X-Men '97, la descrizione delle scene della serie reboot mostrate al San Diego Comic-Con 2023

Arriverà su Disney+ l'attesissimo sequel di X-Men: The Animated Series e le prime scene sono state mostrate in anteprima ieri al San Diego Comic-Con.

I mutanti della celebre serie animata degli anni '90 sono pronti a tornare sul piccolo schermo. I Marvel Studios erano infatti al lavoro su X-Men '97, serie che funge da sequel di X-Men: The Animated Series, ma negli ultimi mesi si erano perse le tracce di questo attesissimo progetto. Nuove informazioni sono finalmente arrivate al San Diego Comic-Con quando sono state mostrate delle scene in anteprima al pubblico presente.

Nella prima scena vengono mostrati gli X-Men mentre interrogano Dr. Task, uno dei villain principali della serie nonchè creatore delle Sentinelle. Jean Grey cerca di leggergli nel pensiero e Ciclope pronuncia l'iconica battuta: "A me, miei X-Men". Viene inoltre confermato che Jean Grey è incinta e che sia Archangel, sia Bishop saranno membri ufficiali del team.

Nelle altre clip è stato invece mostrato Ciclope fare sfoggio dei suoi poteri e viene anticipata la presenza di Sinistro che opera nell'ombra per dare la caccia agli X-Men. Non sappiamo ancora quando queste clip saranno diffuse in rete.

Deadpool 3 sarà pieno di riferimenti al Multiverso Marvel?

Durante il panel è stato anche confermato che i lavori sulla stagione 2, già annunciata, stanno procedendo a gonfie vele e stanno per concludersi. Si vocifera inoltre che il Wolverine con l'iconico costume giallo presente in Deadpool 3 sia lo stesso di X-Men '97.

Quando uscirà X-Men '97?

La serie animata dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2023, ma per molti potrebbe essere posticipata al 2024. Si tratterà per molti fan della Marvel di un antipasto in vista dell'introduzione vera e propria degli X-Men in live action all'interno dell'MCU.

Questa la sinossi della serie: Storm [Tempesta] e Wolverine cercano di portare avanti quanto realizzato dagli X-Men. Magneto vuole farsi avanti al posto di Charles Xavier e Sinister [Sinistro] cerca in tutti i modi di porre fine al gruppo una volta per tutte.