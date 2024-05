The Idea of You, la recensione: Anne Hathaway per una rom-com come non se ne vedevano più

The idea of you, la recensione: dal bestseller di Robinne Lee arriva il film con Anne Hathaway sulla storia d'amore tra una gallerista 40enne e una giovane popstar. Su Prime Video dal 2 maggio.

Notting hill con il suo successo che perdura nel tempo ci ha dimostrato che la storia d'amore tra un personaggio famoso e una persona "normale" abita i sogni anche dei più razionali di questo mondo. L'allure di questo incontro funzionerebbe lo stesso se la situazione non solo si ribaltasse, ma addirittura l'interesse amoroso di una donna comune, per quanto dalle sicure e ammalianti fattezze di Anne Hathaway, fosse un giovane uomo della metà dei suoi anni? Il film che ci pone questa domanda è The Idea of you, su Prime Video, trasposizione del romanzo omonimo, ormai un classico tra gli amanti del genere, scritto da Robinne Lee. La risposta alla domanda è positiva ed entusiasta e lo commenteremo in questa recensione che elogerà la capacità del film di regalarci la favola, il romanticismo ma anche una plausibilità, una connessione non scontata con la realtà di questi tempi, per quanto sia dissacrante.

The Idea of You, la trama

Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, protagonisti di The Idea of You

Anne Hathaway interpreta Solène, dal nome francese per via dei nonni, da poco divorziata, gallerista d'arte e mamma 40enne di una adolescente, Izzy (Ella Rubin). Finita ad accompagnare la figlia ed i suoi amici al famoso festival di musica Coachella, per sopperire all'improvvisa defezione dell'ex marito, si trova in un proverbiale "meet cute", l'incontro casuale da film per eccellenza, con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), leader della boy band August Moon di cui "era" fan sua figlia alle medie. La connessione tra i due è lampante e immediata e Solène si ritrova nella sua galleria, pochi giorni dopo il Festival, il bel Hayes. Nasce una storia nascosta da tutto e da tutti fino a che, come Notting Hill ci ha ben insegnato, non arriva ai giornali. Le critiche non si fanno attendere ma con nostro stupore, la reazione non è quella romanzata e stereotipata che si potrebbe immaginare.

Quando Harry Styles incontra Fiona Apple

The Idea of You, su Prime Video dal 2 maggio

Sin dal trailer era evidente che il personaggio di Hayes Campbell si ispirasse all'Harry Styles dei tempi degli One Direction. Interpretato magistralmente da Nicholas Galitzine, già adocchiato come perfetto e tenebroso partner romantico della cantante e attrice Sofia Carson in Purple Heart, amatissimo su Netflix, Hayes rappresenta il potenziale della musica pop, ancora relegato dentro il sistema boy band ma pronto a spiccare il volo, proprio come il suo modello, Styles per l'appunto, nella realtà.

Nicholas Galitzine versione popstar

Se è inevitabilmente il pop e tutto il classico e intenso romanticismo che ne deriva, a rappresentare Hayes, è invece la disillusione 90's della voce graffiante e malinconica di Fiona Apple a definire la Solène di Anne Hathaway. La cantautrice newyorkese non è solo menzionata più di una volta come una sorta di guida spirituale ma la sua musica, vedi Paper Bag, fa da colonna sonora agli stati d'animo di Solène. Non un caso dunque che la musica del film sia tanto curata da creare ad hoc il vero profilo degli August Moon e vari brani significativi all'interno del film tra cui Closer ed un singolo, Dance before we walk, pronto a sbarcare su tutte le piattaforme di podcast e ascolto musicale. Il regista Michael Showalter, lo stesso di The Big Sick, che firma anche la sceneggiatura insieme a Jennifer Westfeldt costruisce le realtà dei due personaggi, nella maniera più curata e naturale possibile. A sua disposizione due attori consapevoli e perfetti come non si vedeva da tempo.

Anne Hathaway può tutto

The Idea of You: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine in una scena

Il paragone con Notting Hill non è solo calzante per la situazione, ma è funzionale nell'ottica di Anne Hathaway, erede di Julia Roberts anche se con un profilo e una collezione di ruoli più variegato. Se non ci avesse convinto con l'Oscar per Les Miserables o le sue indimenticabili performance da Pretty Princess negli anni '90, qui dà il meglio di sé: fragile, fortissima, ingenua, fiduciosa, affascinante, consapevole e sexy. La chimica con Nicholas Galitzine è palpabile e cresce man mano che i due condividono la scena. Ma il modo con cui, aiutata da una brillante sceneggiatura, Hathaway comunica con Solène è così vero da farla sentire vicina ad ogni 40enne. Se i 40 sono i nuovi 20, Hathaway porta sullo schermo tutte le incertezze, le insicurezze e i sentimenti conflittuali che questa frase porta con sé. La saggezza di Solène guarda oltre la popstar che c'è in Hayes ed è lì che sboccia l'amore.

Tra favola e realtà

The Idea of You, una scena: una rom-com da non perdere

The idea of you è una favola perché magico e surreale, è il primo incontro tra i due, l'apparizione di lui nella galleria d'arte poco dopo e quel primo bacio al pianoforte che, per la sua carica erotica eleva la relazione tra i due oltre il livello standard della chimica registrata nelle solite commedie romantiche. Nonostante la situazione eccezionale, il tour di Hayley in Europa dove Solène lo accompagna nascondendosi da occhi e orecchie indiscrete e le camere d'albergo piene di sesso e cibo spazzatura, c'è una forte realtà. Ed è così che nel momento in cui la notizia della relazione tra i due arriva al mondo, Hayley scopre suo malgrado quello che sappiamo già del momento storico in cui viviamo: "la gente odia le donne felici". Va bene che un uomo più grande stia con una più giovane, ma che una cougar, per giunta madre di una adolescente, stia con un ragazzo più giovane e lo sottragga ai sogni di migliaia di 13enni è inaccettabile. Attraverso la violenza dei social, questa dolorosa verità arriva dritta allo stomaco di Solène, sua figlia e Hayes, l'unico che continua a sognare. Ed è a questo punto che il film, già ottimo nel riuscire a rappresentare la dura realtà, fa un ultimo passo in avanti: pur raccontandoti la favoletta, il mondo attorno a quella favola non pretende di cambiarlo.

The Idea of You: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine in una scena

Non ci sono lezioni di vita che Solène può impartire a quel pubblico immaginario che la insulta e la condanna. Non c'è nessun interlocutore e nessuna stampa che come succedeva in una riuscita rom-com Il presidente, una storia d'amore con Michael Douglas, abbassa la testa e si pente dei suoi peccati e la sua intolleranza e lascia che i due siano felici. L'amore romantico può arrivare, all'happy ending è dietro l'angolo, ma The Idea of you ricorda che ci sono sempre delle condizioni, rinunce e compromessi da fare. Ai quarantenni là fuori, intanto: appuntamento al Coachella nella prossima primavera, chissà che non capiti a tiro una popstar.