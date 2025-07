The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco che cosa accade

Prevedibile la scelta di un purista delle sale cinematografiche come Christopher Nolan di diffondere il teaser trailer della sua ultima fatica, The Odyssey, unicamente nei cinema, accoppiato a Jurassic World - La Rinascita, in uscita oggi. Altrettanto prevedibile il leak del promo, prontamente finito in rete.

L'esclusività del teaser per le sale cinematografiche è in linea con la priorità data dal regista britannico all'esperienza cinematografica. Nolan ha interrotto la collaborazione con Warner Bros., suo partner di lunga data, realizzando Oppenheimer con Universal dopo aver espresso sgomento per il fatto che il suo vecchio studio avrebbe distribuito i suoi titoli in contemporanea in streaming su HBO Max nel 2021.

Ma ancor prima che il teaser di The Odyssey potesse essere proiettato negli Stati Uniti, ha guadagnato la via della rete, condiviso dai social network. In molti siti web il teaser è stato rapidamente rimosso per violazione del copyright. Non è la prima volta che un film o una serie importante diviene vittima di una fuga di notizie. Spider-Man: No Way Home, House of the Dragon e l'ultima stagione de Il trono di spade, per fare qualche esempio, hanno visto i loro promo trapelare online.

La descrizione del teaser

Matt Damon nei panni di Ulisse

Dato che la lavorazione di The Odyssey è ancora in corso non sorprenderà che il trailer sia più che altro un teaser. Il promo, della durata di 70 secondi, si apre con inquadrature di un oceano oscuro mentre la voce narrante, che sembrerebbe appartenere a Robert Pattinson (il cui personaggio non è stato ancora svelato) proclama: "Oscurità. La legge di Zeus infranta. Sono senza re da quando il mio padrone è morto. Sapeva che era una guerra impossibile da vincere. E poi, in qualche modo, l'ha vinta".

Seguono due inquadrature di quello che sembra essere il famoso Cavallo di Troia: il piano geniale di Ulisse per infiltrare i soldati greci a Troia, massacrandoli e saccheggiando la città per vincere la guerra. L'ombra del cavallo di legno si allunga sulla spiaggia, poi il cavallo stesso viene mostrato in lontananza, semisommerso dall'acqua, mentre le onde si infrangono. Nell'epopea originale di Omero, il viaggio di ritorno di Ulisse dura dieci anni dopo che la sua nave è deviata dalla rotta e il suo viaggio rallentato dall'incontro con mostri come i Ciclopi, dalla prigionia per mano della ninfa Calipso e da scontri con varie divinità greche.

Il teaser mostra poi una scena con Tom Holland nei panni del figlio di Ulisse, Telemaco, che conversa con un personaggio ancora senza nome, interpretato da Jon Bernthal.

"Non so nulla di Ulisse, da quando era a Troia", dice Bernthal mentre una tempesta oscura si abbatte sull'acqua.

"Devo scoprire cos'è successo a mio padre. Quando l'hai visto l'ultima volta?" risponde Holland. Lui e Bernthal sono uno accanto all'altro, con altri personaggi seduti sullo sfondo, illuminati da fioche fiamme arancioni. Al che il personaggio di Bernthal inizia a urlare: "Interessati alle voci, eh? Ai pettegolezzi. Chi ha una storia su Odisseo, eh? Voi? Avete una storia? Alcuni dicono che è ricco, altri dicono che è povero. Alcuni dicono che è morto, altri che è imprigionato" Nel frattempo si intravedono soldati greci in armatura e con torce in mano che marciano per una via cittadina di notte. Un soldato si addentra in una caverna sguainando la spada-

Poi il promo svela dei tronchi alla deriva in mare con un uomo disteso sopra - presumibilmente Matt Damon nei panni del re greco.

Come conferma il teaser, The Odyssey uscirà nei cinema a luglio 2026.