolgere l'apparente ritrovata serenità della ragazza. Siete curiosi di sapere se James è sopravvissuto? Non vi resta che guardare la seconda stagione di The End of the Fing World* su Netflix.

49. The Crown 3 (Netflix)

The Crown: Olivia Colman nella terza stagione

Cambio completo di cast per la terza stagione di The Crown, serie televisiva storica incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale inglese. Olivia Colman veste i panni di una Regina più adulta e austera, intenta a destreggiarsi tra gli alti e bassi della politica nazionale e internazionale dal 1964 al 1976; Helena Bonham Carter è, invece, la nuova Principessa Margaret, sempre più impulsiva e passionale, mentre, il Principe Filippo, è interpretato da Tobias Menzies. Un cast d'eccezione che continua il racconto elegante e intimo di una monarchia alle prese con i tempi che cambiano.

50. La fantastica signora Maisel 3 (Prime Video)

The Marvelous Mrs. Maisel

La fantastica signora Maisel, serie televisiva scritta e diretta da Amy Sherman e arrivata alla sua terza stagione, è, di certo, una delle serie tv del 2019 da vedere assolutamente; lo show, diventato ormai un vero e proprio cult, vede la protagonista Midge (Rachel Brosnahan) partire per una tournée attraverso gli Stati Uniti con Shy Baldwin e il manager Susie Myerson. Durante le sue esibizione, Midge saprà dimostrare, ancora una volta, di essere un personaggio con qualcosa da dire e non solo una donna con un fisico avvenente.

La fantastica signora Maisel 3, recensione: Il mondo di Midge sempre più grande