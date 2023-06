Fast & Furious: Dwayne Johnson protagonista di un altro film spinoff della saga

La saga di Fast & Furious avrà un nuovo film spinoff con star Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs.

L'attore ha svelato la notizia sui social confermando il suo ritorno nell'universo ad alto tassa di adrenalina arrivato già al suo decimo capitolo.

L'annuncio

Dwayne Johnson, con un messaggio su Twitter, ha spiegato: "Luke Hobbs tornerà nel franchise di Fast and Furious. Le vostre reazioni intorno al mondo al ritorno di Hobbs in Fast X ci hanno sorpreso. Il prossimo film della saga in cui vedrete il leggendario uomo di legge sarà il film dedicato a Hobbs che sarà usato come un nuovo capitolo che getta le basi per Fast X: Parte II".

L'attore ha inoltre parlato del suo rapporto con Vin Diesel dichiarando: "L'estate scorsa io e Vin ci siamo lasciati il passato alle spalle. Guideremo con la fratellanza e determinazione, e ci prenderemo sempre cura della saga, dei personaggi e dei fan che amiamo. Ho costruito la mia carriera basandomi sulla mentalità 'Il pubblico ha la priorità e sarà sempre la mia stella polare".

Johnson ha concluso: "Congratulazioni alla mia famiglia di Fast & Furious e a Universal Studios per il successo di Fast X".

Fast X, la recensione: Tutte le strade portano a Roma

Secondo alcune indiscrezioni di Deadline, Dwayne Johnson potrebbe anche apparire nel prossimo capitolo della saga che è attualmente in fase di sviluppo.

Il nuovo film con al centro Hobbs sarà scritto da Chris Morgan.

Nel team della produzione ci saranno HJohnson, Dany e Hiram Garcia, Vin Diesel e Samantha Vincent di One Race Films, in collaborazione con Chris Morgan Productions, Roth/Kirschenbaum Films e Original Film.