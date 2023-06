The Continental: le prime foto della serie prequel di John Wick svelano il giovane Winston

Peacock ha svelato le foto di The Continental, miniserie prequel di John Wick in tre parti che approderà a settembre su Prime Video Italia. Le foto offrono uno sguardo alle atmosfere e alle location, anticipando il look delle versioni giovani di alcuni dei personaggi del franchise, in particolare di Winston e Charon.

Secondo quanto anticipato dal produttore esecutivo Basil Iwanyk, The Continental darà ai fan di John Wick la possibilità di conoscere meglio Winston e Charon, ma anche di approfondire la storia delle origini dell'hotel degli assassini divenuto l'epicentro del franchise.

"I quattro film di John Wick si svolgono nell'arco di 3 mesi. John o sta inseguendo o viene inseguito. Non c'è stato tempo per prendere fiato, per permettere al pubblico di scavare più a fondo nel mondo e nei suoi abitanti", ha detto Iwanyk a Comingsoon.net. "Nel nostro show The Continental, abbiamo finalmente spazio per esplorare questi personaggi, come sono diventati quello che sono e come The Continental è diventato l'epicentro di questo mondo. Combinatelo con l'introduzione di nuovi personaggi avvincenti come qualsiasi altro nell'universo di John Wick. Azione pazzesca e fantasiosa. Easter egg che entusiasmeranno i fan più accaniti di Wick. E quello che amo di più: una visione della New York degli anni '70 che incarna la sensualità, il nervosismo e lo stile viscerale per cui il franchise è noto. Questo show suonerà meglio di qualsiasi altra serie là fuori".

Chi troveremo in The Continental?

The Continental vedrà Colin Woodell nei panni del giovane Winston, l'esordiente Ayomide Adegun nei panni del giovane Charon, Mel Gibson nei panni di Cormac, Hubert Point-Du Jour nei panni di Miles, Jessica Allain nel ruolo di Lou, Mishel Prada come interprete di KD, Nhung Kate nei panni di Yen, Ben Robson nei panni di Frankie, Peter Greene nel ruolo di zio Charlie, Jeremy Bobb come Mayhew, Ray McKinnon come Jenkins, Adam Shapiro come Lemmy, Mark Musashi come Hansel, Marina Mazepa come Gretel e Katie McGrath nel ruolo di The Adjudicator.

Ambientato 40 anni prima degli eventi dei film, il prequel spinoff è incentrato su un giovane di nome Winston, che un giorno diventerà il personaggio interpretato da Ian McShane nei film di Wick. Nel prequel ambientato sullo sfondo della New York degli anni '70, Winston è un albergatore emergente che, insieme ad altri, crea un rifugio per personaggi sgradevoli.