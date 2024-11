Eternals: Kevin Feige parla del sequel e della possibilità che gli Inumani facciano il loro debutto nel MCU

Parlando con CinePop durante il D23 Brazil di ieri, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha condiviso un aggiornamento sullo stato di avanzamento di Eternals e ha parlato della possibilità che i personaggi degli Inumani facciano il loro debutto nel MCU.

Eternals non solo ha avuto il dubbio onore di essere il primo film dei Marvel Studios a scendere allo stato di "rotten" sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ma ha anche terminato la sua corsa negli Stati Uniti con un deludente incasso di 164,9 milioni di dollari, che gli ha permesso di ottenere il più basso bottino domestico di qualsiasi film ambientato nel MCU, a parte L'incredibile Hulk del 2008 (134 milioni di dollari).

Eternals: il cast del film

Nonostante ciò, sembrava che avessimo avuto la conferma che un seguito fosse in fase di progettazione... quando Kit Harington, ex allievo di Game of Thrones (che ha fatto il suo debutto nel MCU nel ruolo di Dane Whitman), ha suggerito che il progetto era stato abbandonato. Non è esattamente una sorpresa, ma questo significa che non vedremo più Sersi, Thena, Kingo e gli altri in forma live-action (dovrebbero apparire nella serie animata Marvel Zombies).

Dal canto suo Feige non ha fatto promesse, ma ha detto di essere "molto orgoglioso di quel film, il cast era incredibile. Saremmo fortunati se qualcuno di loro tornasse prima o poi".

Eternals, John Ridley sulla sua serie Marvel cancellata: "La mia era la versione buona"

Gli Inumani debutteranno nell'MCU?

Per quanto riguarda gli Inumani, abbiamo visto Anson Mount nei panni di Black Bolt (Freccia Nera) in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma le possibilità che lo studio rivisiti la proprietà dopo la disastrosa serie della ABC sono sempre sembrate piuttosto scarse. Quando gli è stato chiesto se il super-team potesse apparire prima o poi nel MCU, Feige ha risposto soltanto: "_Vedremo dove, se e quando torneranno_".

A Feige è stato anche chiesto di condividere i suoi tre momenti preferiti del MCU fino ad ora, e ha scelto: Tony Stark che dice "Io sono Iron Man" alla fine del primo film, Black Panther che viene rivelato per la prima volta e la scena dei portali di Avengers: Endgame.