Fast and Furious: una classifica dei 6 migliori cattivi del franchise, incluso Jason Momoa

Scopriamo insieme chi sono stati alcuni dei migliori cattivi del franchise di Fast and Furious: da leggende come il personaggio di Deckard Shaw al nuovo villain di Jason Momoa.

Sono moltissime le ragioni per cui i fan adorano la saga di Fast & Furious: dalle auto incredibili, agli inseguimenti, dagli effetti speciali fino alla relazione unica che contraddistingue la "famiglia" formata dai protagonisti del franchise. Quello che è certo è che, sebbene alcuni di essi siano stati magistralmente scritti e interpretati, i cattivi non sono mai stati il fulcro dei film di successo; tuttavia, questo non significa che il ruolo dei villain sia del tutto trascurabile.

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker sono epr la prima volta Dom Toretto e Brian O'Conner

Proprio come i personaggi dei primi film di Fast and Furious, che prima di trasformarsi in quello che sono oggi si dedicavano al contrabbando di lettori DVD, anche i cattivi sono cambiati profondamente col passare del tempo: da gangster realistici e piuttosto banali sono diventati degli originalissimi supercattivi interpretati da attori di alto livello. I villain potrebbero non essere una parte essenziale di questa saga, ma sono comunque un elemento sempre presente nei capitoli di Fast & Furious, e la loro qualità solitamente rivela molto sulle pellicole in cui compaiono. Al fine di approfondire questo concetto, diamo uno sguardo a sei dei migliori cattivi del franchise, cominciando con l'iconica Cipher di Charlize Theron.

6. Cipher (Charlize Theron)

Fast 8: la prima immagine di Charlize Theron nel ruolo di Cipher

Reduce da Mad Max: Fury Road, la celeberrima attrice di origine sudafricana ha recitato nel ruolo di Cipher in Fast & Furious 8, l'ottavo film della serie diretto da F. Gary Gray. Il personaggio interpretato da Charlize Theron è una figura che fa parte del passato di Dominic Toretto (Vin Diesel) con a disposizione il tipo di tecnologia che rende Elon Musk più simile a Fred Flintstone che a un eclettico "tech genius". Sulla carta, Cipher sarebbe potuta essere un villain straordinario ma, sebbene Charlize offra una performance impeccabile, il suo personaggio così sobrio e serioso si sposa terribilmente con un film che, da quasi ogni altro punto di vista, sfiora il ridicolo, almeno per quanto concerne la trama.

Fast X, donne e motori: Charlize Theron, Brie Larson, Michelle Rodriguez e le altre

5. Jacob Toretto (John Cena)

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Vin Diesel e John Cena in una scena del film

In un franchise pieno zeppo di inspiegabili esplosioni e di stravagante caos, lo spreco totale di John Cena nei panni del nuovo cattivo Jakob Toretto nel nono capitolo è ancora uno degli aspetti più controversi dell'intera saga. Al contrario di Cena, che è un attore famoso per essere estremamente socievole ed empatico, il suo personaggio non sfoggia molta personalità sul grande schermo per l'intera durata della pellicola: impassibile e incline alla vendetta contro il fratello Dominic Toretto, Jakob ha una personalità così sommessa che John non riesce mai a sfoggiare le sue migliori abilità recitative. Il ruolo è sicuramente imponente e accattivante grazie al carisma dell'ex star della WWE ma non c'è da stupirsi che nel film successivo i cineasti abbiano deciso di presentare una versione completamente diversa di Jakob Toretto.

4. Owen Shaw (Luke Evans)

Locandina di Luke Evans

Owen Shaw ha segnato un punto di svolta per il franchise di Fast & Furious: con lui infatti avviene il passaggio da gangster ordinari ad un villain con obiettivi grandi quanto il budget di questo incredibile blockbuster. In Fast and Furious 6, Shaw ha sicuramente molto di più da offrire rispetto ai tipici cattivi visti fino a quel momento e, sebbene alcuni aspetti della sua storia non siano stati esplorati fino in fondo, quel che è certo è che il cattivo di F6 è sicuramente uno dei più memorabili dell'intera saga.

A questo proposito, durante un'intervista di qualche anno fa, Luke Evans ha rivelato di essere disposto a riprendere il ruolo del fratello di Deckard Shaw nel franchise: "Sarei davvero molto felice di tornare. Fast and Furious è stato parte della mia vita per circa quattro anni. Ho lasciato alcuni progetti della NBC per questo e una delle mie guardie del corpo mi ha detto una volta: 'felice di vederti, Owen Shaw', mi ha chiamato con il nome del mio personaggio. Quindi sono molto legato anche io al frachise e sarei molto felice di farne ritorno. Chissà? Vediamo. Tutto può succedere."

3. Brixton (Idris Elba)

Hobbs & Shaw: un primo piano del personaggio di Idris Elba

Con questo spin-off la serie di Fast & Furious esplora il mondo della fantascienza grazie al cattivo interpretato da Idris Elba: stiamo parlando di Brixton, un agente dell'Eteon con impianti cibernetici avanzati che gli consentono di eseguire imprese sovrumane. Questo cyborg è una vera e propria macchina della morte e si rivela essere un cattivo all'altezza dei due protagonisti di questa pellicola: Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard "Deck" Shaw (Jason Statham). Nonostante questo, è doveroso chiarire che anche Brixton è ben lungi dall'essere un perfetto antagonista: per prima cosa non è altro che l'ennesimo ambientalista rinnegato, un personaggio stranamente molto comune nei film di successo usciti nel 2010. Inoltre, il fatto che abbia un misterioso superiore a cui deve fare rapporto riduce la sua presenza sullo schermo, con l'unico fine di preparare il pubblico al sequel.

Tuttavia, è evidente che Elba si è divertito molto ad interpretare il ruolo e questo suo entusiasmo viene sicuramente percepito dagli spettatori; inoltre, sia Hobbs che Shaw non hanno paura di sfruttare la natura intrinsecamente ridicola di Brixton al fine di regalare ai fan uno spettacolo molto avvincente. Ricordiamo che Fast & Furious - Hobbs & Shaw, in parte anche grazie al personaggio e alla performance dell'attore britannico, ha ottenuto il primato rimanendo per ben quattro fine settimana consecutivi in testa al botteghino mondiale.

2. Dante (Jason Momoa)

Fast X: Jason Momoa in motocicletta

Sotto molti aspetti, Fast X è probabilmente uno dei capitoli più deboli del franchise di Fast & Furious, specialmente se prendiamo in esame il finale che migliaia di fan hanno considerato quasi offensivo. Tuttavia, il villain interpretato dal grande Jason Momoa è sicuramente migliore di quasi ogni altro cattivo della saga. Dante è il figlio di Hernan Reyes, l'antagonista della quinta pellicola, ed è una vera e propria esplosione di energia in perfetto stile Momoa e per questo motivo si differenzia immediatamente dagli altri avversari dei protagonisti di Fast & Furious, permettendo agli spettatori di assaporare la sua malvagità e i suoi eccentrici impulsi femminili. La maggior parte degli altri cattivi erano soltanto dei gangster generici o dei signori della droga: Dante, d'altro canto, è un antagonista opportunamente sovradimensionato per una saga che ormai è diventata un gigante assoluto del mondo dell'intrattenimento. Il cattivo ribelle di Momoa, già entrato di diritto nell'olimpo dei migliori del franchise, è sicuramente l'aspetto più entusiasmante di Fast X, una pellicola piuttosto deludente sotto quasi ogni altro punto di vista.

Fast X, la Drive-ina Commedia del Dante di Jason Momoa

1. Deckard Shaw (Jason Statham)

Fast & Furious 7: Vin Diesel e Jason Statham in una scena del film

Non c'è proprio nessun altro che potrebbe occupare il primo posto in una classifica di questo genere: ad oggi, Deckard Shaw di Fast & Furious 7 è l'unico cattivo della saga a cui è stato concesso il tempo di evolversi in più film e la sua presenza nel settimo capitolo diretto da James Wan gli permette di guadagnarsi il titolo di "villain più interessante del franchise". Shaw decide di dare la caccia a Dominic Toretto e alla sua famiglia per vendicare suo fratello, Owen Shaw: proprio come Toretto e gli altri protagonisti, anche Shaw è motivato unicamente dalla famiglia e non dalla ricchezza e dal potere.

Questa sua qualità lo rende già di per sé un cattivo iconico e sicuramente diverso da tutti gli altri ma ad essa si aggiunge anche l'avvincente performance di Jason Statham, una vera e propria calamita da cui è impossibile distogliere lo sguardo. Il personaggio di Shaw riesce a dare vita al perfetto mix di intimidazione e divertimento e questo gli permette perfino di superare il suo singolare arco di redenzione in Fast & Furious 8, una scelta che a molti è sembrata più forzata del modo in cui le auto della saga sono solite sfidare tutte le leggi della fisica.