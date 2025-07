Morto Saverio Indrio: addio allo storico doppiatore di Dwayne Johnson

Oltre a The Rock, era stato la voce di Mister Satan in Dragon Ball e del sindaco Quimby ne I Simpson. L'attore e doppiatore aveva 61 anni

È morto a 61 anni il doppiatore Saverio Indrio, amata voce italiana di diversi personaggi, da Dwayne "The Rock" Johnson nel mondo del cinema fino a quello delle serie animate, da Dragon Ball a I Simpson.

Indrio si è spento nella notte tra il 29 e il 30 giugno: le cause del decesso non sono ancora state rese note. A darne notizia è stata la pagina Facebook "Le voci del doppiaggio", molto seguita dagli appassionati di questo particolare settore.

"Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano" recita il post pubblicato il 30 giugno. "La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori... Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi. Oggi non piangiamo solo un doppiatore. Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore".

Tutte le voci di Saverio Indrio

Fast & Furious 6: Dwayne Johnson in una scena d'azione del film

Sua era la voce di Mr. Satan, il simpatico terrestre che sfidava Goku nel torneo in Dragon Ball, così come quella del sindaco Joe Quimby ne I Simpson, ma soprattutto la voce profonda e potente di Dwayne "The Rock" Johnson, che Indrio ha doppiato nelle saghe cinematografiche di Fast & Furious e Jumanji, tra gli altri.

Jumanji - The Next Level: Dwayne Johnson e Kevin Hart in una scena del film

Fra i tanti altri attori e personaggi interpretati, ricordiamo anche Kevin McNally (noto in particolare per il ruolo del pirata Gibbs della saga de Pirati dei Caraibi insieme a Johnny Depp), Daniel Craig, Jamie Foxx, Andy Serkis e molti altri ancora.

Nato a Taranto il 19 giugno 1963, la carriera di Indrio è iniziata lontana dal mondo del doppiaggio. Formatosi inizialmente come chitarrista classico, si è poi avvicinato al palcoscenico, affinando il suo talento da attore nella scuola "La bottega del teatro" di Guglielmo Ferraiola. Sul palco ha quindi interpretato testi di grandi autori, da Pirandello a Dario Fo, dimostrando una sensibilità artistica non indifferente.