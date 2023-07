Watchmen e Justice League: Crisi sulle Terre Infinite, DC annuncia nuovi film animati al San Diego Comic-Con

La DC aveva stuzzicati i fan con possibili annunci sul fronte animazione e così è stato. In occasione del San Diego Comic-Con 2023, attualmente in corso, sono stati annunciati Watchmen e Justice League: Crisi sulle Terre Infinite, due film animati basati sugli omonimi fumetti che hanno fatto la storia. Entrambi i progetti arriveranno nel 2024.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sui rispettivi adattamenti e la DC si è limitata a mostrare dei loghi ufficiali. Non è chiaro se il film di Watchmen sarà un adattamento della graphic novel di Alan Moore, considerata un'opera seminale nel mondo dei fumetti, o una sorta di spinoff/sequel come accaduto con la serie TV realizzata da HBO (qui la nostra recensione).

Crisi sulle Terre Inifnite è invece una storica miniserie a fumetti del 1985 adattata sul piccolo schermo nel 2019 all'interno dell'Arrowverse. Un mega crossover che ha visto, tra i numerosi cameo, il ritorno di Tom Wellig come Clark Kent, e il debutto in live action del compianto Kevin Conroy come Bruce Wayne.

Crisi sulle Terre Infinite, i piani per un live action

Prima che James Gunn e Peter Safran venissero incaricati di guidare il nuovo corso del DC Universe sembrava che la Warner fosse intenzionata a realizzare un film basato su Crisi sulle Terre Infinite. Gli eventi narrati in The Flash avrebbero dovuto fungere da apripista ma il cambio ai vertici prima, e il flop del film poi, hanno cancellato qualsiasi piano in programma.