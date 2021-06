Dungeons & Dragons: Cosa sappiamo sul nuovo film

Dungeons & Dragons: una scena del film del 2000

Molti lo avranno cancellato dalla memoria con un bell'incantesimo di rimozione, mentre altri hanno ancora il cuore trafitto dall'orrore di Dungeons & Dragons. Ovviamente stiamo parlando del film del 2000 che nonostante la presenza di un fenomeno come Jeremy Irons e dall'allora astro nascente Thor Birch ci fece sanguinare gli occhi. Un film sconclusionato, goffo nelle intenzioni e kitsch a livello estetico. Un'opera totalmente incapace di carpire lo spirito del più grande gioco di ruolo di sempre. Privo di epica, tensione e fascino degni di un grande racconto fantasy, quel flop ebbe anche il demerito di dare vita a due sequel sui quali non ci esprimiamo per non infierire. Insomma, è chiaro che sul grande schermo non abbiamo bei ricordi legati a Dungeons & Dragons. Ed è giunta l'ora di porre rimedio a tale oltraggio. Per questo la Paramount ha messo in cantiere un film che bolle ormai in pentola dal 2017. Un lungometraggio travagliato a causa di una sceneggiatura non facile da mettere a punto, che farà parte di un grande rilancio transmediale del celebre franchise ludico, visto che nel futuro del brand ci sarà anche una serie tv. Oggi, però, ci soffermeremo soltanto su tutto quello che sappiamo sul film di Dungeons & Dragons. Con la speranza che i brutti ricordi si disperdano negli anfratti più bui dei sotterranei.

1. Riprese e uscita

Prime immagini dal set di Dungeons & Dragons

Partiamo dalle informazioni più immediate. Al momento il film di Dungeons & Dragons è previsto per il 3 marzo 2023. Le riprese, ormai iniziate a fine aprile, hanno toccato l'Islanda, l'Irlanda del Nord e sono attualmente in corso in Inghilterra, dove sorge il mitico castello di Alnwick. Ovvero quella che sembra proprio essere la location principale del racconto. L'imponente costruzione medievale è stata già utilizzato nella saga di Harry Potter come riferimento per Hogwarts e all'interno della serie tv di Downton Abbey. A giudicare dalle immagini, il Castello potrebbe essere usato per rappresentare Neverwinter, celebre città dei Forgotten Realms, dove sarà ambientata la storia. Tra le notizie confermate, infatti, c'è l'assoluta certezza che il film approfondirà una delle ambientazioni ufficiali del gioco di ruolo.

2. Regia

Uno scorcio di Neverwinters

Dungeons & Dragons sarà ovviamente un reboot che riavvierà totalmente il franchise. L'ardua missione è nelle mani di un duo molto affiatato, ovvero John Francis Daley e Jonathan Goldstein. I due infatti saranno sia sceneggiatori che registi del film e in passato hanno dimostrato di saperci fare quando si tratta di maneggiare la materia ludica. Sono proprio loro due gli artefici di Game Night - Indovina chi muore stasera?, una commedia secondo noi troppo sottovalutata che affronta il tema del gioco di ruolo in maniera molto ironica e innovativa. I due hanno anche curato lo script di Spider-Man: Homecoming. Consapevoli di avere tra le mani un franchise amatissimo e non facilissimo da trasporre sul grande schermo, gli autori hanno dichiarato: "Si tratta di un action-fantasy, che vanta elementi da commedia e personaggi che possono intrattenere e divertire il pubblico con le loro avventure. Non è nostra intenzione proporre una parodia o prendere in giro il genere. Vogliamo trovare un modo inedito per raccontarlo". Insomma, sicuramente ci aspetta un film avventuroso e con elementi tipici del blockbuster contemporaneo, ma noi speriamo che i personaggi, il racconto e la messa in scena diano una certo respiro epico al tutto.

Dungeons & Dragons: le foto dal set approdano sui social

3. Cast

Chris Pine nel cast di D&D

Ed eccoci arrivare ai volti che daranno vita a questa rinascita sul grande schermo. E va detto che a livello di cast questo Dungeons & Dragons è davvero molto ma molto promettente. Il protagonista maschile avrà il volto di Chris Pine, mentre quello femminile avrà le fattezze di Michelle Rodriguez. Al loro fianco spiccano anche due volti molto amati dal pubblico come la talentuosa Sophia Lillis e il lanciatissimo Regè-Jean Page, diventato famoso grazie alla serie tv Bridgerton. Nei panni del grande antagonista di turno vedremo invece Hugh Grant, che dopo la serie The Undoing sembra averci preso gusto a mettere in scena personaggi decisamente oscuri.

Dungeons & Dragons: Hugh Grant e Michelle Rodriguez nelle foto dal set

4. Probabile trama

Un'illustrazione del gioco di ruolo di D&D

Al momento non è stata pubblicata alcuna sinossi ufficiale del film, ma sul WEB è trapelata una trama che dovrebbe essere quella depositata presso l'ufficio legale della Paramount. Lo script rubato recita così: "Un ladro fugge dalla prigione insieme alla sua compagna, una barbara, per riunirsi con un mago senza talento e un druido, nuovo acquisto del gruppo, con lo scopo di cercare di portare a segno un colpo ai danni di un truffatore. Costui ha derubato il bottino ottenuto dal gruppo in un precedente colpo e spedito in prigione i due protagonisti, diventando il Signore di Neverwinter. Il gruppo cerca quindi vendetta, ciò che non sa è che il traditore è alleato di un potente Mago Rosso che ha in serbo qualcosa di molto più sinistro". Insomma, qualora la sinossi fosse vera è confermata la presenza di una compagnia di avventurieri ben assortita con classi complementari, ovvero una base quasi obbligatoria per una degna sessione di Dungeons & Dragons anche sul grande schermo.

Dungeons & Dragons: René-Jean Page accenna alla presenza dei draghi nella storia