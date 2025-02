Guardiani della Galassia, Dave Bautista pensa che la storia di Drax sia finita, ma tornerebbe a una condizione

Dave Bautista è tornato a parlare del futuro di Drax nel MCU dopo Guardiani della Galassia Vol. 3, il film diretto da James Gunn che ha concluso la trilogia dedicata alle avventure del team di supereroi.

L'attore, in una nuova intervista, ha ribadito la sua convinzione che il personaggio sia arrivato alla conclusione naturale della sua storia.

L'addio di Bautista a Drax

Rispondendo alle domande di ComicBook, Dave Bautista ha spiegato: "L'esperienza con Drax per me è completamente chiusa. A meno che James Gunn non mi chiami e mi chieda se voglio fare di nuovo qualcosa nel ruolo di Drax, in tutti gli altri casi non sarei interessato".

L'attore ha ribadito: "Ci penserei se James mi chiamasse, cosa che ovviamente non accadrà. Sta bene, ha intrapreso una strada diversa".

Il regista e sceneggiatore dei film di Guardiani della Galassia, infatti, è attualmente a capo di DC Studios e sta sviluppando i nuovi progetti tratti dai fumetti che verranno prodotti da Warner Bros insieme a Peter Safran.

Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3

Il ritorno nel mondo dei fumetti

Bautista, nonostante non ritenga sia probabile un ritorno sul grande schermo di Drax, non ha tuttavia escluso di essere coinvolto in un altro progetto tratto dai fumetti: "Voglio essere in quel mondo, ne sono un fan, sono un fan dei fumetti e di quell'intero universo. Marvel, DC, voglio semplicemente farne parte".

Dave pensa sia quindi fattibile una futura collaborazione con Gunn: "L'ho fatto sapere a James, l'ho fatto sapere ai fratelli Russo. Personalmente ho parlato con loro, tutti loro, e ho detto: 'Non escludetemi. Se c'è un personaggio per cui sarei giusto e volete che lo interpreti, manterrei totalmente la menta aperta. Si tratta solo di Drax che ha concluso il suo percorso".

Il personaggio, oltre ai film dei Guardiani della Galassia, era apparso anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, diretti dai fratelli Russo, e Thor: Love and Thunder con la regia di Taika Waititi.