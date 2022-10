[SPOILER] The Flash: Warner Bros. vuole rimpiazzare Ezra Miller. Ecco il possibile sostituto

Spunta il nome di un possibile sostituto di Ezra Miller per il ruolo di The Flash, mentre la star continua ad affrontare i guai legali derivati dai suoi comportamenti borderline.

Secondo nuovi report i comportamenti borderline di Ezra Miller avrebbero spinto Warner Bros. a cercare un possibile sostituto per il ruolo di The Flash. A indicare l'attore finito - pare - nel mirino dello studio è Comicbookmovie.com in un nuovo report ripreso da Twitter.

Secondo quanto riportato dall'utente Twitter @GraceRandolph, Warner Bros. avrebbe messo gli occhi sulla star di 1971 George MacKay.

Il londinese MacKay ha ricevuto lodi unanimi per la sua interpretazione nel war movie di Sam Mendes e da allora ha recitato in numerose produzioni come Munich - The Edge of War, The Trick e I Came By.

The Flash: la sceneggiatura del sequel è pronta, ma Ezra Miller rischia 26 anni di prigione

Se e come Warner Bros. deciderà di introdurre un nuovo interprete nel ruolo di The Flash/Barry Allen al momento impossibile dirlo. Di recente è stata annunciata l'intenzione dei realizzare dei reshoots, quindi è possibile che quando il DC Extended Universe verrà ripristinato, il protagonista di The Flash potrebbe avere un nuovo volto, ma queste per ora sono solo illazioni prive di conferma ufficiale. la controversa interpretazione dell'attore sull'eroe potrebbe avere un nuovo volto.

Per il momento l'uscita di The Flash è fissata per il 23 giugno 2023.