Fast & Furious - Hobbs & Shaw avrà quattro scene dopo i titoli di coda!

Fast & Furious - Hobbs & Shaw esagera con ben quattro scene dopo i titoli di coda, il film in uscita nei cinema italiani dall'8 agosto.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw sfida Marvel, a quanto pare lo spinoff avrà ben quattro scene dopo i titoli di coda.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: una scena del film con Jason Statham, Dwayne Johnson

Attenzione: non proseguite la lettura di questa news se volete evitare spoiler su Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Fast & Furious - Hobbs & Shaw arriverà nei cinema italiani l'8 agosto. I rumor che giungono da oltreoceano confermano la presenza nel film di ben quattro scene post-credits e di una pioggia star che compariranno in camei a fianco dei protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Express anticipa la presenza di Ryan Reynolds nei panni dell'Agente Lock che dovrà collaborare con i due protagonisti e quanto pare si farà beffe del franchise Deadpool, di cui è la star. Anche il migliore amico di The Rock, Kevin Hart, comparirà nei panni di un Maresciallo dell'aviazione che prova a entrare a far parte della gang di Hobbs. nel mix troveremo, inoltre, Eddie Marsan e Rob Delaney, entrambi apparsi in Deadpool 2.

La prima delle quattro scene post-credits dovrebbe vedere Magdalene Shaw (Helen Mirren) riunita ai figli Deckard e Hattie in una toccante riunione familiare.

Le due scene successive vedono coinvolto l'Agente Lock (Ryan Reynolds) scontrarsi con Hobbs e continuare a fare ironia mentre il combattimento si fa più violento e sanguinoso. L'ultima scena dopo i titoli di coda torna a occuparsi dei due protagonisti. The Rock e Jason Statham mostrano la chimica che li unisce mentre collaborano a un incarico che li vede ancora una volta riuniti.