Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora

I due compositori, abituali collaboratori di David Fincher e vincitori di due Premi Oscar, hanno composto la colonna sonora del nuovo film in CGI.

Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto la colonna sonora per Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film d'animazione in CGI del franchise che è stato co-scritto e co-prodotto da Seth Rogen e Evan Goldberg.

Per Reznor e Ross si tratta del secondo film d'animazione per cui compongono la soundtrack ufficiale dopo Soul della Pixar. Il duo, premiato con Grammy e Oscar (per The Social Network e il già citato Soul), oltre a far parte dei Nine Inch Nails, ha composto parecchi score per la filmografia di David Fincher, come il succitato The Social Network, Millennium - Uomini che odiano le donne, L'amore bugiardo - Gone Girl e il più recente Mank.

Saranno ancora al lavoro per Fincher nel prossimo The Killer, in arrivo a novembre su Netflix.

Halloween: la versione del tema musicale realizzata da Trent Reznor e Atticus Ross

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato diretto da Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine) e mostra le famose Tartarughe Ninja mentre proteggono la città e le fogne di New York. Dopo anni trascorsi distanti dal mondo degli uomini, i protagonisti cercano di conquistare il cuore dei cittadini ed essere accettati grazie ai propri atti eroici. La loro nuova amica April O'Neil (Ayo Edibiri) li aiuta a sconfiggere un misterioso gruppo criminale, ma presto si ritroveranno alle prese con un esercito di mutanti.

La pellicola sarà distribuita nelle sale americane il 2 agosto.