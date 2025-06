The Odyssey, Charlize Theron conferma che interpreterà uno dei personaggi più potenti del poema epico

Secondo quanto riportato, il ruolo della vincitrice del premio Oscar Charlize Theron nel cast in continua espansione del prossimo adattamento di Christopher Nolan dell'Odissea, è stato confermato, e si tratta di un personaggio perfetto per la celebre attrice.

Secondo quanto confermato di recente, Charlize Theron interpreterà Circe nel prossimo film di Christopher Nolan che adatterà il famoso poema omerico, The Odyssey. Accanto a Matt Damon (Ulisse) e Tom Holland (Telemaco), l'attrice darà volto e voce alla potente maga che ostacola - e seduce - l'eroe greco. Un ruolo su misura per l'attrice, già regina di personaggi enigmatici e pericolosi.

Charlize Theron, l'antagonista più potente nel nuovo film di Christopher Nolan

Dopo il successo planetario di Oppenheimer, Christopher Nolan si prepara a solcare mari ben più antichi: quelli solcati da Ulisse, nel nuovo adattamento cinematografico di The Odyssey, ispirato al poema di Omero. E tra le rivelazioni più affascinanti dell'ambizioso progetto c'è la conferma del ruolo affidato a Charlize Theron. In un'intervista rilasciata sul red carpet a Variety, l'attrice premio Oscar ha svelato che vestirà i panni di Circe, la potente incantatrice che nel mito trattiene Ulisse e i suoi compagni sull'isola di Ea, trasformandoli - letteralmente - in bestie.

Una scena con Charlize Theron

Figura ambigua, a metà strada tra antagonista e guida, Circe rappresenta una delle tappe più emblematiche dell'odissea interiore e fisica dell'eroe greco. La sua magia è sopraffina: non solo trasforma con erbe e incantesimi, ma ammalia, confonde, trattiene. "Dopo essere rimasti sull'isola per un anno, Ulisse e i suoi uomini - tornati umani - ripartono grazie ai consigli della stessa Circe", ricorda la fonte. E se nei versi di Omero, Circe si defila dopo questo episodio, le scelte di casting lasciano intuire un ruolo più ampio nella visione di Nolan. Accanto a Theron, sono stati confermati Matt Damon nel ruolo di Ulisse e Tom Holland come Telemaco; e, con una figura come Circe al centro, non è da escludere che l'isola di Ea diventi il fulcro drammaturgico dell'intera pellicola.

La scelta di Charlize Theron come Circe non è soltanto interessante: è coerente. L'attrice sudafricana ha già incarnato figure potenti e inquietanti - dalla serial killer di Monster, che le è valsa l'Oscar, alla glaciale Ravenna in Biancaneve e il Cacciatore. Ha maneggiato il fascino della manipolazione in Atomic Blonde, dove l'arma principale era lo sguardo tagliente quanto i colpi. È dunque naturale pensare che la sua Circe sarà ben lontana da una strega monodimensionale: sarà una donna che seduce e minaccia, una figura di potere, un enigma.

D'altronde Nolan - regista noto per destrutturare tempo e mito - potrebbe far evolvere il personaggio in chiave moderna: non più soltanto ostacolo sul cammino dell'eroe, ma presenza cardine, specchio oscuro di Ulisse stesso. Del resto, Circe è anche madre: nella mitologia, da lei e Ulisse nasce Telegono, destinato - ironia tragica - a uccidere il padre senza saperlo. Una genealogia potenzialmente esplosiva per un film che, come da tradizione nolaniana, non si accontenterà di raccontare un viaggio, ma lo moltiplicherà.