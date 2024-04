Tartarughe Ninja, annunciato il nuovo film in live-action: The Last Ronin sarà vietato ai minori

Dopo il successo dell'ultimo film d'animazione sulle Tartarughe Ninja, Paramount ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo film in live-action del franchise che adatterà la miniserie a fumetti The Last Ronin con l'intenzione di realizzarne una versione vietata ai minori.

Tyler Burton Smith, co-sceneggiatore dell'imminente film d'azione vietato ai minori Boy Kills World e autore dell'ultima iterazione del franchise horror di Chucky, si occuperà della sceneggiatura.

Walter Hamada produrrà il film attraverso la sua casa di produzione 18hz come parte del suo accordo pluriennale con lo studio. Hamada è l'ex capo della DC Films cui era approdato dopo aver fatto carriera alla New Line, dove ha supervisionato i film horror della divisione Warner Bros. tra cui i franchise The Conjuring e It. Il suo nuovo studio, 18hz, si concentrerà sulla realizzazione di lungometraggi di genere horror.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

Cosa racconta The Last Ronin?

The Last Ronin è quanto di più terrificante possa esserci per una storia ambientata nel mondo delle Tartarughe Ninja.

Ambientata in una New York futuristica e totalitaria, la miniserie a fumetti raccontava di come le Tartarughe e il maestro Splinter venissero uccisi uno a uno dal nipote del cattivo Shredder e da ninja sintetici. Una delle Tartarughe, tuttavia, riesce a sopravvivere, a malapena, e giura di vendicarsi. Uno dei grandi misteri del fumetto era che all'inizio della storia non veniva specificato quale delle Tartarughe fosse sopravvissuta, dato che il sopravvissuto utilizzava le armi di tutti i componenti.

La casa editrice ha recentemente pubblicato il sequel TMNT: The Last Ronin II - Re-Evolution, il cui numero di debutto è stato definito uno dei fumetti più importanti dell'anno, con oltre 140.000 copie ordinate.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante avrà un sequel, in arrivo anche una serie animata

Le Tartarughe Ninja hanno debuttato come fumetto indipendente in bianco e nero nel 1984, parodiando fumetti come gli X-Men di Chris Claremont e i lavori di Frank Miller incentrati sui ninja. Alla fine degli anni Ottanta, un accordo per la vendita di giocattoli ha trasformato il fumetto in fenomeno culturale, favorito da una serie animata brillante e allegra, seguita da un film live-action di successo in cui le Tartarughe erano interpretate da attori in carne e ossa all'interno di costumi.