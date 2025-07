Dangerous Animals: squali, sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo

Orrore, claustrofobia, sangue e quali nel trailer italiano di Dangerous Animals. Lanciato in esclusiva da Movieplayer.it, il promo per offrire un assaggio del nuovo thriller di Sean Byrne, in uscita nei cinema italiani il 20 agosto distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan.

Il trailer svela la sorte toccata a Zephyr (Hassie Harrison), giovane surfista ribelle in cerca di evasione tra le onde australiane. Dopo un fugace incontro con Moses (Josh Heuston), un ragazzo del luogo, Zephyr viene rapita da Tucker (Jai Courtney), serial killer psicopatico con un'ossessione per il cinema horror che di lavoro fa la guida per i tour tra gli squali. Zephyr si risveglia in catene sulla sua barca, una vera e propria prigione galleggiante in alto mare, e scopre di non essere sola. Lo scopo del killer è quello di filmare donne mentre vengono sbranate vive dagli squali, realizzando così personalissimi snuff movies da vedere e rivedere per soddisfare i suoi istinti più sadici. Per Zephyr inizia un incubo senza fine mentre la giovane lotta per liberarsi e sfuggire al sanguinoso destino che l'attende.

La sinossi

Zephyr, giovane surfista, viene rapita da un misterioso serial killer che la trascina a bordo della sua barca, al largo nell'oceano. Ferita e senza possibilità di fuga, la donna scopre presto che il suo aguzzino non è un semplice assassino: sta preparando un macabro rituale per gli squali affamati che nuotano sotto di loro. Mentre il tempo passa, Zephyr dovrà tramutare la sua paura in forza per affrontare il predatore più pericoloso al mondo: l'uomo.

Dai produttori di Longlegs, hit con Nicolas Cage, Dangerous Animals è diretto dal regista australiano Sean Byrne, che ha all'attivo i raccapriccianti The Loved Ones e The Devil's Candy. La sceneggiatura è firmata da Nick Lepard.

Per quanto riguarda gli squali presenti nel film, il regista ha smentito l'uso della CGI per realizzare le pericolose creature subacquee. Come spiega a ScreenRant, "ogni squalo che si vede sott'acqua è uno squalo vero. Abbiamo esaminato centinaia di ore di filmati di squali per trovare squali che funzionassero davvero con il punto di vista. Gran parte del lavoro è stato fatto in fase di correzione colore, sfumando l'acqua o utilizzando il rotoscopio per estrarre gli squali e poi inserirli insieme agli attori".