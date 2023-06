San Diego Comic-Con 2023 in crisi: dopo Marvel anche Sony, Netflix, HBO e Universal disertano

Il regno del San Diego Comic-Con in crisi in vista di un'edizione 2023 che comincia a scricchiolare per via delle numerose assenze dovute in buona parte allo sciopero degli sceneggiatori in corso. Dopo l'annuncio di Marvel, che non terrà il tradizionale panel di presentazione nella Hall H, anche Sony, Netflix, HBO e Universal avrebbero deciso di disertare la celebre convention, come rivela Variety.

Manca meno di un mese al San Diego Comic-Con 2023, che dovrebbe prendere il via il 19 luglio. Il condizionale è d'obbligo visto che, se SAG-AFTRA e l'AMPTP non troveranno un accordo per il rinnovo del contratto entro il 30 giugno, gli attori affiancheranno gli sceneggiatori nello sciopero lasciando i panel del Comic-Con e delle altre convention in programma deserti.

Chi salterà il San Diego Comic-Con quest'anno?

Di fronte a tanta incertezza, diversi studi hanno preventivamente annullato i piani per una solida presenza al San Diego Comic-Con di quest'anno. La Disney e le sue sussidiarie Marvel Studios e Lucasfilm non stanno pianificando alcun panel, annullando così la possibilità di portare alla convention i cast di progetti imminenti come The Marvels, Loki Stagione 2, Ahsoka e La casa dei fantasmi. HBO, che ha sulla rampa di lancio la stagione 4 di True Detective e la stagione 2 di House of the Dragon, diserterà l'evento così come Sony Pictures, che non presenterà le nuove uscite Gran Turismo e Kraven il Cacciatore, e Universal Pictures, che ha in lizza Last Voyage of the Demeter, Strays e il reboot de L'esorcista. Reduce dall'evento TUDUM 2023 tenutosi in Brasile, anche Netflix abbandona il campo.

Altri studi non si sono ancora espressi con chiarezza. Warner Bros., che ha bisogno di creare hype per le nuove uscite DC Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto, sembrerebbe intenzionata a partecipare e e il servizio di streaming dell'azienda, Max, sta pianificando di portare alcuni titoli di animazione alla convention.

La Paramount Pictures prevede di tenere un panel per il film d'animazione Tartarughe Ninja: Caos Mutante, mentre è ancora incerta la presenza del suo streamer, Paramount+.

La NBC andrà avanti con i suoi panel solo se non ci saranno scioperi degli attori, mentre Amazon Prime Video prevede di presentare in qualche forma la seconda stagione de La ruota del tempo e lo spinoff The Boys: Gen V, entrambi in uscita in autunno.

La posizione del San Diego Comic-Con

Ecco cosa ha dichiarato il portavoce del San Diego Comic-Con David Glanzer di fronte alla situazione in bilico:

"Per quanto riguarda lo sciopero degli attori e i suoi possibili effetti sul Comic-Con, tendiamo ad astenerci da speculazioni o previsioni. Dirò, la nostra speranza è per una rapida risoluzione che si riveli vantaggiosa per tutte le parti in causa e consentirà a tutti di continuare il lavoro che amano. Fino ad allora, continueremo a lavorare diligentemente al nostro evento estivo nella speranza di renderlo divertente, educativo e celebrativo come negli anni passati".