Eternals: Gemma Chan non ha perso la speranza di tornare nel MCU

Gemma Chan ha svelato che non ha perso la speranza di ritornare nel MCU interpretando nuovamente il ruolo di Sersi.

L'attrice ha debuttato nei film tratti dai fumetti della Marvel in occasione di Eternals, diretto da Chloe Zhao e con star anche Richard Madden, Kit Harington e Angelina Jolie.

Le speranze dell'interprete di Sersi

Intervistata da ComicBook, Gemma Chan ha dichiarato che non può dire nulla di certo riguardante un possibile ritorno di Sersi: "Non lo si sa mai. Spesso siamo le ultime persone a scoprirlo. Non lo so, rimango fiduciosa".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Provo la sensazione che ci siano degli aspetti rimasti in sospeso in quella storia e altro da raccontare, ma dovremo aspettare per scoprirlo".

Gemma Chan nel film Marvel

Il futuro dei personaggi

Eternals era arrivato nelle sale nel novembre 2021 e ha incassato circa 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

I vertici della Marvel hanno confermato un anno fa che non ci sono ancora dei progetti riguardanti un possibile sequel di Eternals, anche se alcuni elementi della storia sono legati a Captain America: Brave New World. Nel film con star Anthony Mackie, tuttavia, non sono apparsi i personaggi che erano stati introdotti nel film diretto da Chloé Zhao.

La storia si era così interrotta con Dane Whitman destinato a diventare Black Knight e l'apparizione di Eros, il fratello di Thanos, ruolo affidato a Harry Styles.

I responsabili dei Marvel Studios dovranno quindi decidere se, e in che modo, utilizzare i personaggi introdotti sul grande schermo nel 2021 proseguendo le storie che erano state lasciate in sospeso in attesa di un potenziale sequel che non è stato, almeno per ora, mai stato sviluppato.