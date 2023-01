11 film pronti a conquistare il box office nel 2023

Il risultato al box office è spesso un terno al lotto, ma per molti film sembra esserci una certezza matematica, che potremmo provare quasi ad anticipare. O quanto meno a pronosticare. Di seguito la nostra lista vuole provare a giocare con una veggenza spicciola, per indovinare i risultati del botteghino nel corso del 2023 basandosi sull'assunto che se nasci con l'obiettivo di essere un blockbuster non puoi fallire nel numero di biglietti staccati. A meno di clamorosi ribaltoni.

Dalla nostra lista che potete leggere qui sotto, abbiamo escluso Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, così come Killers of the Flower Moon, sui quali aleggia sempre quell'alone di incertezza sul risultato che potrebbero riscuotere al botteghino, mentre non ci sentiamo di mettere in discussione, in alcun modo, il valore artistico e contenutistico. Altrettanti dubbi li lasciamo anche a Indiana Jones e la Ruota del Destino, più che altro legati a un ritorno che potrebbe essere claudicante sul grande schermo di quello che è stato un idolo di intere generazioni, senza dimenticare anche il Gran Turismo ispirato alla serie Sony e Napoleon di Ridley Scott. Tutti film, quelli appena citati, che potrete trovare nella nostra selezione dei film più attesi del 2023.

1. Guardiani della Galassia 3

In arrivo il 5 maggio, Guardiani della Galassia 3 rappresenterà uno di quei successi al botteghino che non potrà in alcun modo deludere. Sin da quando la saga ha debuttato è riuscita a conquistarsi il consenso di pubblico e di critica grazie al riuscire a evadere dagli schemi canonici dei cinecomic e proponendo uno gruppo sgangherato di eroi che si avvicinano più a delle persone normali che a dei vendicatori. Il terzo capitolo sarà l'ultimo della saga e chiuderà il percorso avviato da Chris Pratt e Dave Bautista, rispettivamente Star Lord e Drax. James Gunn, regista del film, chiuderà allo stesso modo la sua esperienza in Marvel, andando a ricoprire un ruolo già assunto per il DC Cinematic Universe, sarà pertanto il suo canto del cigno: un'occasione imperdibile per separarsi da Disney con un successo di cui si parlerà nel corso di tutto l'anno, ne siamo certi.

2. Spider-Man: Across the Spider-Verse

In uscita il 2 giugno, il nuovo film dedicato all'Uomo Ragno promette di mantenere tutte le aspettative della vigilia dopo aver letteralmente sconvolto e sorpreso il pubblico e la critica con la sua prima iterazione.

Aggiudicatasi anche l'Oscar come miglior film d'animazione, la licenza Sony aveva anticipato il concetto di multiverso molto prima che lo facesse Marvel stessa, così cinque anni dopo il sequel si prepara a conquistare nuovamente tutti, con un Oscar Isaac pronto a vestire i panni dello Spider-Man 2099 e l'aggiunta di più di una dozzina di nuovi Uomo Ragno. Partendo da una base così solida, offrendo una nuova avventura con protagonista Spidey è impossibile sbagliare, d'altronde se Spider-Man: Un Nuovo Universo era stato valutato come uno dei migliori film mai realizzati su Spider-Man perché Spider-Man: Across the Spider-Verse non dovrebbe essere altrettanto?

3. Super Mario Bros. Il Film

Il 7 aprile sarà il momento di arricciarsi i baffi e partire in direzione Regno dei Funghi per scoprire qual è il piano malefico di Bowser e come sventarlo. Siamo onesti: prima di Super Mario Bros. Il Film forse in pochi avrebbero scommesso su un film dedicato a Super Mario, soprattutto dopo i disastrosi tentativi degli anni precedenti. Eppure adesso siamo pronti a gonfiare l'hype per poter arrivare a goderci un'esperienza che - siamo certi - riuscirà a dare una controparte audiovisiva più forte di quanto accaduto con Sonic 2 - Il Film.

L'ultimo film di Super Mario risale al 1993, con Bob Hoskins come Mario e John Leguizamo come Luigi, un disastro che ricordiamo tutti: Chris Pratt, adesso, dovrà farci cambiare idea e assicurarci che le cose cambieranno. I trailer lo hanno già fatto annusare, quel successo: ora vogliamo vederlo.

4. Fast X

Il 19 maggio sarete pronti a sfrecciare nuovamente tra le strade di una qualsiasi città a caso. Con molte scene girate in Italia, l'undicesimo film della serie Fast & Furious punta a recuperare gli incassi che non era riuscito a realizzare F9 e lo farà puntando sull'inserimento di Jason Momoa come uno dei principali villain della nuova iterazione. Con lui ci sarà anche Rita Moreno nei panni della nonna di Dom Toretto (il sempreverde Vin Diesel) e Brie Larson.

Fast X ha, in più, una key feature che non va sottovalutata: sarà l'ultimo capitolo della saga e andrà, dopo 22 anni, a mettere un punto alla storia di Dominic. Quale migliore occasione per omaggiare una serie diventata un cult non solo dell'action e spesso anche del surreale?

5. La Sirenetta

Il 26 maggio, pochi giorni dopo Fast X, Disney proverà a replicare il quasi certo successo di inizio mese raccontando la propria versione de La Sirenetta. Dopo La Bella e la Bestia, Il Re Leone e Aladdin, in grado di conquistare il box office negli ultimi anni, sarà il momento di Halle Bailey per attirare l'attenzione su di sé, più di quanto non abbia già fatto con le prime foto e con il primo trailer. Tra le polemiche che hanno già condizionato Ariel e le numerose problematiche che il film potrebbe portarsi dietro, il live action avrà con sé la presenza di Melissa McCarthy nei panni di Ursula, mentre Daveed Diggs si preoccuperà di raccontarci ancora una volta l'esperienza di vivere "in fondo al mar".

La missione è ostica - ammettiamolo - perché siamo dinanzi al film che cambiò per sempre le sorti della Disney, in positivo, nel 1989; fu il film che permise ad Alan Menken di cambiare la propria carriera per sempre e di regalarci una storia che, nonostante le differenze con l'opera originale, riuscì a conquistare tutti. Dopo Mulan e Dumbo, due insuccessi in casa Burbank, sarà il momento di riportare le famiglie al cinema.

6. Barbie

Era il 1959 quando Mattel iniziò a commercializzare le fashion doll chiamate Barbara Millicent Roberts e adesso, il 21 luglio, potremo per la prima volta ammirarne la storia in un film a lei dedicato. Margot Robbie sarà Barbie, la famosa bambola che sarà affiancata da Ken, un Ryan Gosling pronto a scoprire in che modo la plastica può prendere vita.

Dopo averli visti in Toy Story, quindi, e nelle numerose iterazioni animate, ci aspetta un film in carne e ossa per scoprire cosa si nasconde dietro l'idea avuta da Greta Gerwig. C'è tanto mistero ancora oggi su ciò che racconterà il film, quale sarà il plot e cosa racconterà il film, che ha come co-autore Noah Baumbach, non proprio un cineasta noto per commedie leggere e spensierate. Chiaramente abbiamo molte aspettative e siamo molto incuriositi da tutto ciò che potrà uscire da Barbie, quindi non ci resta che attendere, ma intanto siamo sicuri che in molti si riverseranno al cinema per scoprire cosa ha in serbo per noi la Gerwig.

7. Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri

Il 31 marzo Paramount proverà a portare sul grande schermo il franchise di D&D con Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri. Un'operazione rischiosa, perché se i videogiochi soffrono molto la declinazione cinematografica, i giochi di ruolo potrebbero rischiare ancora di più. Con un cast che vede Chris Pine e Hugh Grant in cima alla lista, i registi sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley, autori di Game Night, con la speranza di riuscire a trasportare sul grande schermo una proposta valida e affascinante di D&D. Il trailer mostrato al San Diego Comic-Con ha saputo emozionare critica e pubblico, con la promessa di condurci nell'Impero di Izmer, governato da un'aristocrazia esperta di magia, dove bisognerà intervenire per risolvere la dittatura nelle mani dell'imperatrice Savina. Tra draghi, scene d'azione, eventi spettacolari, ai protagonisti toccherà lanciarsi in una missione che promette bene.

8. Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: la prima foto dei protagonisti

Ci siamo spinti molto in là, fino al 17 novembre, quando Hunger Games tornerà sul grande schermo dopo dieci anni dalla conclusione della saga che ha incassato 3 miliardi di dollari. Ispirato al romanzo pubblicato nel 2020 da Suzanne Collins, con Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente siamo dinanzi a un prequel della già nota saga, ambientata 75 anni prima degli eventi che hanno visto protagonista Katniss, concentrandosi sulla storia di Coriolanus Snow, appena diciottenne.

Senza Jennifer Lawrence potremmo trovarci dinanzi a un grande punto interrogativo sul successo del film, ma la possibilità di scoprire l'origin story di Panem e di come siamo arrivati agli Hunger Games porterà sicuramente in sala moltissimi fan. A firmare il film sarà Francis Lawrence, regista già della saga principale, pronto a recuperare la magia della trilogia. Il vento soffia a favore del film, vedremo cosa accadrà a novembre.

9. Wonka

Se con Hunger Games ci siamo spinti molto in là, faremo di più con Wonka. In arrivo il 15 dicembre, il film racconterà l'eccentrico cioccolataio Willy Wonka direttamente dal romanzo di Roal Dahl Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, pronto a farci dimenticare la versione realizzata da Tim Burton con Johnny Depp.

Con Timothée Chalamet a raccontare le origini del più famoso cioccolataio al mondo, il film promette di condurci fino al momento in cui verrà inaugurata la Fabbrica, donandoci un musical da 125 milioni di budget che chiederà al giovanissimo attore francese di confermarsi ancora una volta in un ruolo non facile. D'altronde il suo ultimo musical risale al 2012 e in attesa del secondo capitolo di Dune potrebbe essere questo il ruolo più complesso nel quale lo vedremo nei prossimi mesi.

10. Wish

Il 22 novembre Disney ci riproverà, dopo due anni di grande difficoltà con i propri classici. Encanto ha sofferto la lunga coda del Covid-19, Strange World ha recuperato terreno grazie alla pubblicazione su Disney+, ma ha sofferto tanto al box office. Wish, firmato da Jennifer Lee e Chris Buck, già autori di Frozen, insieme ad Ariana DeBose, vincitrice dell'Oscar per West Side Story, proverà a recuperare il terreno perso in questo biennio, per raccontare una storia che potrà portare nuovamente le famiglie al cinema durante il periodo natalizio, per raccontare il modo in cui Asha riuscirà a salvare il mondo da una catastrofe, partendo dal mondo di Rosas, nel quale i desideri si avverano sempre. Chissà cosa accadrà stavolta a Disney, che potrebbe arrivare alla fine di novembre con la pancia già molto piena.

11. The Flash

Se c'è tanto spazio per la Marvel, altrettanto dovrebbe averne Warner Bros. con la sua DC. Il 16 giugno arriva The Flash girato da Andy Muschietti, con Ben Affleck che tornerà nei panni di Batman e un Ezra Miller che ha già fatto parlare abbastanza di sé. Non sappiamo come andrà, non abbiamo idea di che direzione prenderà la DC, ma è indubbio che The Flash dovrà essere il punto di svolta dell'intera struttura, soprattutto dopo l'investimento fatto per portare a casa James Gunn. Dopo, tra l'altro, le cancellazioni dello scorso anno sarà necessario per Warner Bros capire cosa vorrà fare da grande con i propri supereroi.

