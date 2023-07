San Diego Comic-Con: tutti gli ospiti e gli assenti illustri dell'edizione 2023

Major importanti come Marvel e Netflix non parteciperanno quest'anno, ma ci saranno comunque alcune grandi novità.

È finalmente arrivato il momento in cui migliaia di nerd si riversano nella California meridionale per il Comic-Con di San Diego. L'edizione dell'anno scorso è stata quella del ritorno dopo gli anni della pandemia, ma con lo sciopero della WGA e la minaccia di quello della SAG, quest'anno le grandi major di Hollywood sono molto caute e alcuni non andranno affatto.

Oggi i fan si aspettano che le notizie più grandi ed eccitanti di tutto l'intrattenimento vengano date con loro in sala. Chiunque abbia acquistato biglietti, viaggi e hotel per l'evento con mesi di anticipo sperava in un Comic-Con in piena regola ma, a quanto pare, nel 2023 non sarà così.

Intanto, partiamo da chi quest'anno ci sarà:

Paramount: lo studio dovrebbe avere un panel per il suo prossimo film Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Non si sa però se lo studio parlerà di progetti futuri come Sonic the Hedgehog 3, Il Gladiatore 2, Transformers One, A Quiet Place: Day One o IF. Probabilmente no.

Prime Video: le riprese della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non sono terminate, quindi una sue presenza è improbabile, ma lo spin-off Gen V di The Boys è raffigurato sul badge del SDCC, quindi ci sarà. È in arrivo anche la nuova stagione di Good Omens e La ruota del tempo, che potrebbero essere presenti.

Lionsgate: questo dovrebbe contenere un asterisco. È improbabile che Lionsgate, a livello cinematografico, partecipi al Comic-Con quest'anno (con buona pace dei fan di Hunger Games). Ma è probabile che la sua divisione televisiva ci sarà, in particolare con un'anteprima della prossima serie di John Wick, The Continental.

Max e (forse) Warner Bros: lo streamer meglio conosciuto per aver cambiato nome e cancellato Batgirl dovrebbe essere presente alla convention, ma dovrebbe concentrarsi sulle sue produzioni animate.

Warner è il grande "se". Si dice che lo studio stia ancora decidendo se partecipare o meno al Comic-Con. In un anno normale, pochi studi cinematografici si sarebbero spinti più in là della Warner Bros. e quest'anno lo studio avrebbe avuto sicuramente il programma adatto: Blue Beetle, Aquaman e il Regno Perduto, Dune: Parte Due, Wonka e altro ancora. Inoltre, non sarebbe un'ottima occasione per i capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran di intrattenersi con i fan per parlare del futuro della DC?

Non dimentichiamo che è stato Gunn (ai tempi della Marvel) a mostrare il filmato del primo Guardiani della Galassia a poche settimane dalla produzione. Con gli annunci del nuovo Superman e di Lois per Superman: Legacy sarebbe entusiasmante conoscere altre novità sul progetto.

Chi invece non ci sarà: i Marvel Studios, Lucasfilm, Disney, Netflix, Sony, Universal, HBO, Paramount+. Sono invece ancora in dubbio le presenze di AMC e Apple.