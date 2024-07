Eternals 2, Kevin Feige svela a che punto è il sequel del controverso film Marvel

Dopo Avengers: Endgame, il Marvel Cinematic Universe ha tentato di seguire strade diverse. Sono arrivate le serie televisive e film che si allontanavano dalla tipica formula impostata inizialmente. Uno di questi film è stato Eternals, un'epopea millenaria diretta dalla regista premio Oscar Chloe Zhao.

Ma il film ha faticato al botteghino e ha suscitato reazioni contrastanti da parte della critica e dei fan, portando a speculazioni sul destino del sequel inizialmente annunciato. Nel corso di una recente intervista, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha aggiornato sugli Eterni e di come le loro storie influiranno sui prossimi film.

"Non ci sono piani immediati per Eternals 2", ha rivelato Kevin Feige a Inverse. "Sono sempre lì, e penso che abbiate visto forse in un trailer che abbiamo rilasciato di recente un riferimento ad alcuni di questi eventi. Alcune cose giganti sono riemerse dall'oceano".

Eternals: il cast del film

Uno degli eventi di Eternals verrà ripreso

Feige si riferisce al recente trailer di Captain America: Brave New World, che ha mostrato brevi inquadrature di una battaglia sull'isola di Tiamut, la terraferma che si è formata quando gli Eterni hanno sconfitto un gigantesco Celestiale che emergeva dal centro della Terra. Si è ipotizzato che la battaglia per ciò che resta di Tiamut - e per le risorse che contiene - sarà uno dei punti principali della trama del prossimo sequel.

Eternals 2: Patton Oswalt ha svelato che il sequel è in fase di sviluppo?

Ma mentre l'evento più influente di Eternals sarà affrontato, molte altre questioni in sospeso potrebbero e dovrebbero essere affrontate in altri film futuri, anche se probabilmente non accadrà in un sequel diretto di Eternals. La scena a metà dei titoli di coda ha introdotto Harry Styles nei panni di Eros e la sua spalla, Pip il Troll. Due anni e mezzo dopo, non c'è ancora traccia di questi personaggi nel futuro del MCU.

La scena post-credits di Eternals andava addirittura oltre, lasciando intendere che il Dane Whitman di Kit Harington sarebbe diventato il Cavaliere Nero. Lo si vedeva impugnare il suo cimelio di famiglia, la Lama d'Ebano, mentre la voce fuori campo di Mahershala Ali gli chiedeva se fosse in grado di gestirla.