Dwayne Johnson: i 7 migliori film

Nato in California (e dove sennò?), sangue mezzo canadese e mezzo samoano. Sopratutto, sangue da wrestler, essendo nato in una famiglia di lottatori. Allora, ecco il giro: dal ring dalla WWF al cinema, dal cinema al WWF, senza mai rinnegare le sue radici, i suoi inizi, la sua ingombrante fisicità. Tuttavia, e spesso, il wrestling è il trampolino di lancio per una carriera costantemente sotto i riflettori, che lo ha reso uno dei più amati action hero. Sarà il sopracciglio alzato, sarà il fisico dirompente, sarà l'umorismo, ma è certo che Dwayne Johnson, film dopo film, si è ritagliato sempre più spazio, divenendo una delle certezze di Hollywood.

Gli inizi? Fine Millennio: dopo un episodio di That '70s Show, eccolo in Star Trek: Voyager. Il nome? Scelse di farsi accreditare come The Rock, anche nell'esordio cinematografico: La mummia - Il ritorno, dove interpretava un improbabile Re Scorpione. L'ascesa di Dwayne Johnson ha segnato i primi anni Duemila, affermandosi come nuovo volto action. Il pubblico lo ha amato immediatamente, e di conseguenza il cinema di genere lo ha reso protagonista, fino alla definitiva consacrazione, quando è apparso per la prima volta nella saga di Fast & Furious. Era il quinto capitolo del franchise, uscito nel 2011. Da lì, un tripudio e una sicurezza per gli studios, come vedremo in questa lista dei migliori film di Dwayne Johnson. Ma anche un'ispirazione per il pubblico, che ha sempre amato il suo spirito, il suo umore, il suo approccio alla vita in pieno mindfulness.

1. Jungle Cruise

Una location suggestiva, un bravo regista e una protagonista femminile d'eccezione. Per distacco, il miglior film di Dwayne Johnson potrebbe essere Jungle Cruise, diretto da Jaume Collet-Serra, e ispirato all'omonima attrazione Disneyland. Siamo nel XVI Secolo, e l'ex The Rock interpreta l'avventuriero Frank Wolff, che porta i turisti su e giù per il fiume che attraversa la Foresta Amazzonica, e che aiuterà la dottoressa Lily Houghton, interpretata da Emily Blunt, in una pericolosa spedizione. Umorismo, azione e un personaggio a cui non si può non voler bene, reso tridimensionale dall'approccio di Johnson. Aspettiamo impazienti un sequel, più volte annunciato.

2. Una famiglia al tappeto

Un peccato che tra i film di Dwayne Johnson sia poco citato Una famiglia al tappeto. Uscito molto in sordina in Italia, potrebbe essere - insieme a Pain & Gain - il film più impegnato dell'attore, nonostante il titolo leggero. Curiosa la genesi: diretto da Stephen Merchant, è tratto da un documentario del 2012, The Wrestlers: Fighting with My Family, in cui si raccontava la storia della wrestler Paige, nata e cresciuta in una famiglia di wrestler professionisti. Interpretazione misurata per Dwayne Johnson che, pensate un po', interpreta proprio se stesso. Sarà lui infatti a dare consigli alla giovane Saraya "Paige" Bevis, interpretata da Florence Pugh. Come si dice, un film da riscoprire.

3. Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Eravamo indecisi su quale film di Fast & Furious scegliere, ma poi abbiamo optato per lo spin-off diretto da David Leitch. Il motivo? Semplice, qui Dwayne Johnson, senza avere accanto il "rivale" Vin Diesel, ha tutto lo spazio necessario per prendere la scena, condividendo il film con un altro grande last action hero, Jason Statham (e qui trovate i suoi migliori film). Battute, battutacce e tanta azione, in linea con le corde di Johnson, sempre più a suo agio, come dimostra il film, nel ruolo dell'agente Luke Hobbs, 'sta volta alleato con Shaw per rintracciare un pericoloso virus. Memorabile la battaglia sulle Isole Samoa, ben conosciute da Johnson.

4. Empire State

Non il miglior film di Dwayne Johnson, non il miglior film diretto da Dito Montiel. Tuttavia, l'interpretazione di The Rock in Empire State è efficace, e anche questa volta dosata in relazione ad una sceneggiatura che non esce fuori dai binari. Anche perché la vicenda è di quelle vere, e incredibili: siamo a New York, nel 1982, quando due amici di infanzia tentano un colpo da capogiro. A sventare la rapina - inizialmente - l'agente James Ransome, interpretato proprio da Dwayne Johnson. Nel cast anche Liam Hemsworth e uno degli attori più sottovalutati di Hollywood, Michael Angarano. Ritmo teso per una crime story dal sapore analogico.

5. Pain & Gain - Muscoli e denaro

Nel bel mezzo della filmografia di Dwayne Johnson spunta la pellicola più mesta di Michael Bay, Pain & Gain - Muscoli e denaro. Uscito nel 2013, fece molto parlare per il suo approccio disilluso, quasi anti-americano. Qualcosa di strano, considerando la mano riconoscibile di Bay. Anche qui, storia vera e adattamento di un reportage giornalistico uscito nel 1999 sul Miami New Times, in cui si ripercorrevano gesta poco nobili di un gruppo di culturisti, tra rapine, racket, sequestri e omicidi. Nel cast Mark Wahlberg, Anthony Mackie e Dwayne Johnson, che interpreta Paul Doyle, ex criminale esperto in estorsioni. Interpretazione su di giri per un film da rivalutare.

6. Baywatch

Sì, l'adattamento cinematografico di Baywatch è stato pesantemente criticato. Peccato, però. Del resto, non si poteva chiedere di più. Ritmo leggero, poco impegno, un buon cast e le spiagge della Florida. E poi Dwayne Johnson ce la mette davvero tutta per essere un buon Mitch Buchannon che, per l'occasione, si improvvisa detective oltre che leggendario life guard. Tra humour, salvataggi e azione, The Rock versione bagnino non sfigura, supportato da Zac Efron, Alexandra Daddario e Kelly Rohrbach. Due ore frivole, in compagnia del sole e dei muscoli di Dwayne Johnson.

7. Skyscraper

Tra i migliori film di Dwayne Johnson, non può mancare l'action duro e puro Skyscraper, diretto da Rawson Marshall Thurber, lo stesso regista del cult Palle al balzo - Dodgeball. E non può mancare perché il film, uscito nel 2018 (300 milioni di dollari al botteghino), è l'emblema della carriera di The Rock: film d'azione all'ennesima potenza, che si rifà agli archetipi Anni Ottanta e Novanta (Die Hard), mettendo al centro della scena un uomo normale che diventa eroe. Un eroe per caso potremmo dire, attanagliato da un dramma: dopo aver perso una gamba, Will, si trasferisce ad Hong Kong, per sorvegliare il grattacielo più alto del mondo. Un giorno, però, è preso di mira dai terroristi, e allora dovrà difendere sia il grattacielo che la sua famiglia, rimasta intrappolata. Adrenalina a mille e l'ottima colonna sonora di Steve Jablonsky.