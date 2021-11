Eternals divide la critica, ma il debutto al box office italiano sfiora i quattro milioni di euro

Eternals non riesce a metter d'accordo la critica, ma il debutto al box office italiano sfiora i quattro milioni di euro e ridà energie a un botteghino in grande sofferenza.

Eternals: Angelina Jolie in un primo piano

Non tutti saranno convinti dalla svolta di Marvel, ma il pubblico italiano premia ancora una volta la compagnia. Al debutto al box office italiano, Eternals sfiora i quattro milioni di euro, cifra da capogiro in un panorama tutt'altro che esaltante in termini di incassi. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington. Il film uscito in 467 sale segna un incasso di 3,8 milioni, 3,2 dei quali nel weekend.

Io sono Babbo Natale: Marco Giallini in un primo piano

Al secondo posto troviamo il debutto di un film tutto italiano, la commedia Io sono Babbo Natale che segna l'ultima apparizione di Gigi Proietti. Come svela la nostra recensione di Io sono Babbo Natale, la commedia di Edoardo Falcone racconta la storia di Ettore (Marco Giallini), ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata che non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: "sono Babbo Natale!". Ma sarà davvero lui?

Lo abbiamo atteso per lungo, lunghissimo tempo, ma l'impatto di Freaks Out col botteghino non stato è sfolgorante. L'ambizioso film di Gabriele Mainetti, costato oltre 12 milioni di euro per via di una lunga post-produzione effettuata negli USA, è terzo con un incasso di 526 mila euro che lo porta a superare il milione e 600 mila euro. Qui la nostra recensione di Freaks Out, che ci auguriamo possa conquistare il pubblico con maggior calma nelle prossime settimane puntando a una lunga durata in sala. Nel frattempo ci interroghiamo sul fenomeno Freaks Out: un film italiano incompreso o cinema americano convenzionale? nel nostro approfondimento.

Quarto posto per La famiglia Addams 2, animata della horror comedy di culto che incassa altri 523.000 euro approdando a 2,2, milioni complessivi. Come rivela la nostra recensione de La famiglia Addams 2, nel nuovo capitolo Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi.

Non esaltanti gli incassi del nuovo film di Pedro Almodóvar, Madres paralelas, nuova incursione nella maternità con Penelope Cruz, che aggiunge incassa 492.000 euro a un bottino complessivo di 1,7 milioni. La recensione di Madres Paralelas commenta le vicende di due donne, Janis e Ana, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule.