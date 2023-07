Intervista col Vampiro 2: il teaser introduce il Théâtre des Vampires

La stagione 2 di Intervista col Vampiro arriverà sugli schermi di AMC nel 2024 e, in occasione del San Diego Comic-Con, è stato diffuso un breve teaser.

Nel video viene introdotto il Théâtre des Vampires e il personaggio di Santiago, mostrando Louis e Claudia a Parigi.

Il secondo capitolo della storia

La prima stagione di Interview with the Vampire, tratta dai romanzi di Anne Rice, si era conclusa con Lestat (Sam Reid) gravemente ferito e probabilmente vicino alla morte, causata da Louis (Jacob Anderson) e Claudia (Bailey Bass), pronti a spostarsi in Europa. Nel presente, invece, Rashid (Assad Zaman) ha svelato di essere il vampiro Armand.

Intervista col vampiro: 25 anni dopo siamo stati tutti morsi

I dettagli della serie

I protagonisti Interview with the Vampire sono Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia. Nella seconda stagione entrerà inoltre in scena Ben Daniels nel ruolo di Santiago, l'attore protagonista tra le fila del Theatre des Vampires che, tra le pagine scritte da Anne Rice, si mostra sempre più sospettoso di Louis e Claudia quando arrivano a Parigi alla ricerca di altri vampiri come loro.

Rolin Jones, co-creatore di Perry Mason, è impegnato come sceneggiatore, creatore e showrunner della serie tramite il suo accordo con AMC Studios, oltre a essere un produttore esecutivo in collaborazione con Mark Johnson, Anne e Christopher Rice.