Il Re Leone supera quota 1 miliardo di dollari ai box office!

Il Re Leone, con la nuova versione cinematografica del classico d'animazione ha già superato quota 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo.

Il progetto diretto dal regista Jon Favreau oggi è infatti destinato ad andare oltre quota 999.4 milioni di dollari a cui si era fermato nella giornata di ieri. Il Re Leone ha guadagnato negli Stati Uniti 360.9 milioni di dollari e a livello internazionale altri 638.5 milioni.

La storia di Simba è quindi il secondo progetto Disney Live Action a conquistare la vetta del miliardo di dollari. Lo studio, grazie al successo dei titoli già distribuiti nelle sale cinematografiche sta stabilendo, giorno dopo giorno, incredibili primati ai botteghini.

Il Re Leone è arrivato nei cinema americani il 19 luglio stabilendo il record di 191.8 milioni al proprio debutto, ottenendo poi in Cina altri 55 milioni nei primi giorni di programmazione. Il film non è ancora stato distribuito a Hong Kong, Italia e Giappone.

Nella versione originale, il cast di doppiatori del live-action comprenderà anche James Earl Jones riprenderà il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon e John Oliver Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba. Nella versione italiana, invece, Marco Mengoni sarà Simba ed Elisa avrà la parte di Nala.

Per la regia di Jon Favreau, Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana. Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos. Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba. Il Re Leone arriverà nei cinema italiani il 21 agosto.