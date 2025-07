Orlando Bloom e Katy Perry parlano per la prima volta della rottura: lui cita Jung, lei quasi piange sul palco

Orlando Bloom e Katy Perry hanno parlato per la prima volta della fine della loro relazione con alcune dichiarazioni con cui sperano di sgonfiare l'attenzione mediatica verso l'argomento.

In una dichiarazione condivisa giovedì con Entertainment Weekly, i rappresentanti dell'attore e della cantante hanno cercato di fare chiarezza sulla loro recente rottura: "I rappresentanti hanno confermato che Orlando e Katy hanno spostato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità".

La dichiarazione prosegue dicendo: "Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità condivisa è - e sarà sempre - crescere la loro figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco". I due avevano dato il benvenuto al loro primo figlio, una bambina di nome Daisy, nell'agosto 2020.

Orlando Bloom e il riferimento alla solitudine

Katy Perry e Orlando Boom a Porto Cervo per l'estate 2024

Il 26 giugno scorso PEOPLE ha confermato per la prima volta che la coppia si è separata dopo nove anni insieme. Sebbene i rappresentanti di entrambe le star non avessero ancora rilasciato alcun commento a EW, mercoledì Bloom si è lasciato andare a riflessioni filosofiche sulla solitudine e sul legame umano sui social media.

Orlando Bloom e Katy Perry in Sardegna

L'attore ha condiviso un repost di 20 diapositive e ha anche evidenziato tre citazioni specifiche di Carl Jung, lo psichiatra e psicologo svizzero che ha fondato la psicologia analitica, sulle sue Instagram Stories. La prima citazione affermava: "La solitudine non deriva dall'assenza di persone, ma dall'incapacità di comunicare le cose che sembrano importanti per se stessi". La seconda citazione aggiungeva: "Conosci tutte le teorie, padroneggia tutte le tecniche, ma quando tocchi un'anima umana, sii solo un'altra anima umana".

Per quanto riguarda Perry, la cantante è salita sul palco di Adelaide, in Australia, lunedì scorso, poco dopo la notizia della sua rottura con la star dei Pirati dei Caraibi. Sebbene non abbia fatto riferimento alla notizia, era visibilmente emozionata al termine del concerto, trattenendo le lacrime mentre presentava la sua ultima canzone: "Grazie per essermi sempre vicina, Australia. Significa tantissimo", ha detto la cantante in un video ripreso dai fan e pubblicato online.