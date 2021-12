Halle Berry scambiata per la star de La sirenetta Halle Bailey: ecco la sua reazione

Halle Berry ha risposto a un fan che l'ha erroneamente taggata in un tweet, scambiandola però per la giovane Halle Bailey, protagonista de La Sirenetta live-action.

Su Twitter c'è stato un piccolo scambio d'identità tra Halle Berry, star vincitrice di un Premio Oscar, e la giovane Halle Bailey, che sarà presto protagonista de La Sirenetta versione live-action. Ecco la reazione all'equivoco della star di Catwoman.

Halle Berry qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter un video con i suoi look migliori e un utente le ha risposto scambiandola per Halle Bailey, scelta per interpretare La Sirenetta nel nuovo live-action Disney. La star Premio Oscar ha risposto divertita allo "scambio di persona", avvisando l'utente che forse ha sbagliato Halle.

Un episodio esilarante, che ha molto divertito Halle Berry, che ha risposto ironicamente su Twitter. Tra l'altro, l'attrice è una grande fan della giovanissima Halle Bailey, infatti quando nel 2019 è stata scelta come protagonista del live-action. Halle Berry, infatti, l'ha pubblicamente sostenuta sempre in un tweet, soprattutto dopo le critiche per i colore della sua pelle:

"Nel caso avessi bisogno di un promemoria... Halles fallo. Congratulazioni @chloexhalle per questa fantastica opportunità, non vediamo l'ora di vedere cosa farai!"

Intanto, Halle Berry ha esordito come regista con Bruised - Lottare per vivere, nuovo film targato Netflix che sta avendo un grande successo. L'attrice ha, inoltre, firmato un accordo con il colosso dello streaming che la porterà a produrre e recitare nei prossimi anni in diversi film prodotti e distribuiti proprio da Netflix.