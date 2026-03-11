Guardiani della Galassia, il cast esclude un quarto film: “Diventerebbe The Walking Dead"

Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff hanno espresso la loro opinione su un possibile continuo della saga Marvel che al momento non prevede ulteriori film dopo la fine della trilogia di James Gunn

Il franchise di Guardiani della Galassia è sempre stato concepito da James Gunn come una trilogia, ma ciò non impedirà ai Marvel Studios di realizzare ulteriori film qualora lo volessero.

In un'intervista congiunta, Michael Rooker, Sean Gunn e Pom Klementieff, interpreti rispettivamente di Yondu, Kraglin e Mantis nella saga, hanno espresso la loro opinione in merito e se effettivamente la saga andrà avanti senza James Gunn, che nel frattempo è diventato il boss dei DC Studios.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Pom Klementieff, Zoe Saldana e Dave Bautista in una scena tratta dal trailer

Il cast su un ipotetico Guardiani della Galassia 4

"Non lo so", ha esordito Klementieff. "Non abbiamo mai parlato di un quarto film. È sempre stato concepito come una trilogia".

Gunn, che da allora è entrato a far parte del DCU interpretando diversi personaggi, tra cui G.I. Robot e Maxwell Lord, è intervenuto dicendo: "In un certo senso, è quasi al di sopra delle mie competenze. Se decidessero di farlo, se decidessero di mettere insieme i pezzi e trovare il cast giusto, e ottenere una sceneggiatura che gli piacesse davvero e che funzionasse, allora dipenderebbe da chi ha scritto quella sceneggiatura e da chi l'ha messa insieme".

"A quel punto, probabilmente ci sarebbe già qualcuno che ne fa parte, quindi non lo so", ha continuato, chiaramente incerto se continuerà a interpretare Kraglin - e Rocket sul set - senza che suo fratello abbia l'ultima parola.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

La saga potrebbe fare la fine di The Walking Dead?

Yondu, invece, è morto, ma è tornato per The Guardians of the Galaxy Holiday Special per un flashback dopo la sua uscita di scena nel secondo film. "Il terzo è stato incredibile, ma anche straziante perché sapevamo che sarebbe stato l'ultimo, quindi è davvero speciale in questo senso", ha riflettuto Rooker.

"Lo special di Natale è stato davvero divertente da girare, mi è piaciuto tantissimo. Meno male che non è andato avanti. Sarebbe diventato come The Walking Dead. Per favore, basta così",

Le dichiarazioni di James Gunn su un quarto capitolo

Quando gli è stato chiesto se la saga potesse continuare, Gunn ha spiegato che i primi tre film raccontano una storia completa, ma nella stessa occasione ha chiarito che un eventuale quarto film non sarebbe la continuazione diretta della stessa squadra.

"Penso che potrebbe esistere un Guardiani Vol. 4, ma non sarebbe lo stesso. Non sarebbe lo stesso gruppo". Quello che è certo è che Gunn non sarà alla regia di un eventuale quarto capitolo della saga, qualora Marvel decidesse di approvare il progetto.