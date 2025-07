Jurassic World - La Rinascita, il regista ammette: "Le persone non sono più interessate dai dinosauri"

Le prime recensioni di Jurassic World - La Rinascita non sono certo state entusiastiche, segno che la saga fatica a convincere la critica specializzata, ma la fortuna tra il pubblico è forte, considerato che il precedente capitolo ha superato il miliardo di dollari al box-office.

Parlando con GamesRadar+, il regista Gareth Edwards ha spiegato che il disinteresse generale per i dinosauri è stato persino uno degli snodi narrativi inseriti nella storia. Su Movieplayer, trovate già la recensione di Jurassic World - La Rinascita.

"Ci sono stati molti film sui dinosauri in termini di film di Jurassic Park, e il pubblico deve essere sicura di ricevere qualcosa di nuovo e fresco per avere un motivo per venire a vedere il film", ha ammesso. "E così, riconoscendo questo fatto all'inizio e dicendo: 'Guarda, il pubblico non è più così interessato ai dinosauri', ho pensato che fosse come dire: 'Ok, bene, questo è un inizio onesto. Vediamo dove andremo a finire'".

Cosa racconta il nuovo capitolo di Jurassic World

Jurassic World - La Rinascita, il cast al photocall della premiere londinese

Ambientato cinque anni dopo Jurassic World: Il dominio, il mondo che si presenta in in Jurassic World - La Rinascita è ben lontano dal caos del film del 2022. I giorni in cui i dinosauri condividevano lo spazio con l'umanità (come spettacolo o minaccia) sono finiti. I cambiamenti climatici, l'instabilità genetica e un generale declino dell'interesse del pubblico hanno costretto i parchi a chiudere, lasciando che le icone preistoriche rimaste sopravvivano in zone equatoriali isolate e umide, dove la natura gioca ancora secondo regole antiche.

Jurassic World: Rebirth - Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena

Uno di questi luoghi è l'Île Saint-Hubert, un angolo dimenticato dei Caraibi che un tempo serviva come terreno di prova per i primi esperimenti di Jurassic Park. La storia segue Zora Bennett, che si avventura nell'area proibita abitata dai dinosauri insieme al paleontologo Dr. Henry Loomis e al capo del team Duncan Kincaid, per rintracciare ed estrarre il DNA dalle tre creature più grandi e creare un farmaco salvavita per gli esseri umani.

Lungo la strada, la squadra incontra una famiglia la cui gita in barca è andata disastrosamente male. Bloccati su un'isola misteriosa, tutti scoprono un segreto agghiacciante che è stato nascosto al mondo per decenni. Il film è interpretato, tra gli altri, da Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennet, Jonathan Bailey nel ruolo del dottor Henry Loomis, Mahershala Ali nel ruolo di Duncan Kincaid e Rupert Friend nel ruolo del rappresentante farmaceutico Martin Krebs.