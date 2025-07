Tom Cruise e Ana de Armas insieme in Deeper: svelati inizio riprese e budget da capogiro

Tom Cruise e Ana de Armas si immergono in Deeper, un thriller ad alta tensione diretto da Doug Liman con riprese al via ad agosto e un budget da blockbuster.

Nell'estate del 2024 si erano diffuse le prime indiscrezioni su un possibile nuovo film con Tom Cruise e Ana de Armas. Oggi arrivano conferme ufficiali: il progetto si farà e ora conosciamo anche budget, cast e data di inizio riprese.

Tutto quello che sappiamo su Deeper

Secondo quanto riportato da Deadline, sarà Doug Liman a dirigere Deeper, le cui riprese partiranno ad agosto. Il film vanta un budget imponente, stimato intorno ai 200 milioni di dollari.

Sia Tom Cruise che Ana de Armas si sono già sottoposti a un intenso addestramento subacqueo in preparazione alle riprese. Questo potrebbe essere il prossimo titolo di Cruise a vedere la luce, forse già nel 2025, anticipando il film che l'attore girerà con Alejandro González Iñárritu, previsto per ottobre 2026. La produzione era in attesa che Christopher McQuarrie completasse gli ultimi aggiustamenti alla sceneggiatura, che ora sarebbe finalmente pronta.

Il progetto Deeper ha una lunga storia alle spalle: scritto inizialmente da Max Landis, era stato annunciato nel 2016 e nel corso degli anni ha visto passare diversi nomi di spicco, tra cui Idris Elba, Bradley Cooper e Gal Gadot. Anche Kornel Mundruczó e Baltasar Kormákur erano stati considerati alla regia rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Doug Liman ha descritto il film come un thriller soprannaturale. Al centro della trama c'è un ex astronauta caduto in disgrazia, interpretato da Cruise, che accetta una missione per esplorare una misteriosa fossa oceanica di recente scoperta. La discesa negli abissi si trasformerà presto in un confronto con una forza sconosciuta e potenzialmente letale.

In origine la sceneggiatura era stata acquistata dalla MGM per una cifra multimilionaria, ma lo studio ha successivamente abbandonato il progetto in seguito alle accuse di abuso emotivo e sessuale rivolte a Landis. L'ultimo lavoro accreditato allo sceneggiatore risale al 2020, con Shadow in the Cloud, sceneggiatura poi ampiamente rivisitata dalla regista Roseanne Liang.

Deeper rappresenterà la terza collaborazione tra Cruise e Liman, che hanno già lavorato insieme in Edge of Tomorrow - Senza domani e Barry Seal - Una storia americana. I due sono inoltre coinvolti nello sviluppo di un progetto con la NASA che dovrebbe includere riprese nello spazio, anche se al momento non è chiaro se e quando verrà realizzato.