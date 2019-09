I 23 migliori film sullo spazio

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

Ormai manca davvero poco all'uscita al cinema di Ad Astra, l'ultima fatica di James Gray con Brad Pitt protagonista assoluto di un viaggio spaziale irto da mille e più ostacoli. Per questo, vi proponiamo una lista di quelli che sono i migliori film sullo spazio atta concepire come esso sia stato visto nel corso degli anni dai professionisti del cinema. Inevitabilmente, l'uomo è sempre rimasto attratto dallo spazio, dagli infiniti misteri che sembra nascondere, facendosi sempre domande tanto semplici, quanto essenziali e senza risposta: chi siamo? Da dove veniamo? Quale è il nostro scopo? Siamo soli nell'universo?

In questo senso, il cinema è sempre stato quello strumento audiovisivo che ha consentito a tante professionalità di ogni età e nazionalità a immaginare come sarebbe la vita nello spazio, quali altre forme di vita possano esistere, ma anche a mettere in scena avventure spaziali verosimili o realmente esistite. Da film autoriali, quali First Man - Il primo uomo e 2001: Odissea nello spazio, a pellicole più commerciali come Alien e Star Trek, ecco una lista dei migliori film sullo spazio da non perdere e da recuperare appena possibile.

23. Dark Star (1974)

Esordio alla regia di John Carpenter, Dark Star è un film ambientato nel XXI secolo e segue l'astronave da cui prende il nome il film. Questo mezzo è stato creato e ha il fine di andare alla ricerca di pianeti e stelle instabili e procedere alla loro distruzione. Tuttavia, per i quattro uomini dell'equipaggio gli anni di ricerca nello spazio cominciano ad essere noiosi, con giornate lunghissime e monotone, anche se un giorno accade un evento inaspettato.

22. Punto di non ritorno (1997)

Tra i tanti film di Paul W.S. Anderson, Punto di non ritorno rientra tra quelli ambientati nello spazio che vede protagonisti Laurence Fishburne e Sam Neill. Realizzato nel 1997, la pellicola è ambientata in un futuro prossimo, più precisamente nel 2047, quando il segnale della nave spaziale Event Horizon, che era scomparsa diversi anni prima senza lasciare tracce, riesce ad essere individuato. Un impavido capitano, un equipaggio scelto e il costruttore della nave spaziale perduta si metteranno alla ricerca della fonte del segnale con una precisa missione: trovare e recuperare i resti dell'astronave.

21. Contact (1997)

Film di Robert Zemeckis realizzato nel 1997, Contact è uno di quelle pellicole in cui il tema centrale è cercare di trovare risposte alle domande che l'uomo di pone sin dalla sua presenza sulla Terra: chi siamo? Perché siamo qui? Siamo soli nell'universo? Nella fattispecie, il film segue Ellie Arroway (interpretata da Jodie Foster), specializzata nella ricerca di segnali inviati dagli extraterrestri, che una mattina riesce a captare un messaggio proveniente dalla lontana stella Vega.

20. The Black Hole (2015)

19. Space Battleship Yamato (2010)

Sempre riguardo ai film sui buchi neri, è possibile citare Space Battleship Yamato, film del 2010 diretto da Takashi Yamazaki. Ambientato nell'anno 2199, la Terra è stata attaccata dagli abitanti del pianeta Gamilon, al comando del Supremo Desslock, e per questo è diventata un deserto radioattivo. Inoltre, un buco nero si sta espandendo e il rischio è che inghiottisca la Terra e che ne uccida l'intera popolazione. Grazie a Susume Kodai, si scopre che l'unico modo per salvarsi è recuperare il Cosmo DNA, un meccanismo che può eliminare la radioattività e che si trova sul pianeta di Iscandar, lontano anni luce. Un equipaggio di 117 uomini e il capitano Avatar andranno a scovare il Cosmo DNA ma con una spada di Damocle sulla testa: infatti, hanno solo un anno di tempo per salvare la Terra e i suoi abitanti.

18. Pandorum - L'universo parallelo (2009)

Tra i film su astronautica ed esplorazioni spaziali rientra sicuramente Pandorum - L'universo parallelo. Realizzato nel 2009, diretto da Christian Alvart e interpretato da Ben Foster e Dennis Quaid, il film segue la storia del tenente Payton e del giovane Caporale Bower che si risvegliano trovandosi a bordo di una nave spaziale senza sapere chi essi siano e quale sia la loro missione. Mentre i due cercano di recuperare la memoria, vengono alla scoperta di qualcosa che potrebbe mettere a rischio la specie umana: un'entità sconosciuta comincia infatti a dargli la caccia, decisa a non lasciare vivo nessun essere umano. Mentre i due astronauti scoprono l'esistenza di altri due colleghi sulla stessa nave, cercheranno di lottare per la loro sopravvivenza.

17. Star Trek: il film

Sulla scia della serie dall'enorme successo ed interesse, nel 1979 è stato realizzato Star Trek: il film, diretto da Robert Wise (proprio lo stesso di West Side Story e Tutti insieme appassionatamente). Il questo caso, il film è ambientato nel XXIII secolo, quando un intruso si sta dirigendo verso la Terra e il Capitano James T. Kirk assume il controllo della Uss Enterprise. Durante il viaggio interspaziale, le difficoltà tecniche a cui andranno incontro saranno risolte da Spock.

16. Life - Non oltrepassare il limite (2017)

Lo spazio come sfondo e un'entità aliena scoperta su un pianeta: ecco gli elementi che danno vita al Life - Non oltrepassare il limite, film di Daniel Espinosa interpretato, tra gli altri, da Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson. Il film segue la storia di un equipaggio, composto da astronauti internazionali, che scopre la vita su Marte e decide di studiarla. Tuttavia, questa forma di vita si dimostra più intelligente e tanto più temibile di quanto si possa immaginare.

15. Moon (2009)

Dalla Terra alla Luna: non il romanzo di Jules Verne ma la storia di Moon, il film di Duncan Jones del 2009 con un cast di un certo livello composto da Sam Rockwell, Kevin Spacey e Kaya Scodelario. In un futuro prossimo, l'astronauta Sam Bell vive ormai sulla luna da tre anni, lavorando per la Lunar e incaricato di estrarre l'Helium-3, un gas capace di risolvere il problema energetico presente sulla Terra. L'astronauta non vede l'ora di completare il suo lavoro e tornare dalla sua famiglia, ma il suo stato mentale e un incontro particolare renderanno difficoltosa la missione di ritorno.

14. WALL·E (2008)

Tra i migliori film sullo spazio era impossibile non citare WALL·E, film d'animazione targato Pixar. Lungometraggio di Andrew Stanton, WALL·E è ambientato in un futuro non molto lontano: l'umanità ha abbandonato da molti anni la Terra e un piccolo robot ha continuato a lavorare ininterrottamente per secoli compattando l'immondizia e facendo tanti cubi della stessa. Sarà l'incontro con il robot ricercatore EVE, tecnologicamente ben più avanzato di lui, che l'umanità rintanatasi nello spazio capirà che la Terra non è così inospitale come si credeva e che gli umani, se solo imparassero a rispettarla come si deve, potrebbero viverci serenamente.

13. Una donna nella luna (1929)

Nel 1929, un certo Fritz Lang aveva dato vita a uno dei film muti e fantascientifici per eccellenza: Una donna nella luna. Tratto dall'omonimo romanzo di Thea von Harbou, all'epoca moglie del regista, il film segue la storia di Wolf Helius che ha progettato un razzo che consente di andare sulla luna. Egli, inoltre, contatta il Professor Mannfeldt, un luminare che tempo prima aveva teorizzato che si potesse trovare l'oro sulla luna. Dopo che Helius atterra sulla luna insieme al professore, alla sua amata Friede e al di lei fidanzato, gli astronauti scoprono che l'atmosfera del satellite è respirabile e che forse le teorie del professore non sono così folli.

12. Armageddon (1998)

Prendete Michael Bay, un gruppo di astronauti e un asteroide che sta per schiantarsi sulla Terra ed eccovi Armageddon. Realizzato verso la fine del secondo millennio, il film di Michael Bay, con un cast ricchissimo composto da Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck e Liv Tyler, racconta di un'enorme meteora in rotta di collisione verso la Terra. I giorni a disposizione per la salvezza umana sono solo 18 e Dan Truman, il direttore esecutivo della NASA ha una sola scelta da attuare: far atterrare sull'asteroide i migliori trivellatori petroliferi del pianeta per installare delle testate nucleari che possano annientare l'obiettivo.

11. Sunshine (2007)

Tra i film sulle esplorazioni spaziali non si poteva non citare Sunshine, anche se in realtà la missione è quella di riaccendere il Sole. Infatti, il film di Danny Boyle, con Chris Evans, Cillian Murphy e Rose Byrne, è ambientato nello spazio che piano piano si fa sempre più oscuro: il sole si sta spegnendo e un equipaggio di otto uomini verrà mandato verso la sua direzione per potergli dare, in qualche modo, nuova vita. Ma il viaggio non prosegue come dovrebbe, soprattutto dopo aver captato dei segnali provenienti da una navicella scomparsa sette anni prima.

10. Pianeta rosso (2000)

Arrivare su Marte e scoprire se vi sia effettivamente acqua è sempre stato il sogno dell'uomo, oltre alla scoperta della luna. Riguardo ai viaggi verso Marte sono stati pensati numerosi film, tra cui Pianeta rosso di Antony Hoffman con Val Kilmer protagonista assoluto. L'attore, infatti, interpreta uno degli astronauti americani che faranno parte della prima spedizione su Marte per un motivo molto semplice: la Terra è ormai diventata inospitale e, per mantenere viva la specie, la sola speranza risiede nel trasferire una colonia sul pianeta rosso.

9. Solaris (1972)

Realizzato nel 1972, il film di Andrei Tarkovsky segue una storia che si potrebbe dire inusuale: un pianeta che modifica i ricordi. Solaris, infatti, non è altro che un pianeta extrasolare che Kris Kelvin, uno scienziato, vuole raggiungere con un equipaggio che ormai risulta ridotto a soli tre componenti. Tuttavia, il pianeta cela delle forze particolari: sembra, infatti, che dall'oceano emerga una forza in grado di manipolare la mente e i ricordi.

8. Mission to Mars (2000)

Tra i tanti registi che hanno voluto confezionare un prodotto audiovisivo concernente lo spazio ed i suoi elementi c'è anche Brian De Palma che, nel 2000, ha realizzato Mission to Mars, film con Don Cheadle, Gary Sinise e Tim Robbins. In questo film, la navicella guidata da Luc Goddard viene distrutta da una forza misteriosa non appena atterra su Marte. Al fine di rintracciare questa spedizione, ne viene lanciata un'altra per fare chiarezza sulla tragedia e, in caso, soccorrere gli eventuali superstiti.

7. Apollo 13 (1995)

Il film di Ron Howard è diventato, nel tempo, uno dei cult da non perdere quando si parla di film sullo spazio. Infatti, Apollo 13, film che vede protagonisti Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon, è ambientato nell'aprile del 1970, nei giorni di preparazione e lancio del razzo Saturno V che mette in orbita terrestre tre astronauti. I tre, con la navicella in avaria, combatteranno per la propria sopravvivenza, mentre, sulla Terra, l'astronauta Ken Mattingly, il direttore di volo Gene Kranz e un eroico equipaggio cercheranno di riportarli a casa.

6. Alien (1979)

Nel 1979, Ridley Scott stava per dare vita ad uno dei suoi film più riusciti e con un titolo tanto semplice, quanto incisivo: Alien. Il film con Sigourney Weaver protagonista ha terrorizzato e, allo stesso tempo fatto sognare, i milioni di persone che hanno seguito le vicende dell'astronave Nostromo. Infatti, nel primo film che ha dato il via ad una delle saghe cinematografiche di maggior successo di sempre, quando l'equipaggio della Nostromo comincia ad indagare su una trasmissione che proviene da un pianeta desolato cominciano i problemi e le paure. Sarà proprio una forma di vita aliena a destare il terrore più profondo.

5. Gravity (2013)

Nel corso della sua carriera, anche Alfonso Cuarón ha realizzato un film ambientato nello spazio che è destinato a diventare un cult di genere: stiamo parlando, ovviamente, di Gravity. Diretto dal regista messicano e con Sandra Bullock protagonista assoluta, il film segue le vicende della dottoressa Ryan Stone, un brillante ingegnere biomedico alla sua prima missione spaziale insieme al veterano Matt Kowalsky (George Clooney). Durante una passeggiata spaziale, un'onda d'urto di detriti - nati dalla collisione tra un missile russo e un satellite - colpisce in pieno la loro navicella e i due si trovano legati e abbandonati nello spazio. Per la protagonista trovare la strada di casa sarà una delle peggiori esperienze della sua vita, ma anche una delle migliori: durante l'adrenalinico viaggio di ritorno potrà vedere la sua vita e il suo vissuto con altri occhi e con maggiore consapevolezza.

4. Sopravvissuto - The Martian

Altro film sullo spazio, altro film diretto da Ridley Scott. Il regista, infatti, nel 2015 ha diretto Sopravvissuto - The Martian che segue la lotta per la sopravvivenza dell'astronauta Mark Watney (interpretato da Matt Damon). Egli, infatti, è una delle prime persone a camminare sul suolo marziano ma, dopo alcuni giorni, l'uomo comincerà a credere che morirà su Marte: il suo equipaggio ha evacuato la base spaziale dopo una violenta tempesta di sabbia e lo crede morto.

3. Interstellar (2014)

Tra i vari registi che si sono cimentati con lo spazio non poteva non farlo anche Christopher Nolan. Il regista americano nel 2014 ha realizzato Interstellar, uno dei suoi film più discussi e complessi e, da abile manipolatore del tempo, anche una delle sue pellicole che rientra in qualche modo tra i film sui viaggi nel tempo. Il film con Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck e Michael Caine è ambientato in un futuro imprecisato in cui un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati, che un tempo facevano parte della NASA, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile sfruttando un wormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare. Per questo tipo di missione, dovranno convincere Cooper, un talentuoso ex pilota, a lasciare la sua famiglia per imbarcarsi in una missione - probabilmente senza ritorno - per salvare l'umanità e le generazioni future.

2. First Man - Il primo uomo (2018)

Una danza tra terra e luna, un balletto collettivo e inevitabilmente individuale: First Man - Il primo uomo è il primo film di Damien Chazelle ambientato tra le stelle e che mette in scena una parte della vita di Neil Armstrong. Il film con Ryan Gosling, Claire Foy e Jason Clarke getta uno sguardo sulla vita del famoso astronauta e sulla leggendaria missione spaziale che gli consentì di mettere piede sulla luna.

1. 2001: Odissea nello spazio (1968)

Tra i migliori film sullo spazio era inevitabile citare il titolo per eccellenza, ovvero 2001: Odissea nello spazio. Film di Stanley Kubrick realizzato nel 1968 ma ambientato nel 2001, l'anno in cui un misterioso oggetto intelligente di origine extraterrestre viene scoperto sulla luna. Successivamente al rinvenimento, una squadra di astronauti viene inviata in missione verso Giove e, a supervisionare le operazioni, c'è l'infallibile HAL 9000, un computer di ultima generazione. Ma il film di Kubrick è anche molto altro: una ricerca sull'identità umana, la scoperta del sé e del destino sulla Terra.