The Flash, il film con Ezra Miller è il peggior flop di botteghino nella storia della DC (e non solo)?

Secondo le proiezioni degli analisti, se The Flash dovesse continuare la sua corsa al box office come fatto finora, conquisterebbe un record piuttosto negativo per la DC al cinema.

La caratteristica principale di The Flash come supereroe è la sua velocità, e la battuta più celebre a lui legata è probabilmente "Corri, Barry, corri!". Ma la corsa al box office del film con Ezra Miller sembra tutt'altro rapida... O almeno, quella verso la vetta. Perché quella verso il fondo è invece a buon punto, anzi, ottimo.

Una corsa verso la direzione sbagliata

Ci ha messo quasi 10 anni ad uscire al cinema, il film di Flash. Dopo vari problemi dovuti più che altro a questioni di divergenze creative, e i ritardi causati dalla pandemia, il 2023 è stato finalmente l'anno in cui abbiamo uscire nelle sale la pellicola con protagonista Ezra Miller.

Peccato, però, che paia essere arrivata davvero troppo tardi.

Si potrebbero fare battute sul fatto che Barry Allen sia spesso in ritardo sul lavoro, ma c'è poco da ridere quando si dà un'occhiata al bilancio degli incassi di The Flash, almeno stando a quanto riportato anche da The Direct.

La pellicola diretta da Andy Muschietti aveva ricevuto grandi elogi nei mesi precedenti alla sua uscita, ma ora che il debutto sul grande schermo è avvenuto, questi non sembrano essersi tradotti in biglietti venduti.

The Flash è il flop dei flop?

Con meno di 100 milioni di dollari guadagnati finora al box office domestico, e ormai al suo terzo week-end nelle sale (con 1,538 sale in meno in America del Nord ora), sembra che il film sia destinato ad essere il più grande flop per la DC e Warner Bros. al cinema (un po' come lo fu John Carter per Disney).

Secondo gli analisti, infatti, The Flash farà perdere alla compagnia più di 200 milioni di dollari, e i 150 milioni di dollari utilizzati per la sua promozione potrebbero non venire coperti dai guadagni al botteghino ("_WB avrebbe perso meno soldi facendo uscire il film su Max o non facendolo proprio uscire, avrebbe dichiarato il box office analyst Luiz Fernando).

Ma come si posizionerebbe The Flash tra i (relativamente) recenti film di Warner Bros. che hanno fatto incassare decisamente meno del previsto, per una ragione o per un'altra?

Eccovi l'elenco presentato da The Direct basandosi sulle (potenziali, nel caso dell'ultimo cinecomic) perdite:

The Flash - $200 milioni (stima) King Arthur: Legend of the Sword - $153.2 milioni Wonder Woman 1984 - $137 milioni The Matrix Resurrections - $130 milioni Jupiter Ascending - $120 milioni The Suicide Squad - $120 milioni Space Jam: A New Legacy - $111 milioni

E voi, cosa ne pensate? Pensate che sia un risultato congruo alla qualità del film?