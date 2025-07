Charlize Theron loda Keanu Reeves: "Uno degli amici più leali che abbia mai avuto"

Charlize Theron e Keanu Reeves sono amici a Hollywood fin dagli anni '90 ed entrambi hanno ottenuto un immenso successo nelle rispettive carriere. Sebbene i due non appaiano insieme in un film da molti anni, Theron ha descritto come Reeves sia rimasto uno dei suoi amici più fedeli e non ha escluso una nuova collaborazione in futuro.

Theron ha parlato della sua amicizia con Reeves in una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter. Quando le è stato chiesto di chiarire un commento fatto in una precedente intervista, in cui affermava che Reeves era la persona che più probabilmente non si sarebbe presentata a una sua cena, l'attrice ha spiegato che intendeva solo dire che Reeves è un "enigma", ovvero è molto imprevedibile.

Theron ha chiarito di avere un'ottima opinione di Reeves, definendolo una delle persone più "leali" che abbia conosciuto negli ultimi trent'anni. E non è un'osservazione da poco visto che parliamo dell'ambiente hollywoodiano, spesso popolato da avidità e invidia.

"Sicuramente segue i suoi tempi, ma non in modo irrispettoso", ha aggiunto l'attrice. "Si presenta sempre. È professionale. È un grande amico. È uno degli amici più leali che abbia mai avuto. È anche fantastico nel senso che puoi riprendere con lui esattamente da dove avevi lasciato, senza bisogno di parlare con lui ogni singolo giorno. Ma è un po' un enigma e non mi sorprenderebbe se non si presentasse a cena".

Theron e Reeves sono apparsi per la prima volta insieme nel 1997 come co-protagonisti del film di Taylor Hackford L'avvocato del diavolo. In quel film, in cui c'era anche Al Pacino nel ruolo di Satana, Theron e Reeves interpretavano una coppia sposata. In seguito hanno condiviso nuovamente il set in Sweet November - Dolce novembre del 2001. I due non sono più apparsi insieme in un altro film, anche se secondo Theron è solo una questione di tempo, oltre che di trovare il progetto giusto.

"Ci stiamo davvero provando, e lo abbiamo fatto per tutti questi anni", ha confermato. "Ovviamente siamo entrambi molto impegnati, ma abbiamo sviluppato un paio di cose. Siamo come una famiglia e vogliamo trovare un progetto che sia davvero degno di noi due. Per molti versi, è come fare il sequel di The Old Guard. Non vogliamo farlo solo per il gusto di farlo, ma ci pensiamo molto". The Old Guard 2 è disponibile su Netflix.