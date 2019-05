20 serie fantasy in arrivo per chi ama Il Trono di Spade

go

Con la fine de Il Trono di Spade si conclude quello che per molti di noi è stato un percorso lungo quasi dieci anni: che l'ottava stagione ci sia piaciuta o meno non c'è alcun dubbio che questa serie straordinaria abbia davvero fatto la storia della televisione e ci chiediamo quando potremo ritrovare le stesse sensazioni che il solo ascolto della mitica sigla ci lasciava. Non allontanandoci troppo dal genere della serie basata sui romanzi di George R.R. Martin abbiamo deciso di riunire in questo articolo 20 serie fantasy in arrivo, per tutti coloro che non possono fare a meno di rimpiangere Il Trono di Spade e già sentono la mancanza dei giovani Stark e di tutti i loro personaggi preferiti, sperando che in qualche modo i titoli che seguono possano attenuare l'inevitabile malinconia.

Da Good Omens, in arrivo su Amazon Prime, al prequel de Il Trono di Spade in questo articolo troverete tutte le serie fantasy che saranno disponibili prossimamente sui nostri schermi: quelle in uscita, quelle il cui processo produttivo e di lavorazione è già in atto e infine quelle che sono state solo annunciate e di cui si sa ancora ben poco.

1. Good Omens

Good Omens: una prima immagine di David Tennant e Michael Sheen

Good Omens, in arrivo su Amazon Prime il 31 di maggio, è la serie basata sul romanzo scritto a quattro mani da Neil Gaiman e Terry Pratchett dal titolo Buona Apocalisse a tutti!. La storia è quella di un angelo, in incognito tra gli esseri umani, e di un diavolo, inviato sulla terra molti millenni fa, che insieme dovranno salvare il mondo da un'imminente Apocalisse (per continuare così la loro vita tranquilla in Inghilterra). I protagonisti sono interpretati da David Tennant e Michael Sheen, rispettivamente nella parte del diavolo Crowley e dell'angelo Azraphel, ma il cast di tutto rispetto include anche Jon Hamm, Michael Mckean, Mireille Enos e Benedict Cumberbatch come voce di Satana.

Good Omens: Aspettando l'Apocalisse su Prime Video

2. Queste oscure materie

Il primo romanzo della serie culto di Philip Pullman, Queste oscure materie, era stata già stato adattato per il grande schermo nel 2007, ma, a prescindere dagli ottimi interpreti (tra cui Nicole Kidman e Daniel Craig), non ottenne il successo sperato e si scelse di non proseguire con la serie.

Una seconda trasposizione, televisiva in questo caso, arriverà grazie a BBC e HBO che adatteranno l'intera trilogia restando fedeli al materiale originale. Queste oscure materie narra l'epica storia di due bambini e del loro avventuroso viaggio attraverso diversi mondi paralleli (tra cui anche il nostro). Il cast includerà James McAvoy, Ruth Wilson, Clarke Peters e Dafne Keen (la giovanissima protagonista di Logan).

3. The Witcher

Basata sui di romanzi di Andrzej Sapkowsky e su una serie di videogames di culto, la serie porterà sul piccolo schermo le avventure di Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi cacciatori di mostri della sua epoca, e di Ciri, principessa con l'abilità di attraversare il tempo e lo spazio. The Witcher, prodotta da Netflix, verrà interpretata da Henry Cavill, nel ruolo del protagonista, Freya Allan e Anya Chalotra. La serie, che arriverà per la fine del 2019, include tra i suoi registi Alik Sahharov (Il Trono di Spade) Alex Garcia Lopez (Luke Cage) e Charlotte Brändström (Outlander).

4. Il signore degli anelli

Ebbene si, Il signore degli anelli verrà adattato una seconda volta, in una serie tv, da non perdere per chi ha amato Il Trono di Spade: in questo caso però non rivivremo le avventure di Frodo, Gandalf il Bianco e di tutti i loro compagni ma ci sposteremo molto più indietro nel tempo.

La serie, che verrà prodotta da Amazon, sarà direttamente ispirata al mondo creato da J.R.R. Tolkien ed è stato confermato che sarà ambientata durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, scartando la voce che avrebbe voluto come protagonista Aragorn da giovane (che invece è vissuto nella Terza Era) e probabilmente riportando in gioco Sauron, che viene sconfitto per la prima volta proprio in quel periodo. La serie verrà divisa in più stagioni, probabilmente cinque, e verrà realizzata in collaborazione con Talkien Estate, Harper Collins e New Line Cinema.

Il signore degli anelli: echi dalla Seconda Era e ipotesi narrative per la serie TV

5. The Dark Crystal: Age of Resistance

Sempre per Netflix arriva l'unica serie animata fantasy che troverete in questo articolo: The Dark Crystal: Age of Resistance. La serie, prequel del film di Jim Henson del 1982, avrà come protagonisti tre eroi Gelfling, Rian, Brea e Deet, che devono intraprendere un periglioso viaggio nella terra di Thra per salvarla da un diabolico nemico. Il cast vocale comprenderà attori del calibro di Taron Egerton, Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel (nei panni dei protagonisti) ma anche Mark Hamill, Natalie Dormer, Andy Samberg, Simon Pegg e tanti altri.

6. L'ombra dello scorpione

Passiamo ora a quello che, anche grazie ad un precedente adattamento del 1994, è una delle opere più amate e conosciute di Stephen King, autore simbolo del genere horror: L'ombra dello scorpione. Questa storia, da cui sarà tratta una serie tv prodotta da CBS All Access, non è propriamente fantasy ma abbiamo deciso di inserirla comunque in questa classifica per il suo tono incredibilmente epico ed avventuroso.

Questo seconda trasposizione del mastodontico romanzo di King verrà divisa in dieci episodi e sarà scritta e diretta da Josh Boone. La trama sarà incentrata su di un'epidemia talmente letale da decimare gli abitanti della terra: i pochi sopravvissuti dovranno riunirsi per sconfiggere una minaccia ancora più pericolosa, il diabolico Randall Flagg, "l'Uomo in Nero".

7. Shadow and Bone

Shadow and Bone, serie tv fantasy in arrivo tratta da una trilogia young adult diventata di culto negli ultimi anni, verrà portata sul piccolo schermo sempre da Netflix con Eric Heisserer (Bird Box) come showrunner e Shawn Levy (Stranger Things) come produttore. La storia sarà ambientata in un mondo di fantasia, per la precisione in un'area molto simile alla Russia del XVII secolo, in cui una misteriosa frattura nel terreno, da cui scaturisce un'oscurità impenetrabile, divide in due il paese e lo popola di mostri e misteriose creature. Individui dotati di particolari poteri magici, tra cui la protagonista Alina, proveranno a difendere il mondo dagli intrusi.

8. Il prequel de Il Trono di Spade

Che cosa potrebbe attrarre di più i fan di Game of Thrones se non il prequel de Il Trono di Spade? HBO ha in cantiere una serie ambientata circa diecimila anni prima della Ribellione di Robert, durante quella che passò alla storia come la Lunga Notte e il Grande Inverno calò per la prima volta sul mondo. La storia sarà quindi spostata nella cosiddetta Età degli Eroi, periodo in cui vengono fondate alcune delle più importanti casate di occidente. Per altri dettagli, ecco tutto quello che sappiamo sul prequel de Il Trono di Spade.

Per quanto riguarda il cast della serie prenderanno parte Naomi Watts, Josh Whitehouse e Jamie Campbell Bower come membri del cast e S.J. Clarkson alla regia.

9. Cursed

Cursed, retelling del classico ciclo arturiano prodotto da Netflix, sarà basato sul romanzo omonimo scritto Tom Wheeler ed illustrato da Frank Miller. La storia cambierà completamente prospettiva e non sarà più vista attraverso gli occhi di Re Artù ma di Nimue, la Dama del Lago, incaricata di consegnare Excalibur a Mago Merlino. Wheeler e Miller seguiranno il progetto come produttore e Katherine Langford, conosciuta per il ruolo da protagonista in Tredici, interpreterà la parte di Nimue.

10. The Kingkiller Chronicle

The Kingkiller Chronicle, basato sulla trilogia ancora incompleta di Patrick Rothfuss, questa serie tv fantasy narrerà le avventure dell'eroico Kvothe, avventuriero, arcanista e musicista, divenuto col tempo gestore di una locanda. In lavorazione per Lionsgate fin dal 2015 ci sono una serie, un film (che sarà probabilmente diretto da Sam Raimi) ed un videogioco, che insieme ricreeranno nel modo più completo possibile il mondo creato da Rothfuss.

11. La Torre Nera

Della serie di otto volumi partorita dalla prolifica penna di Stephen King era già stato fatto nel 2017 un primo (fallimentare) adattamento, che prevedeva inizialmente tra i sequel anche una serie tv. La serie de La Torre Nera, distaccandosi completamente dal film con Idris Elba e Matthew Mcconaughey, narrerà ancora una volta l'eterna lotta tra il pistolero Roland e il diabolico Uomo in Nero, ora rispettivamente interpretati da Sam Strike e Jasper Pääkkönen, e avrà come showrunner Glen Mazzara (The Walking Dead).

12. The Ruin of Kings

The Ruin of King, serie tv fantasy tratta dal primo romanzo della serie A Chorus of Dragons di Jenn Lyons, narrerà le avventure del giovane ladro Kihrin che, forse di sangue reale, scoprirà di essere al centro di una profezia che potrebbe mettere in pericolo l'impero. La serie, i cui diritti sono stati acquistati da Annapurna Television, si trova ancora nelle prime fasi di pre-produzione.

13. Le cronache di Narnia

I diritti dei sette romanzi del ciclo de Le cronache di Narnia di C.S. Lewis (già adattati più volte in passato) sono stati acquistati l'anno scorso da Netflix, che pianifica di produrre sia alcuni film che una serie (includendo probabilmente il prequel Il nipote del mago).

La trama dei romanzi, almeno a grandi linee, è nota a tutti: durante la seconda guerra mondiale i quattro fratelli Pevensie, per sfuggire ai bombardamenti, vengono mandati nella casa di campagna del professor Digory Kirkle. Esplorando la casa, Lucy, la minore, scopre il passaggio per il magico mondo di Narnia in un armadio e da così il via ad una serie di avventure straordinarie che coinvolgeranno lei e i suoi fratelli.

14. La ruota del tempo

Qualunque vero amante del genere fantasy non può non conoscere la serie di epici romanzi de La ruota del tempo, scritti da Robert Jordan (e conclusi alla sua morte da Brandon Sanderson). Ambientata in un mondo che allo stesso tempo è l'antico passato ma anche un distante futuro della Terra, la serie narrerà lo scontro con un oscuro e diabolico nemico che minaccia il ciclo del tempo.

Nel 2018 Amazon e Sony hanno annunciato che un adattamento del ciclo di romanzi è in preparazione e che Rafe Judkins assumerà il ruolo di produttore esecutivo (insieme ad altri nomi come Rick Salvage, Ted Field e Mike Weber) e showrunner. Come consulente anche Harriet McDougal, moglie del defunto autore.

15. The Watch

Ispirata ai romanzi del Mondo Disco di Terry Pratchett, The Watch sarà probabilmente incentrata sul ciclo della Guardia ambientata nella grande città di Ankh-Morpork. La serie, prodotta dalla BBC, sarà di genere procedurale.

16. Gormenghast

Gormenghast, basata sulla trilogia omonima di Mervyn Peake (già adattata da BBC nel 2000), narrerà le avventure di Titus Goran, erede riluttante del castello di Gormenghast, e di chi ne minaccia l'ascesa al potere. A produrre la serie, che si incentrerà su tutti romanzi di Peake ma anche sulle storie che delineò poco prima di morire, saranno Neil Gaiman e Akiva Goldsman per FremantleMedia.

17. La Terra spezzata

Dalla serie di romanzi di N.K. Jemisin, La Terra spezzata, la serie sarà ambientata in un mondo in cui è presente un solo continente, l'Immoto, devastato periodicamente da catastrofi. Alcuni degli abitanti del supercontinente, chiamati orogeni, sono dotati del potere straordinario di prevedere e controllare i terremoti e per questo sono estremamente temuti ma al tempo stesso odiati dal resto della popolazione.

La serie è stata opzionata nel 2017 da TNT, con Leigh Dana Jackson alla scrittura del pilot e Tim Kring (Heroes) come possibile produttore esecutivo.

18. Conan

Le avventure di Conan il Cimmero, protagonista del ciclo di Conan scritto da Robert E.Howard, sono ambientate durante l'Era hyboriana, un'epoca preistorica successiva alla caduta della civiltà atlantidea. La serie dedicata al muscoloso personaggio, di cui purtroppo si sa ancora molto poco, verrà prodotta da Amazon e il pilot verrà probabilmente diretto dal Miguel Sapochnick de Il Trono di Spade.

19. The Eyes of the Dragon

Hulu ha in preparazione una serie su Gli occhi del drago, uno dei romanzi fantasy scritti da Stephen King. I personaggi principali della storia sono il principe Peter, accusato ingiustamente della morte del padre, e Flagg, il mago di corte che aspira a diventare re del regno di Dalain. Il pilot della serie sarà scritto da Seth Grahame-Smith (Dark Shadows) che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

20) The Nevers

Joss Whedon torna alla tv con The Nevers per HBO, serie tv tutta al femminile che piacerà ai fan de Il trono di spade, incentrata sulle avventure di un gruppo di donne di epoca vittoriana che acquisiscono straordinari poteri e li usano per combattere il male. Ad oggi di questa serie si hanno ancora pochissime informazioni, sappiamo solo che il ruolo principale, il personaggio di Amalia True, verrà affidato a Laura Donnelly (Outlander).