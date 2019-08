Fast & Furious - Hobbs & Shaw mostra i muscoli, debutto da 60 milioni al box office USA

Hobbs & Shaw: un primo piano del personaggio di Idris Elba

Fast & Furious - Hobbs & Shaw debutta in prima posizione al box office USA con un incasso di 60 milioni. Lo spinoff della saga di Fast & Furious interpretato da Dwayne Johnson e Jason Statham fa accorrere il pubblico al cinema raccogliendo oltre 60 milioni da 4.253 sale, con una media per sala di 14.296 dollari. A livello internazionale il film ha già superato i 180 milioni di incassi globali, cifre importanti nonostante si tratti del più basso incasso di sempre per il Fast & Furious franchise.

Il Re Leoneperde la prima posizione al box office, ma si consola incassando altri 38,2 milioni che lo portano a un totale domestico di quasi 431 milioni. Disney ha di che festeggiare, visto che Il Re Leone ha superato 1 miliardo di dollari ai box office globale.

Dopo l'ottimo debutto, C'era una volta a... Hollywood, nuovo lavoro di Quentin Tarantino, scivola al terzo posto incassando altri 20 milioni per un totale di 78,8 milioni. Qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

Quarta posizione per Spider-Man: Far From Home. Il nuovo capitolo della saga di Spider-Man targato Marvel/Sony incassa altri 7,7 milioni e supera i 360 milioni. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra, come potete leggere nella nostra recensione di Spider-Man: Far from Home.

Alle spalle dell'Uomo Ragno, Toy Story 4 è quinto con un incasso di 7,1 milioni e un totale di 410 milioni in 7 settimane. Disney e Pixar festeggiano gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che diventa il secondo incasso di sempre a livello domestico e globale nella saga di Toy Story. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.