Speciale San Diego Comic-Con 2023: tutti gli eventi e gli ospiti

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, The Boys, The Continental e gli universi di Star Trek e The Walking Dead tra gli eventi clou dell'edizione 2023 del San Diego Comic-Con segnata dalle diserzioni degli studios e dallo sciopero della WGA.

Quella che sta per aprirsi sarà forse l'edizione più problematica e più "povera" del San Diego Comic-Con 2023, decimato di ospiti e panel dopo le defezioni di Marvel, Sony, Netflix, HBO e Universal. Lo sciopero degli sceneggiatori della WGA in atto da maggio e le flessione negli incassi subite da molti illustri Studios: mentre Disney si lecca le ferite per via dei flop di Pixar, The Flash conquista il triste primato di peggior flop al botteghino nella storia dei cinecomic e anche DreamWorks segna una sonora sconfitta con il recente Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

Cosa ci attende, dunque, a San Diego dal 20 al 23 luglio? Proviamo a fare il punto sugli ospiti e gli assenti illustri dell'edizione 2023 del San Diego Comic-Con. Visto che la mitica Hall H sarà molto più libera del solito, potrà ospitare eventi inediti come il panel dedicato al videogame Insomniac Games Spider-Man 2, ma anche i Pokemon faranno il debutto al Comic-Con col primo panel a loro dedicato.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

Per quanto riguarda la TV, lo streamer Max sarà presente con serie animate come Harley Quinn e Adventure Time: Fionna & Cake. Cancellato il panel in cui Peacock avrebbe dovuto presentare l'adattamento del videogame Twisted Metal, capitanato da Anthony Mackie, resta confermato quello di Paramount Pictures su Tartarughe Ninja: Caos Mutante, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023.

The Walking Dead: Dead City, Maggie affronta Negan in una foto ufficiale

Grande l'attesa per lo spazio riservato all'universo di The Walking Dead di AMC, che si espande con l'arrivo di una serie di spinoff, e parlando di spinoff, il Comic-Con offrirà il primo sguardo ravvicinato a The Continental, la miniserie prequel incentrata sulle origini dell'hotel degli assassini su John Wick in tre episodi che arriverà in autunno su Prime Video Italia, oltre all'irriverente classico di Adult Swim Rick and Morty. L'evento clou della giornata di sabato sarà un panel sull'universo di Star Trek Universe e l'arrivo di William Shatner, oltre ai panel sul reboot di Futurama, Star Wars Outlaws e Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei Forgiatori di Katana.

The Continental: le prime foto della serie prequel di John Wick svelano il giovane Winston

Ore 03:00 (del 20 luglio, ora italiana) Il Comic-Con e la Warner Bros. Television proseguono con orgoglio la tradizione annuale della Preview Night con l'anteprima mondiale dell'attesissima serie Adventure Time: Fionna e Cake, insieme ai nuovi episodi di Riverdale e Teen Titans Go!, e le proiezioni di Mrs. Davis e Superpowered: The DC Story.

Twisted Metal: Anthony Mackie è alle prese con una folla corsa per la sopravvivenza nel trailer

