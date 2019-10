Dove guardare serie TV senza problemi: siti e servizi legali di streaming

Dove guardare serie TV senza problemi? Ecco i migliori siti e servizi di streaming legale a pagamento e gratis per non rimanere mai indietro con i vostri episodi preferiti!

Il logo Netflix

Immergervi nel mondo seriale è uno dei vostri passatempi preferiti? Desiderate sapere dove guardare serie TV in streaming senza problemi e senza impegnarvi nella sottoscrizione di un abbonamento a una pay TV perché troppo costoso e vincolante? Ci sono altri servizi che vi permettono di rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime uscite!

Stiamo, ovviamente, parlando dei cosiddetti servizi VOD. I servizi VOD (video-on-demand) sono soluzioni alternative alle pay TV che mettono a disposizione degli utenti vasti cataloghi di contenuti di qualità (film, serie, cartoni animati, documentari...) a un costo mensile decisamente basso e senza alcun vincolo contrattuale. Esistono diversi siti e servizi di questo tipo, a pagamento e gratis; vediamo insieme i migliori per guardare serie TV in streaming.

Servizi VOD a pagamento per guardare serie TV in streaming

Amazon Prime Video

I servizi VOD a pagamento garantiscono un'incredibile quantità di contenuti, sempre nuovi e aggiornati, in cambio di un bassissimo canone mensile, difficilmente superiore ai 10 euro. Nonostante siano a pagamento, questo tipo di servizi non obbliga alla sottoscrizione di alcun contratto, permettendo di pagare anche mese per mese. Inoltre, offrono un periodo di prova gratuita durante il quale possono essere utilizzati senza impegno. I migliori e i più utilizzati servizi VOD a pagamento in circolazione sono Netflix, Mediaset Infinity, NOW TV, Amazon Prime Video e Chili.

Guardare serie TV su Netflix

Stranger Things: una foto dei protagonisti della serie

Netflix è una delle piattaforme di streaming più utilizzate al mondo. Il suo catalogo è molto ricco, soprattutto per quanto riguarda le serie TV da guardare, potendo vantare numerose serie autoprodotte come La casa di carta, Stranger Things e Black Mirror.

Netflix offre un periodo di prova di un mese: basta creare un account, compilare il modulo richiesto e selezionare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal). Una volta conclusa la prova gratuita, è possibile scegliere tra vari piano di abbonamento (7,99, 9,99 o 11,99 euro/mese) a seconda del numero di dispositivi che si vogliono poter utilizzare in contemporanea. La comodità di questa piattaforma sta nella sua estrema versatilità: Netflix si può vedere offline ma è utilizzabile da browser, tramite app, Smart TV, da console per videogiochi o con l'ausilio di lettori Blu-ray, lettori per lo streaming (Chromecast) e decoder.

25 film da vedere su Netflix

Guardare serie TV su Mediaset Infinity

Il cast di The Big Bang Theory in una scena del pilot della serie

Anche Mediaset Infinity permette di guardare serie tv in streaming praticamente da qualsiasi tipo di dispositivo (browser, smart TV, app, decoder...) e di usufruire dei 30 giorni di prova gratuita. Al termine dei 30 giorni, l'abbonamento ha un costo di 7,99 euro/mese anche se, solitamente, sono attive delle promozioni che consentono di sottoscrivere due o più mesi di abbonamento a un prezzo scontato. Se amate le serie TV come The Big Bang Theory, The Good Place e Fringe, Mediaset Infinity è la piattaforma di video streaming adatta a voi.

Guardare serie TV su NOW TV

Il Trono di Spade 8: una foto di Kit Harington ed Emilia Clarke

NOW TV è il servizio VOD di Sky, il cui costo mensile dipende dal tipo di pacchetto scelto e dagli argomenti di interesse: film, documentari, show televisivi o sport. L'abbonamento per vedere serie TV come The Handmaid's Tale, Il trono di spade e Romanzo criminale - La serie, invece, è disponibile a 9,99 euro/mese. Dopo aver effettuato l'iscrizione o essersi connessi tramite Facebook, sarà possibile usufruire della prova gratuita di 14 giorni che non addebita alcun costo se ci si ricorda di disattivare il rinnovo automatico prima della sua scadenza.

Vedere serie TV su Chili

True Detective: Woody Harrelson e Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

A differenza delle precedenti piattaforme, Chili non prevede alcun abbonamento mensile ma consente di acquistare o noleggiare stagioni complete o singoli episodi di serie TV come l'amatissima True Detective. Una volta completata la registrazione sul sito ufficiale, il prezzo degli episodi si aggira sui 2,50 euro e consente la visione senza limiti del contenuto acquistato.

Chili: Cos'è, come funziona, costi e prova gratuita

Servizi VOD gratis per guardare serie TV

Esistono anche dei siti per guardare serie tv in streaming on-demand completamente gratis (e in modo legale) che permettono di usufruire dei contenuti presenti sulla piattaforma tramite registrazione di un account personale. Attualmente, il miglior servizio di video on-demand gratuito è sicuramente VVVVID, conosciuto dagli appassionati soprattutto per la sua vasta scelta di film e anime giapponesi. In alternativa, potete scegliere di utilizzare i siti delle emittenti TV come RaiPlay, Mediaset Play o Dplay, che consentono di visionare le migliori serie TV andate in onda sui rispettivi canali televisivi. Questi servizi sono disponibili sia su browser sia sotto forma di app gratuita per Android e iOS.