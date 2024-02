Tartarughe Ninja: Paramount annuncia la data d'uscita del sequel di Caos mutante

Le avventure delle Tartarughe Ninja continueranno al cinema, con Paramount che ha appena confermato la data d'uscita del sequel di Tartarughe Ninja: Caos mutante, la pellicola arrivata nelle sale la scorsa estate.

Jeff Rowe, il regista che ha fatto conoscere al pubblico questa versione degli iconici eroi animati, tornerà a dirigere il sequel per la Paramount, guidando il prossimo capitolo del viaggio delle Tartarughe, che approderà nelle sale il 9 ottobre 2026.

Caos Mutante ha incassato circa 180 milioni di dollari quando è arrivato nei cinema l'anno scorso, ma grazie al budget di 70 milioni di dollari, è diventato un successo per lo studio. I giovani eroi di New York sono pronti per un'altra scorpacciata di pizza, pericoli ed esplosioni.

Tartarughe Ninja, dove eravamo rimasti?

Tartarughe Ninja: Caos Mutante ha mostrato come Donatello (Micah Abbey), Michelangelo (Shamon Brown Jr.), Leonardo (Nicolas Cantu) e Raffaello (Brady Noon) desiderassero vivere le loro vite come normali adolescenti. Purtroppo per loro, Splinter (Jackie Chan) non ha mai permesso loro di andare in superficie perché il saggio maestro non si fidava dell'umanità. Tuttavia, quando Superfly (Ice Cube) ha tentato di conquistare il mondo umano insieme al suo esercito di mutanti, è arrivato il momento per i giovani eroi di affrontare la sfida e combattere contro il cattivo.

La serie animata

Prima che il sequel di Tartarughe Ninja: Caos mutante arrivi sul grande schermo, il pubblico avrà la possibilità di seguire la squadra in Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, una serie animata che debutterà su Paramount+ quest'estate.

Utilizzando uno stile di animazione diverso da quello visto sul grande schermo, la serie vedrà Abbey, Brown Jr., Cantu, Noon e Ayo Edebiri riprendere i loro ruoli. I fan del franchise hanno le aspettative alle stelle: nei prossimi due anni le tartarughe più coraggiose di New York sconfiggeranno i cattivi sia al cinema che in televisione. Cowabunga!